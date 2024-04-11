Как движется волна наводнения по Курганской области. Карта

Пик волны надвигается на Курган

12 апреля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Курган готовится к масштабному наводнению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане пик паводка, по прогнозам МЧС, ожидается 14—15 апреля. По последним данным, большая вода уже добралась до села Ялым в Притобольном округе и движется со скоростью до 20 км/сутки. До Кургана по прямой около 90 км. Корреспондент URA.RU посчитал, сколько еще населенных пунктов по пути рискуют оказаться в стихии воды. По извилистому руслу реки Тобол волна будет идти примерно 120 км. От села Прорывное в Звериноголовском округе до Кургана. Сейчас большая вода уже дошла до села Ялым Притобольного округа. От него до областного центра по трассе 86 км, по прямой — 78 км. Расчетное время преодоления расстояния между Ялымом и Курганом на машине чуть более одного часа. «Движение воды пока замедлилось до 20 км/сутки и пошло широким разливом по пойме, у которой есть свой коэффициент впитывания, но расслабляться нельзя», — писал ранее глава региона Вадим Шумков. По пути волны от Ялыма следуют следующий населенные пункты, которым может угрожать затопление: Водный, Верхнеберезово, Подгорная, Глядянское, Арсеновка, Сосновый, Межборное, Чернавское, Раскатиха, Камышное, Утятское, Нагорское, Новая деревня и Вавиловка — в Притобольном округе. Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптева, Усть-Утяк, Крюково, Балки, Санаторная и Кетово — в Кетовском округе. Также на пути воды окажутся десятки садоводств. Ранее URA.RU писало, что в Кургане активно готовятся к приходу большой воды из Звериноголовского округа. На набережной города завершают укрепление дамбы. Его планируют закончить 12 апреля, сообщал Путину глава региона Вадим Шумков. МЧС прогнозирует подъем уровня воды до 9 метров на реке Тобол. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU. Пик паводка в Кургане прогнозируют 14—15 апреля Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане пик паводка, по прогнозам МЧС, ожидается 14—15 апреля. По последним данным, большая вода уже добралась до села Ялым в Притобольном округе и движется со скоростью до 20 км/сутки. До Кургана по прямой около 90 км. Корреспондент URA.RU посчитал, сколько еще населенных пунктов по пути рискуют оказаться в стихии воды. По извилистому руслу реки Тобол волна будет идти примерно 120 км. От села Прорывное в Звериноголовском округе до Кургана. Сейчас большая вода уже дошла до села Ялым Притобольного округа. От него до областного центра по трассе 86 км, по прямой — 78 км. Расчетное время преодоления расстояния между Ялымом и Курганом на машине чуть более одного часа. «Движение воды пока замедлилось до 20 км/сутки и пошло широким разливом по пойме, у которой есть свой коэффициент впитывания, но расслабляться нельзя», — писал ранее глава региона Вадим Шумков. По пути волны от Ялыма следуют следующий населенные пункты, которым может угрожать затопление: Водный, Верхнеберезово, Подгорная, Глядянское, Арсеновка, Сосновый, Межборное, Чернавское, Раскатиха, Камышное, Утятское, Нагорское, Новая деревня и Вавиловка — в Притобольном округе. Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптева, Усть-Утяк, Крюково, Балки, Санаторная и Кетово — в Кетовском округе. Также на пути воды окажутся десятки садоводств. Ранее URA.RU писало, что в Кургане активно готовятся к приходу большой воды из Звериноголовского округа. На набережной города завершают укрепление дамбы. Его планируют закончить 12 апреля, сообщал Путину глава региона Вадим Шумков. МЧС прогнозирует подъем уровня воды до 9 метров на реке Тобол. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.