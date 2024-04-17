«Смотрящие за Тоболом»: курганцы днем и ночью следят за дамбой

Самое слабое место защитного сооружения, ночной дозор и избушка в плену

17 апреля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Курганцы дежурят на дамбе в Шевелевке Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане перед приходом наводнения укрепили дамбу по всей набережной, однако местами осталась опасность захода воды. Один из таких участков находится в микрорайоне Шевелевка — рядом с незаконной высоткой и замурованной глиной старой избушкой. О том, как добровольцы днем и ночью патрулируют одно из слабых мест дамбы — в репортаже URA.RU. Ночной дозор за дамбой На набережной рядом с незаконно построенной высоткой в Шевелевке непривычно многолюдно. Сюда приходят семьи с детьми, пенсионеры, студенты. Всем любопытно посмотреть насколько прибыла вода, ведь на участке по улице 6-я Больничная одно из слабых мест дамбы. С годами обрыв обмыло водой и до рядом стоящей избушки уже остались считанные метры. За непредсказуемым Тоболом следят добровольцы. Они дежурят здесь днем и ночью. Добровольцы сутками караулят воду на дамбе на набережной в Шевелевке Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов «Мы здесь в качестве патруля. Следим за дамбой, за уровнем подъема воды. Дежурим днем и ночью. Меняемся по очереди», — делятся добровольцы. Для удобства горожане оборудовали себе несколько лавочек Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Тут же рядом расставили метки, чтобы контролировать уровень воды в реке Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Вода подбирается все ближе к насыпной дамбе и забору старого домика Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Пока следят за уровнем воды успевают общаться с местными жителями. Особенно судьба дамбы беспокоит жителей микрорайона. Расспрашивают о надежности укрепления и подъеме Тобола. Добровольцы уверяют, что дамба справится с натиском водной стихии и Шевелевку не затопит. Женщина на костылях пришла по насыпной дамбе, чтобы напоить работников чаем из термоса Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Горожане приходят смотреть на разливающийся Тобол целыми семьями Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Горожане уже натоптали тропинку на насыпной дамбе Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Старая избушка в глиняном плену Статья по теме «Рухнет в любой момент»: старый дом в Кургане засыпали глиной Оставленный деревянный дом на обрыве реки все больше обрастает горой из глины. Если неделю назад здесь в избушке можно было заметить верхушки окон, то сейчас виднеется лишь старая крыша и печная труба. Дом взяли в кольцо, чтобы в случае чего вода не вышла к многоэтажкам. Хозяевам пришлось спешно покинуть жилье — оставаться замурованными было небезопасно. Если залезть на дамбу, то можно разглядеть, что домик и Тобол разделяют лишь уличный туалет, душ и остатки забора. Избушку на краю дамбы закопали до крыши Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Неделю назад в домике еще было видно часть старых оконных рам Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов За засыпанной двухметровой горой глины избушкой возвышается опасная высотка — ее построили незаконно Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Насыпную дамбу также сделали для спасения незаконной многоэтажки Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов На дамбе натянули запрещающие ленты, но люди обходят их, чтобы погулять по набережной Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Уровень Тобола продолжает стремительно расти и уже более 10 метров Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане перед приходом наводнения укрепили дамбу по всей набережной, однако местами осталась опасность захода воды. Один из таких участков находится в микрорайоне Шевелевка — рядом с незаконной высоткой и замурованной глиной старой избушкой. О том, как добровольцы днем и ночью патрулируют одно из слабых мест дамбы — в репортаже URA.RU. Ночной дозор за дамбой На набережной рядом с незаконно построенной высоткой в Шевелевке непривычно многолюдно. Сюда приходят семьи с детьми, пенсионеры, студенты. Всем любопытно посмотреть насколько прибыла вода, ведь на участке по улице 6-я Больничная одно из слабых мест дамбы. С годами обрыв обмыло водой и до рядом стоящей избушки уже остались считанные метры. За непредсказуемым Тоболом следят добровольцы. Они дежурят здесь днем и ночью. Пока следят за уровнем воды успевают общаться с местными жителями. Особенно судьба дамбы беспокоит жителей микрорайона. Расспрашивают о надежности укрепления и подъеме Тобола. Добровольцы уверяют, что дамба справится с натиском водной стихии и Шевелевку не затопит. Старая избушка в глиняном плену Оставленный деревянный дом на обрыве реки все больше обрастает горой из глины. Если неделю назад здесь в избушке можно было заметить верхушки окон, то сейчас виднеется лишь старая крыша и печная труба. Дом взяли в кольцо, чтобы в случае чего вода не вышла к многоэтажкам. Хозяевам пришлось спешно покинуть жилье — оставаться замурованными было небезопасно. Если залезть на дамбу, то можно разглядеть, что домик и Тобол разделяют лишь уличный туалет, душ и остатки забора.