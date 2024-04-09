В Кургане затопление грозит 16 микрорайонам. Карта

09 апреля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе достиг отметки в 343 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганские власти показали, какие микрорайоны Кургана затопит, если уровень воды в реке Тобол поднимется до 11 метров. В зоне риска находятся 16 районов города , а также десятки садоводств. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Город Курган. От реки Тобол возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Тополя, Черемухово (восточная часть), Осиновка, Глинки, Челноково, Чернышова, Малое Чаусово, Ключи (западная часть), Увал (частично), Вороновка, Северный (частично), Кулацкий, Арбинка, Храпово», — говорится в прогнозе регионального МЧС, по данным на 9 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за наводнения объявили режим ЧС. По прогнозу, под затопление в регионе попадает более 60 населенных пунктов. Четвертые сутки продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, находящихся в зоне риска затопления. Уровень воды в реке Тобол в Кургане, по данным на 9 апреля, составляет 343 см. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства. telegram-канал «Курганская область официально» telegram-канал «Курганская область официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские власти показали, какие микрорайоны Кургана затопит, если уровень воды в реке Тобол поднимется до 11 метров. В зоне риска находятся 16 районов города, а также десятки садоводств. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Город Курган. От реки Тобол возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Тополя, Черемухово (восточная часть), Осиновка, Глинки, Челноково, Чернышова, Малое Чаусово, Ключи (западная часть), Увал (частично), Вороновка, Северный (частично), Кулацкий, Арбинка, Храпово», — говорится в прогнозе регионального МЧС, по данным на 9 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за наводнения объявили режим ЧС. По прогнозу, под затопление в регионе попадает более 60 населенных пунктов. Четвертые сутки продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, находящихся в зоне риска затопления. Уровень воды в реке Тобол в Кургане, по данным на 9 апреля, составляет 343 см. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.