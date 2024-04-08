В Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения

08 апреля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидается подъем воды до 11 метров Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков. Самый высокий уровень Тобола в Кургане был в 1947 году — 10,87 метров. «Земляки, прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году. Вводим ЧС регионального уровня», — написал Шумков. Глава региона призвал всех граждан, проживающих в населенных пунктах по пойме реки Тобол — эвакуироваться, не дожидайтесь прихода воды. По его словам, она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. Первая волна ожидается в Звериноголовском округе уже ночью. Вторая — завтра-послезавтра. Далее вода пойдет через Притобольный и Кетовский округа на Курган и затем на Белозерский округ, добавил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС в трех муниципалитетах. В Звериноголовском и Целинном округах, а также городе Куртамыш. Всего под затопление, по прогнозу МЧС, попадает 62 населенных пункта региона. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков. Самый высокий уровень Тобола в Кургане был в 1947 году — 10,87 метров. «Земляки, прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году. Вводим ЧС регионального уровня», — написал Шумков. Глава региона призвал всех граждан, проживающих в населенных пунктах по пойме реки Тобол — эвакуироваться, не дожидайтесь прихода воды. По его словам, она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. Первая волна ожидается в Звериноголовском округе уже ночью. Вторая — завтра-послезавтра. Далее вода пойдет через Притобольный и Кетовский округа на Курган и затем на Белозерский округ, добавил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС в трех муниципалитетах. В Звериноголовском и Целинном округах, а также городе Куртамыш. Всего под затопление, по прогнозу МЧС, попадает 62 населенных пункта региона. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.