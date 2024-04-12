Как весь Урал объединился против большой воды в Тюмени и Кургане

Полпред в УрФО Якушев: «Есть вариант, что исторические максимумы будут превышены»

12 апреля 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Вода приходит обычно ночью, поделился личным опытом Владимир Якушев. На фото — обстановка у села Звериноголовское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ждут паводка, который побьет исторический рекорд. В Тюменской области к нему еще готовятся, но опасность столь велика, что регион посетили федеральные министры МЧС и строительства. Все дни в регионах работает полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он рассказал URA.RU, что делают власти обоих регионов по подготовке к паводку, как самые северные территории откликнулись на беду в УрФО, когда ждать «большой воды» в Кургане и обратился к жителям двух регионов, поделившись личным опытом. — Владимир Владимирович, Вы сейчас в Тюмени. Есть ли в регионе проблемы, требующие особого контроля? Как я понимаю, основное внимание — на Ишим? Владимир Якушев все эти дни работает в регионах, где есть угроза Фото: пресс-служба полпредства — Нет, помимо Ишима в зоне риска еще и Ялуторовск. Вопрос готовности состоит из двух блоков: подготовка защитных сооружений и работа с населением. Подготовка защитных сооружений идет полным ходом и в Упорово, и в Ялуторовске, и в Ишиме, и в Викулово, и в Абатском. Это те территории, которые в 2017—м году максимально попали под удар водной стихии. Там все работы по отсыпке дамб ведутся на высоту большую, чем нас ориентирует Гидрометцентр. Мы мобилизовали нужное нам количество техники, все работают, понимая, каким должен быть результат. Все же в этой зоне паводок — не в первый раз Совещания по координации работы властей всех уровней проходят едва ли не круглосуточно Фото: пресс-служба полпредства Но какими бы ни были прогнозы, природа — есть природа. Может случиться все, что угодно. Поэтому второй комплекс мероприятий — это оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если вода зайдет в населенные пункты. Информирование у нас идет по всем каналам: смс, телевидение, подомовой обход. Оповещение жителей идет под роспись. Предупредить людей, что их дом может оказаться в зоне подтопления — важнейшая задача муниципалитетов. Завтра главы территорий начинают встречи с населением и будут рассказывать, что нужно делать, если вода зайдет в город. Мы работаем над тем, чтобы в пунктах временного размещения были созданы все необходимые условия для комфортного проживания во время паводка. — По Курганской области есть вопросы по подготовке к паводку? — Там точно такой же алгоритм действий, как у тюменцев. Сейчас идет активнейшая работа по наращиванию дамбы. У тебя в Кургане есть корпункт? Новость по теме Как движется волна наводнения по Курганской области. Карта — Да, конечно. — Значит, знаешь, что я только что там был и мы вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым провели большую работу по привлечению сил и средств для превентивных работ в областном центре. — Также знаю от коллег, что в Звериноголовском вода идет на спад, но уже сегодня ночью — завтра утром ждут паводок в Кургане. — Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели. На борьбу со стихией брошено максимальное количество ресурсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейчас идет отсыпка дамбы на самый высокий уровень. В моменте работает огромное количество людей — до полутора тысяч. Очень много добровольцев: и студенты, и работники предприятий. Мешками с грунтом и песком выкладывают дополнительные защитные сооружения вдоль реки. Их общая протяженность 15 километров. Сегодня до ночи будет идти работа, а завтра утром проверим ее качество и устраним недостатки. Потому что просто положить мешки — мало, это не поможет. Нужно соблюсти технологию, правильно уложить пленку, избежать протечек. В Курганской области, кстати, мобилизованы не только местные ресурсы. Пришла техника из Свердловской и Челябинской областей. По спасателям помогают и они, и Ханты-Мансийский с Ямало-Ненецкий округа. Вот межрегиональное взаимодействие в важном вопросе На фото — отсыпка дамбы в Ялуторовске. Этот тюменский город тоже в опасной зоне Фото: Денис Моргунов © URA.RU — В округе работает федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. Какова задача его приезда? — Организация работ по строительству защитных сооружений — это зона компетенции именно этого министерства. Президент России Владимир Владимирович Путин направил министра в регионы, чтобы с учетом его компетенций посмотреть, как организованы работы, при необходимости — помочь. — Вы всю неделю работаете в Курганской и Тюменской областях. Можете сейчас не прокомментировать ситуацию, а сказать что—то жителям наших областей? — Да. Все дамбы, что защищают наши города, спроектированы с учетом последнего исторического максимума. Но сейчас даются разные прогнозы, в том числе, что прошлые максимумы будут превышены. Никто не может сказать насколько — мы имеем дело со стихией. Сейчас все делают максимум для защиты, организована большая круглосуточная работа. Но стихия — есть стихия, и если уровень воды будет выше, если вода зайдет в населенные пункты, я прошу правильно реагировать на предупреждения властей, вовремя эвакуироваться, забрать документы и покинуть дома. Самое ценное, что есть — это человеческая жизнь. Из своего опыта знаю, что вода приходит неожиданно и, как правило, ночью. Полпред знает о настроениях уральцев: они боятся покидать дома из-за угрозы