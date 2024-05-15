Мишустин на первом заседании показал, почему переназначили кабмин

И дал министрам инсайд, как не быть уволенными до 2030 года

15 мая 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Мишустин поздравил правительство с назначением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское правительство завершило ритуальные процедуры, связанные с изменением своей структуры, и демонстрирует сохранение оперативного контроля за ситуацией в стране. Это было продемонстрировано на первом заседании новой версии кабинета министров. Премьер Михаил Мишустин также дал совет членам правительства, что делать, чтобы удержаться в должностях до 2030-го, а то и 2036 годов. В среду, 15 мая, премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства, обновленного в связи с началом нового президентского срока Владимира Путина. Интрига с составом кабинета длилась неделю и завершилась накануне — утверждением министров в Госдуме и Совете Федерации. Поздним вечером во вторник напутствие министрам дал Путин, а сегодня появилась возможность у премьера поставить точку в церемониале формирования кабинета. Михаил Мишустин поблагодарил спикеров обеих палат российского парламента, поздравил министров с назначением и подчеркнул, что это серьезная ответственность и всему правительству предстоит оправдать доверие президента России Владимира Путина и всех граждан, при этом «работая четко и эффективно». Делать это, по его словам, предстоит в едином строю и «без всяких пауз». Статья по теме Путин показал устойчивость политической системы РФ Первой задачей он назвал достижение обновленных национальных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом, Мишустин считает важным изменение процедуры утверждения министров, в которой теперь участвует парламент: «Каждый из вас получил напутствия и наказы и почувствовал ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют депутаты». Премьер поручил взаимодействовать с парламентариями, быть открытыми при подготовке новых законов и нормативных актов. Он дал и общий наказ новому составу: «Наша задача — в полном объеме и в срок выполнять поручения президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе. В том числе в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса». Главной темой обсуждения первого заседания обновленного кабинета министров стала ситуация с паводками Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU И тут же было показано, что не зря состав правительства не претерпел изменений и был оперативно утвержден — кабинет перешел к рассмотрению актуальной повестки, демонстрируя преемственность своей прошлой версии. Основной темой заседания стали вопросы, связанные с паводками и о регионах, пострадавших от их влияния. Так, например, премьер рассказал, что Курганской области будет направлено четырех млрд рублей на ликвидацию ущерба и пяти млрд рублей — Оренбургской. Помимо этого, власти предоставят бизнесу отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок уплаты которых наступил 1 апреля 2024 года. Мишустин рассказал, что правительство окажет дополнительную поддержку регионам, пострадавшим от паводков Фото: Роман Наумов © URA.RU «Рассчитываем, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач», — резюмировал Михаил Мишустин. Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов отмечает, что четыре новичка среди министров — губернаторы, что трактует, как свидетельство эффективности кадровой политики президента Путина. «Добился результатов в регионе — пора экстраполировать их на федеральном уровне. Опыт работы в регионах, конечно, привнесет положительные моменты в деятельность министерств, которые возглавили бывшие высшие должностные лица субъектов», — добавил он. Бывший глава Калининградской области Антон Алиханов, по словам Федоровой, пришел на министерскую должность с большим бэкграундом Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам политолога, эксперта Института социальных исследований (ЭИСИ) Анны Федоровой, опыт работы на региональном уровне позволит им привнести «новое, свежее видение» в работу министерств. При этом, такие кадровые перестановки позволят чиновникам «не отрываться от земли, не забывать, как живут регионы и как там все работает». «Прошедшее кадровое обновление правительства — удачный и сильный ход. Опыт работы в регионе в сложные санкционные времена станут отличным подспорьем. Например, как в случае с Алихановым, который теперь много знает про то, как работает экономика в условиях санкций и как живет регион, которому фактически грозят блокадой. Тоже самое можно сказать про Курскую область — приграничный регион со своей спецификой. Гладков много чего мог бы привнести, но у него свои задачи. Потому это хороший ход, который пойдет на пользу кабинету министров», — резюмировала Федорова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское правительство завершило ритуальные процедуры, связанные с изменением своей структуры, и демонстрирует сохранение оперативного контроля за ситуацией в стране. Это было продемонстрировано на первом заседании новой версии кабинета министров. Премьер Михаил Мишустин также дал совет членам правительства, что делать, чтобы удержаться в должностях до 2030-го, а то и 2036 годов. В среду, 15 мая, премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства, обновленного в связи с началом нового президентского срока Владимира Путина. Интрига с составом кабинета длилась неделю и завершилась накануне — утверждением министров в Госдуме и Совете Федерации. Поздним вечером во вторник напутствие министрам дал Путин, а сегодня появилась возможность у премьера поставить точку в церемониале формирования кабинета. Михаил Мишустин поблагодарил спикеров обеих палат российского парламента, поздравил министров с назначением и подчеркнул, что это серьезная ответственность и всему правительству предстоит оправдать доверие президента России Владимира Путина и всех граждан, при этом «работая четко и эффективно». Делать это, по его словам, предстоит в едином строю и «без всяких пауз». Первой задачей он назвал достижение обновленных национальных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом, Мишустин считает важным изменение процедуры утверждения министров, в которой теперь участвует парламент: «Каждый из вас получил напутствия и наказы и почувствовал ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют депутаты». Премьер поручил взаимодействовать с парламентариями, быть открытыми при подготовке новых законов и нормативных актов. Он дал и общий наказ новому составу: «Наша задача — в полном объеме и в срок выполнять поручения президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе. В том числе в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса». И тут же было показано, что не зря состав правительства не претерпел изменений и был оперативно утвержден — кабинет перешел к рассмотрению актуальной повестки, демонстрируя преемственность своей прошлой версии. Основной темой заседания стали вопросы, связанные с паводками и о регионах, пострадавших от их влияния. Так, например, премьер рассказал, что Курганской области будет направлено четырех млрд рублей на ликвидацию ущерба и пяти млрд рублей — Оренбургской. Помимо этого, власти предоставят бизнесу отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок уплаты которых наступил 1 апреля 2024 года. «Рассчитываем, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач», — резюмировал Михаил Мишустин. Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов отмечает, что четыре новичка среди министров — губернаторы, что трактует, как свидетельство эффективности кадровой политики президента Путина. «Добился результатов в регионе — пора экстраполировать их на федеральном уровне. Опыт работы в регионах, конечно, привнесет положительные моменты в деятельность министерств, которые возглавили бывшие высшие должностные лица субъектов», — добавил он. По словам политолога, эксперта Института социальных исследований (ЭИСИ) Анны Федоровой, опыт работы на региональном уровне позволит им привнести «новое, свежее видение» в работу министерств. При этом, такие кадровые перестановки позволят чиновникам «не отрываться от земли, не забывать, как живут регионы и как там все работает». «Прошедшее кадровое обновление правительства — удачный и сильный ход. Опыт работы в регионе в сложные санкционные времена станут отличным подспорьем. Например, как в случае с Алихановым, который теперь много знает про то, как работает экономика в условиях санкций и как живет регион, которому фактически грозят блокадой. Тоже самое можно сказать про Курскую область — приграничный регион со своей спецификой. Гладков много чего мог бы привнести, но у него свои задачи. Потому это хороший ход, который пойдет на пользу кабинету министров», — резюмировала Федорова.