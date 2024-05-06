Уральцев на фоне ЧП назвали плаксами, умирающими от обезвоживания

В скандале засветился чиновник и пиарщица. Скрин

06 мая 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

В дома свердловчан постепенно возвращается вода, пропавшая из-за коммунальных аварий на фоне снегопада. Но не везде она качественная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области директор первоуральского «Водоканала» Денис Ярин и пиарщик ревдинского управления городского хозяйства (УГХ) Ольга Вертлюгова попали в скандал на фоне водного кризиса в городах. Первого попытались уличить в том, что он назвал «плаксами» жителей, пожаловавшихся на ржавую воду, вторую — в грубости в общении с подростком. Сами же они заявляют, что ситуацию пытаются раздуть. «Пресс-секретарь УГХ Ревды, она же главный редактор издания „Ревдинский рабочий“, Ольга Вертлюгова на вопрос 16-тилетнего жителя, будет ли организован администрацией города подвоз воды и как теперь поступать, если вторые сутки нет электричества, начала оскорблять семью ребенка, заочно упрекая его мать в плохом исполнении родительских обязанностей, потому что она не купила заранее генератор. И потому что покупать воду в магазине для нее дорого, так как она — многодетная нищебродка», — рассказал URA.RU один из свидетелей диалога под одним из постов в соцсетях. Скрины: читатель URA.RU Впрочем, на скринах, которые он предоставил, Вертлюгова откровенно никого не оскорбляет. «Во-первых, в родниках не теплая вода — вы двоешник, видимо, мама и за учебой вашей и не следит. Во-вторых, сейчас вы оскорбляете меня, и тут опять к вашей маме вопросы — не воспитала, видимо, нормально <…> Попейте водички и успокойтесь», — пишет она в одном из сообщений. В другом заявляет, что как мать сделала все возможное, чтобы ее ребенок был в тепле, со светом и водой — купила генератор, как только переехала в частный сектор. «А вы спросите у мамы, почему она так не сделала, а вместо того, чтобы исполнить свой родительский долг, заставляет сына, умирающего от обезвоживания, писать [главе Следкома] Бастрыкину», — добавляет Вертлюгова. В беседе с URA.RU она пояснила, что ее слова были вырваны из контекста. «Про многодетную нищебродку — это ложь. Также, как ложь то, что я чиновник. Пресс-секретарем УГХ не работаю, оказываю управлению услуги SMM на договоре. А для того, чтобы понимать смысл моих высказываний, нужно читать всю беседу, а не какую-то его часть. Когда человек пишет про то, что „моя семья без света“, рассуждает, что в погодной аномалии виноваты власти, пытаешься ему объяснить, как все обстоит на самом деле <…> Плюс, как выяснилось, о подвозе воды с города не было ни одной заявки. Думаю, если бы люди на самом деле нуждались в воде, они бы позвонили в ЕДДС. Так что мне не в чем оправдываться, я абсолютно корректно с ним разговаривала. А то, что молодой человек грубил, сомневаясь публично в моих умственных способностях, это, я так понимаю, они тоже упустили», — добавила она. Скрин страницы Дениса Ярина, vk.com Ярину поставили в упрек, что в одном из последних постов он назвал «плаксами» тех, кто скринит его переписку с ним и выкладывает на всеобщее обозрение «со слезами типа вот как он мне ответил грубо». «Пусть плачут в стороне, раз такие нежные», — написал он. Спустя время это предложение пропало из поста. Причем появилось это сообщение на фоне жалобы одного из жителей на странице Ярина. Он попросил вернуть чистую воду и прикрепил фотографии ржавой воды. «Мы ее не забирали, от нас вода идет чистая», — прокомментировал директор «Водоканала». Новость по теме Свердловскую область завалило снегом: на дорогах гололед, люди без света. Онлайн-трансляция В беседе с URA.RU он пояснил, что под плаксами не имел ввиду тех, кто жалуется на грязную воду. «Это несопоставимые вещи. Насильно мил всем не будешь, всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен. Но я никогда не отвечал им в грубой форме. На будущее делаю вывод, что нужно отвечать развернуто на комментарии, чтобы не было вопросов, но я был ограничен по времени. От нас вода действительно выходила чистая, загрязнялась она уже на следующих этапах. С большим вниманием отношусь