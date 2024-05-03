Свердловскую область завалило снегом: люди без света, дороги перекрыты. Онлайн-трансляция

04 мая 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Последствия непогоды заметили почти во всех городах региона Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Без электричества остались сотни свердловчан, на дорогах образовались километровые пробки, а трассы перекрыли. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. 10:01 В УГИБДД Свердловской области сообщили URA.RU, что полностью перекрытых трасс нет, однако на многих введены ограничения. Для грузовиков ограничено движение на трассе Пермь — Екатеринбург с 162-го по 352-й километр, в Ревдинском районе для городского и междугороднего пассажирского транспорта, на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово с 1-го по 31-й километр, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41-го по 110-й км и с 244-го по 314-й км Невьянского района (для грузовиков и автобусов). Наряды ДПС несут усиленную службу на дорогах. 09:53 Энергетики оценили последствия непогоды как сильнейшие за последние 20 лет. «По предварительным оценкам специалистов „Россети Урал“, предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на 5 линиях 110 кВ, 6 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ 6—10 кВ», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». 09:49 В ГИБДД Свердловской области призвали водителей отказаться от поездок на машинах с летними шинами из-за непогоды. По словам автоинспекторов, на дорогах в регионе образовалась гололедица и снежный покров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Без электричества остались сотни свердловчан, на дорогах образовались километровые пробки, а трассы перекрыли. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. 10:01 04.05.2024 В УГИБДД Свердловской области сообщили URA.RU, что полностью перекрытых трасс нет, однако на многих введены ограничения. Для грузовиков ограничено движение на трассе Пермь — Екатеринбург с 162-го по 352-й километр, в Ревдинском районе для городского и междугороднего пассажирского транспорта, на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово с 1-го по 31-й километр, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41-го по 110-й км и с 244-го по 314-й км Невьянского района (для грузовиков и автобусов). Наряды ДПС несут усиленную службу на дорогах. 09:53 04.05.2024 Энергетики оценили последствия непогоды как сильнейшие за последние 20 лет. «По предварительным оценкам специалистов „Россети Урал“, предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на 5 линиях 110 кВ, 6 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ 6—10 кВ», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». 09:49 В ГИБДД Свердловской области призвали водителей отказаться от поездок на машинах с летними шинами из-за непогоды. По словам автоинспекторов, на дорогах в регионе образовалась гололедица и снежный покров.