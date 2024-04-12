«Рухнет в любой момент»: старый дом в Кургане засыпали глиной

Ради спасения элитного микрорайона от наводнения. Фото, видео

13 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Дом рядом с дамбой замуровали горой из глины Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Старый домик на берегу Тобола в Кургане перед волной наводнения засыпали глиняной стеной, чтобы защитить элитный микрорайон Шевелевка. Хозяева уже спешно его бросили, испугавшись за свои жизни. По соседству стоит незаконно построенная высотка, которой тоже может грозить потоп и обрушение. Местные надеются, что трагедия все-таки не случится и дамба выдержит напор стихии. Как выглядит отрезанный от города дом, и как спасают опасную высотку — в репортаже корреспондента URA.RU. Брошенный дом взяли в глиняный капкан Старый домик на набережной Тобола отрезали от города глиняной стеной Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Разваливающийся дом по улице 6-я Больничная, 3 стоит на обрыве. До воды буквально несколько метров. Единственное, что отделяет дом от реки — остатки снесенных построек, немного штакетника, уличный душ и деревянный туалет. От города избушка уже отрезана двухметровой стеной из глины. Из-за высокой насыпи практически не видно окон. Спасать частный дом, судя по всему, не собираются. В таком капкане большая вода первым делом заберет именно его. Видимо у избушки судьба стать разменной монетой во имя спасения целого микрорайона. Воду и дом разделяют деревянный туалет и душевая кабинка Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов «Этот дом может в любой момент рухнуть», — считает жительница Шевелевки Валентина Иосифовна. «В свое время жильцы этого домика повели себя очень некрасиво. Я была свидетелем, когда чиновники приходили к ним и просили убрать их незаконные постройки у дамбы. Но они ни в какую не соглашались. Хозяйка избушки кричала: я лягу, не пущу. Им предлагали переселиться, но они не хотят. Они думают, что им миллионы за эту лачугу будут давать? Дом может в любой момент рухнуть», — рассказала старожил микрорайона. Рядом с домиком продолжаются работы по укреплению дамбы Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Рабочие на тракторах завозят глину, экскаваторы складывают ее на берегу и утрамбовывают ковшом. Здесь же недалеко сотрудники МЧС укладывают мешки с песком, делают укрепления еще шире и обматывают полиэтиленовой пленкой. Такая картина наблюдается по всей набережной на реке Тобол — город готовят к наводнению. Опасная высотка по соседству может уйти под воду Горожане боятся обрушения 18-этажной высотки Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Еще больше волнений у местных жителей вызывает незаконно построенная высотка, которая также стоит практически на самом обрыве. Люди опасаются, что потоп может подмыть берег под ней и утянуть многоэтажку за собой. Одно успокаивает, что дом из-за судебных тяжб так и не заселили. Иначе бы жильцы самыми первыми бы эвакуировались. «Страшно, что он может обрушиться. Тобол подмывает, а берег недостаточно укреплен. Я часто гуляю по набережной, и даже кажется, что дом как-будто немного накренился уже. Ладно, если он вдруг на реку падать будет, а если на другой жилой дом? Это сколько тогда будет жертв?» — рассказала Валентина Иосифовна. Суд признал строительство дома незаконным из-за опасности обрушения Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Другие старожилы Шевелевки стараются абстрагироваться от темы с наводнением, и вопросами: что построено законно, а что нет. Повидавшие в своей жизни не один потоп пытаются не гадать, а просто ждут, что преподнесет природа на этот раз. «Знаете, у меня такой возраст. Мне вроде как-то это уже фиолетово», — с юмором ответил дедушка в разговоре с журналистом, посмотрел на высоченную насыпь и отправился дальше своей дорогой. Многие все же верят, что водная стихия до них не доберется, как это было и в 1994 году. Стараются лишний раз не паниковать и продолжать жить обычной жизнью. Многих горожан беспокоит, что из-за стройки дамбы на набережной стало очень грязно гулять Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Наводнение в Кургане ожидают 14 — 15 апреля. Во многих микрорайонах города, чьи территории попадают под затопление, срочно эвакуируют людей. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старый домик на берегу Тобола в Кургане перед волной наводнения засыпали глиняной стеной, чтобы защитить элитный микрорайон Шевелевка. Хозяева уже спешно его бросили, испугавшись за свои жизни. По соседству стоит незаконно построенная высотка, которой тоже может грозить потоп и обрушение. Местные надеются, что трагедия все-таки не случится и дамба выдержит напор стихии. Как выглядит отрезанный от города дом, и как спасают опасную высотку — в репортаже корреспондента URA.RU. Брошенный дом взяли в глиняный капкан Разваливающийся дом по улице 6-я Больничная, 3 стоит на обрыве. До воды буквально несколько метров. Единственное, что отделяет дом от реки — остатки снесенных построек, немного штакетника, уличный душ и деревянный туалет. От города избушка уже отрезана двухметровой стеной из глины. Из-за высокой насыпи практически не видно окон. Спасать частный дом, судя по всему, не собираются. В таком капкане большая вода первым делом заберет именно его. Видимо у избушки судьба стать разменной монетой во имя спасения целого микрорайона. «В свое время жильцы этого домика повели себя очень некрасиво. Я была свидетелем, когда чиновники приходили к ним и просили убрать их незаконные постройки у дамбы. Но они ни в какую не соглашались. Хозяйка избушки кричала: я лягу, не пущу. Им предлагали переселиться, но они не хотят. Они думают, что им миллионы за эту лачугу будут давать? Дом может в любой момент рухнуть», — рассказала старожил микрорайона. Рабочие на тракторах завозят глину, экскаваторы складывают ее на берегу и утрамбовывают ковшом. Здесь же недалеко сотрудники МЧС укладывают мешки с песком, делают укрепления еще шире и обматывают полиэтиленовой пленкой. Такая картина наблюдается по всей набережной на реке Тобол — город готовят к наводнению. Опасная высотка по соседству может уйти под воду Еще больше волнений у местных жителей вызывает незаконно построенная высотка, которая также стоит практически на самом обрыве. Люди опасаются, что потоп может подмыть берег под ней и утянуть многоэтажку за собой. Одно успокаивает, что дом из-за судебных тяжб так и не заселили. Иначе бы жильцы самыми первыми бы эвакуировались. «Страшно, что он может обрушиться. Тобол подмывает, а берег недостаточно укреплен. Я часто гуляю по набережной, и даже кажется, что дом как-будто немного накренился уже. Ладно, если он вдруг на реку падать будет, а если на другой жилой дом? Это сколько тогда будет жертв?» — рассказала Валентина Иосифовна. Другие старожилы Шевелевки стараются абстрагироваться от темы с наводнением, и вопросами: что построено законно, а что нет. Повидавшие в своей жизни не один потоп пытаются не гадать, а просто ждут, что преподнесет природа на этот раз. «Знаете, у меня такой возраст. Мне вроде как-то это уже фиолетово», — с юмором ответил дедушка в разговоре с журналистом, посмотрел на высоченную насыпь и отправился дальше своей дорогой. Многие все же верят, что водная стихия до них не доберется, как это было и в 1994 году. Стараются лишний раз не паниковать и продолжать жить обычной жизнью. Наводнение в Кургане ожидают 14 — 15 апреля. Во многих микрорайонах города, чьи территории попадают под затопление, срочно эвакуируют людей. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.