к жителям, которые остались без воды, люблю своих подписчиков, а они любят и благодарят меня», — добавил он. На Среднем Урале ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за чего без электричества и воды остались тысячи свердловчан. Актуальная информация находится — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области директор первоуральского «Водоканала» Денис Ярин и пиарщик ревдинского управления городского хозяйства (УГХ) Ольга Вертлюгова попали в скандал на фоне водного кризиса в городах. Первого попытались уличить в том, что он назвал «плаксами» жителей, пожаловавшихся на ржавую воду, вторую — в грубости в общении с подростком. Сами же они заявляют, что ситуацию пытаются раздуть. «Пресс-секретарь УГХ Ревды, она же главный редактор издания „Ревдинский рабочий“, Ольга Вертлюгова на вопрос 16-тилетнего жителя, будет ли организован администрацией города подвоз воды и как теперь поступать, если вторые сутки нет электричества, начала оскорблять семью ребенка, заочно упрекая его мать в плохом исполнении родительских обязанностей, потому что она не купила заранее генератор. И потому что покупать воду в магазине для нее дорого, так как она — многодетная нищебродка», — рассказал URA.RU один из свидетелей диалога под одним из постов в соцсетях. Впрочем, на скринах, которые он предоставил, Вертлюгова откровенно никого не оскорбляет. «Во-первых, в родниках не теплая вода — вы двоешник, видимо, мама и за учебой вашей и не следит. Во-вторых, сейчас вы оскорбляете меня, и тут опять к вашей маме вопросы — не воспитала, видимо, нормально <…> Попейте водички и успокойтесь», — пишет она в одном из сообщений. В другом заявляет, что как мать сделала все возможное, чтобы ее ребенок был в тепле, со светом и водой — купила генератор, как только переехала в частный сектор. «А вы спросите у мамы, почему она так не сделала, а вместо того, чтобы исполнить свой родительский долг, заставляет сына, умирающего от обезвоживания, писать [главе Следкома] Бастрыкину», — добавляет Вертлюгова. В беседе с URA.RU она пояснила, что ее слова были вырваны из контекста. «Про многодетную нищебродку — это ложь. Также, как ложь то, что я чиновник. Пресс-секретарем УГХ не работаю, оказываю управлению услуги SMM на договоре. А для того, чтобы понимать смысл моих высказываний, нужно читать всю беседу, а не какую-то его часть. Когда человек пишет про то, что „моя семья без света“, рассуждает, что в погодной аномалии виноваты власти, пытаешься ему объяснить, как все обстоит на самом деле <…> Плюс, как выяснилось, о подвозе воды с города не было ни одной заявки. Думаю, если бы люди на самом деле нуждались в воде, они бы позвонили в ЕДДС. Так что мне не в чем оправдываться, я абсолютно корректно с ним разговаривала. А то, что молодой человек грубил, сомневаясь публично в моих умственных способностях, это, я так понимаю, они тоже упустили», — добавила она. Ярину поставили в упрек, что в одном из последних постов он назвал «плаксами» тех, кто скринит его переписку с ним и выкладывает на всеобщее обозрение «со слезами типа вот как он мне ответил грубо». «Пусть плачут в стороне, раз такие нежные», — написал он. Спустя время это предложение пропало из поста. Причем появилось это сообщение на фоне жалобы одного из жителей на странице Ярина. Он попросил вернуть чистую воду и прикрепил фотографии ржавой воды. «Мы ее не забирали, от нас вода идет чистая», — прокомментировал директор «Водоканала». В беседе с URA.RU он пояснил, что под плаксами не имел ввиду тех, кто жалуется на грязную воду. «Это несопоставимые вещи. Насильно мил всем не будешь, всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен. Но я никогда не отвечал им в грубой форме. На будущее делаю вывод, что нужно отвечать развернуто на комментарии, чтобы не было вопросов, но я был ограничен по времени. От нас вода действительно выходила чистая, загрязнялась она уже на следующих этапах. С большим вниманием отношусь к жителям, которые остались без воды, люблю своих подписчиков, а они любят и благодарят меня», — добавил он. На Среднем Урале ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за чего без электричества и воды остались тысячи свердловчан. Актуальная информация находится — в отдельном сюжете URA.RU.