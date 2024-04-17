«Смотрящие за Тоболом»: курганцы днем и ночью следят за дамбой

В Кургане перед приходом наводнения укрепили дамбу по всей набережной, однако местами осталась опасность захода воды. Один из таких участков находится в микрорайоне Шевелевка — рядом с незаконной высоткой и замурованной глиной старой избушкой. О том, как добровольцы днем и ночью патрулируют одно из слабых мест дамбы — в репортаже URA.RU.
Ночной дозор за дамбой
На набережной рядом с незаконно построенной высоткой в Шевелевке непривычно многолюдно. Сюда приходят семьи с детьми, пенсионеры, студенты. Всем любопытно посмотреть насколько прибыла вода, ведь на участке по улице 6-я Больничная одно из слабых мест дамбы. С годами обрыв обмыло водой и до рядом стоящей избушки уже остались считанные метры. За непредсказуемым Тоболом следят добровольцы. Они дежурят здесь днем и ночью.
Добровольцы сутками караулят воду на дамбе на набережной в Шевелевке
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
«Мы здесь в качестве патруля. Следим за дамбой, за уровнем подъема воды. Дежурим днем и ночью. Меняемся по очереди», — делятся добровольцы.
Для удобства горожане оборудовали себе несколько лавочек
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Тут же рядом расставили метки, чтобы контролировать уровень воды в реке
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Вода подбирается все ближе к насыпной дамбе и забору старого домика
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Пока следят за уровнем воды успевают общаться с местными жителями. Особенно судьба дамбы беспокоит жителей микрорайона. Расспрашивают о надежности укрепления и подъеме Тобола. Добровольцы уверяют, что дамба справится с натиском водной стихии и Шевелевку не затопит.
Женщина на костылях пришла по насыпной дамбе, чтобы напоить работников чаем из термоса
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Горожане приходят смотреть на разливающийся Тобол целыми семьями
Оставленный деревянный дом на обрыве реки все больше обрастает горой из глины. Если неделю назад здесь в избушке можно было заметить верхушки окон, то сейчас виднеется лишь старая крыша и печная труба. Дом взяли в кольцо, чтобы в случае чего вода не вышла к многоэтажкам. Хозяевам пришлось спешно покинуть жилье — оставаться замурованными было небезопасно. Если залезть на дамбу, то можно разглядеть, что домик и Тобол разделяют лишь уличный туалет, душ и остатки забора.
Избушку на краю дамбы закопали до крыши
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Неделю назад в домике еще было видно часть старых оконных рам
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
За засыпанной двухметровой горой глины избушкой возвышается опасная высотка — ее построили незаконно
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Насыпную дамбу также сделали для спасения незаконной многоэтажки
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
На дамбе натянули запрещающие ленты, но люди обходят их, чтобы погулять по набережной
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
Уровень Тобола продолжает стремительно расти и уже более 10 метров
Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов
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В Кургане перед приходом наводнения укрепили дамбу по всей набережной, однако местами осталась опасность захода воды. Один из таких участков находится в микрорайоне Шевелевка — рядом с незаконной высоткой и замурованной глиной старой избушкой. О том, как добровольцы днем и ночью патрулируют одно из слабых мест дамбы — в репортаже URA.RU. Ночной дозор за дамбой На набережной рядом с незаконно построенной высоткой в Шевелевке непривычно многолюдно. Сюда приходят семьи с детьми, пенсионеры, студенты. Всем любопытно посмотреть насколько прибыла вода, ведь на участке по улице 6-я Больничная одно из слабых мест дамбы. С годами обрыв обмыло водой и до рядом стоящей избушки уже остались считанные метры. За непредсказуемым Тоболом следят добровольцы. Они дежурят здесь днем и ночью. Пока следят за уровнем воды успевают общаться с местными жителями. Особенно судьба дамбы беспокоит жителей микрорайона. Расспрашивают о надежности укрепления и подъеме Тобола. Добровольцы уверяют, что дамба справится с натиском водной стихии и Шевелевку не затопит. Старая избушка в глиняном плену Оставленный деревянный дом на обрыве реки все больше обрастает горой из глины. Если неделю назад здесь в избушке можно было заметить верхушки окон, то сейчас виднеется лишь старая крыша и печная труба. Дом взяли в кольцо, чтобы в случае чего вода не вышла к многоэтажкам. Хозяевам пришлось спешно покинуть жилье — оставаться замурованными было небезопасно. Если залезть на дамбу, то можно разглядеть, что домик и Тобол разделяют лишь уличный туалет, душ и остатки забора.