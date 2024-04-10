В Кургане укрепляют дамбу песочной насыпью, чтобы защитить высотку и частные дома от наводнения в микрорайоне Шевелевка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. Ранее суд признал строительство 18-этажного жилого дома незаконным, а госэкспертиза доказала вероятность затопления паводковыми водами.
«В Кургане идут работы по укреплению дамбы около высотки в микрорайоне Шевелевка. Завозят грунт и возводят насыпь на берегу Тобола», — рассказал читатель. На предоставленном видео видно, как самосвалы подвозят тонны песка, а другая спецтехника утрамбовывает его вдоль забора по береговой линии возле многоэтажки.
В заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» указано множество нарушений в проекте строительства высотки. В частности, из-за них дому грозит подтопление паводковыми водами на уровне пола первого этажа и подвала. Кроме того, согласно проверке застройщиком не были предусмотрены мероприятия по защите дома от паводка.
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В Кургане укрепляют дамбу песочной насыпью, чтобы защитить высотку и частные дома от наводнения в микрорайоне Шевелевка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. Ранее суд признал строительство 18-этажного жилого дома незаконным, а госэкспертиза доказала вероятность затопления паводковыми водами. «В Кургане идут работы по укреплению дамбы около высотки в микрорайоне Шевелевка. Завозят грунт и возводят насыпь на берегу Тобола», — рассказал читатель. На предоставленном видео видно, как самосвалы подвозят тонны песка, а другая спецтехника утрамбовывает его вдоль забора по береговой линии возле многоэтажки. В заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» указано множество нарушений в проекте строительства высотки. В частности, из-за них дому грозит подтопление паводковыми водами на уровне пола первого этажа и подвала. Кроме того, согласно проверке застройщиком не были предусмотрены мероприятия по защите дома от паводка. Строительство 18-этажки по улице 5-Больная в Шевелевке было признано незаконным в конце июня 2023 года. Все экспертизы, проведенные застройщиком «Ас-Групп» были отменены. URA.RU писало, что несмотря на запреты прокуратуры и отсутствие нового разрешения на стройку от мэрии Кургана компания продолжала достраивать высотку.