мародерства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Знаю, что люди опасаются покидать дома из-за угрозы мародерства. Президент на совещании с главами силовых ведомств и губернаторами поручил обеспечить сохранность имущества людей. И сейчас одновременно со строительством дамб, с оповещением и подомовыми обходами, мы прорабатываем с правоохранителями, чтобы в экстренной ситуации было достаточно постов полиции. Есть и добровольцы, желающие принять участие в патрулировании улиц. Этот процесс тоже организовывает полиция. Стараемся сделать все, чтобы ЧС, если она случится, мы прошли с минимальными потерями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане ждут паводка, который побьет исторический рекорд. В Тюменской области к нему еще готовятся, но опасность столь велика, что регион посетили федеральные министры МЧС и строительства. Все дни в регионах работает полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он рассказал URA.RU, что делают власти обоих регионов по подготовке к паводку, как самые северные территории откликнулись на беду в УрФО, когда ждать «большой воды» в Кургане и обратился к жителям двух регионов, поделившись личным опытом. — Владимир Владимирович, Вы сейчас в Тюмени. Есть ли в регионе проблемы, требующие особого контроля? Как я понимаю, основное внимание — на Ишим? — Нет, помимо Ишима в зоне риска еще и Ялуторовск. Вопрос готовности состоит из двух блоков: подготовка защитных сооружений и работа с населением. Подготовка защитных сооружений идет полным ходом и в Упорово, и в Ялуторовске, и в Ишиме, и в Викулово, и в Абатском. Это те территории, которые в 2017—м году максимально попали под удар водной стихии. Там все работы по отсыпке дамб ведутся на высоту большую, чем нас ориентирует Гидрометцентр. Мы мобилизовали нужное нам количество техники, все работают, понимая, каким должен быть результат. Все же в этой зоне паводок — не в первый раз Но какими бы ни были прогнозы, природа — есть природа. Может случиться все, что угодно. Поэтому второй комплекс мероприятий — это оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если вода зайдет в населенные пункты. Информирование у нас идет по всем каналам: смс, телевидение, подомовой обход. Оповещение жителей идет под роспись. Предупредить людей, что их дом может оказаться в зоне подтопления — важнейшая задача муниципалитетов. Завтра главы территорий начинают встречи с населением и будут рассказывать, что нужно делать, если вода зайдет в город. Мы работаем над тем, чтобы в пунктах временного размещения были созданы все необходимые условия для комфортного проживания во время паводка. — По Курганской области есть вопросы по подготовке к паводку? — Там точно такой же алгоритм действий, как у тюменцев. Сейчас идет активнейшая работа по наращиванию дамбы. У тебя в Кургане есть корпункт? — Да, конечно. — Значит, знаешь, что я только что там был и мы вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым провели большую работу по привлечению сил и средств для превентивных работ в областном центре. — Также знаю от коллег, что в Звериноголовском вода идет на спад, но уже сегодня ночью — завтра утром ждут паводок в Кургане. Сейчас идет отсыпка дамбы на самый высокий уровень. В моменте работает огромное количество людей — до полутора тысяч. Очень много добровольцев: и студенты, и работники предприятий. Мешками с грунтом и песком выкладывают дополнительные защитные сооружения вдоль реки. Их общая протяженность 15 километров. Сегодня до ночи будет идти работа, а завтра утром проверим ее качество и устраним недостатки. Потому что просто положить мешки — мало, это не поможет. Нужно соблюсти технологию, правильно уложить пленку, избежать протечек. В Курганской области, кстати, мобилизованы не только местные ресурсы. Пришла техника из Свердловской и Челябинской областей. По спасателям помогают и они, и Ханты-Мансийский с Ямало-Ненецкий округа. Вот межрегиональное взаимодействие в важном вопросе — В округе работает федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. Какова задача его приезда? — Организация работ по строительству защитных сооружений — это зона компетенции именно этого министерства. Президент России Владимир Владимирович Путин направил министра в регионы, чтобы с учетом его компетенций посмотреть, как организованы работы, при необходимости — помочь. — Вы всю неделю работаете в Курганской и Тюменской областях. Можете сейчас не прокомментировать ситуацию, а сказать что—то жителям наших областей? — Да. Все дамбы, что защищают наши города, спроектированы с учетом последнего исторического максимума. Но сейчас даются разные прогнозы, в том числе, что прошлые максимумы будут превышены. Никто не может сказать насколько — мы имеем дело со стихией. Сейчас все делают максимум для защиты, организована большая круглосуточная работа. Но стихия — есть стихия, и если уровень воды будет выше, если вода зайдет в населенные пункты, я прошу правильно реагировать на предупреждения властей, вовремя эвакуироваться, забрать документы и покинуть дома. Самое ценное, что есть — это человеческая жизнь. Знаю, что люди опасаются покидать дома из-за угрозы мародерства. Президент на совещании с главами силовых ведомств и губернаторами поручил обеспечить сохранность имущества людей. И сейчас одновременно со строительством дамб, с оповещением и подомовыми обходами, мы прорабатываем с правоохранителями, чтобы в экстренной ситуации было достаточно постов полиции. Есть и добровольцы, желающие принять участие в патрулировании улиц. Этот процесс тоже организовывает полиция. Стараемся сделать все, чтобы ЧС, если она случится, мы прошли с минимальными потерями.