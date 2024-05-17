Свердловские слухи: важное заявление Куйвашева

Про скандал в онкодиспансере, темном прошлом замминистра и камбэке Сергия. Выпуск 1073

17 мая 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов, правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU Главная интрига полугодия, похоже, исчерпана: губернатор Евгений Куйвашев объявил друзьям, что остается. Но странно: депутатов заксо попросили не покидать регион до 7 июня. Не утихает скандал вокруг онкодиспансера — про главврача и его покровителей появляются самые неожиданные версии. Хоть и не с таким накалом, продолжается борьба за кресло вице-мэра Екатеринбурга. О том, чем грозят показания арестованного экс-мэра, увольнениях в полиции и активности Сергия — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Из последней поездки в Москву Евгений Куйвашев, говорят, вернулся расстроенный (может, совпадение) Фото: Илья Московец © URA.RU Куйвашев заявил, что остается… Губернатор Евгений Куйвашев, похоже, развеял ключевую политическую интригу первого полугодия. Якобы еще после своего возвращения из отпуска в середине апреля глава региона дал понять представителям истеблишмента, что в Москву на повышение не уезжает. Во всяком случае в ближайшее время. А позднее несколько раз это в частных беседах повторял. После формирования нового кабинета министров в политкругах звучали версии, что регион заденет следующая волна кадровых перестановок. …из-за опасений АП… Согласно популярной версии, повышение Куйвашева откладывается из-за того, что он воспринимается в столице едва ли не как единственный гарант стабильности в регионе — в том числе политической. «Он смог примирить губернаторскую команду и екатеринбургскую. Такие люди Кремлю нужны на местах», — пересказывает настроение своих московских знакомых свердловский госслужащий, летающий в командировки. …при этом депутаты получили тревожный сигнал Людмила Бабушкина на этой неделе работала в Китае Фото: Размик Закарян © URA.RU На этом фоне интересен слух, что спикер заксобрания Людмила Бабушкина, находящаяся сейчас вместе с Куйвашевым и другими руководителями региона в Китае, поручила аппарату парламента обзвонить депутатов с просьбой не покидать пределы региона до 7 июня. Дело в том, что эта дата — дедлайн для назначения выборов региональными парламентами в единый день голосования в сентябре текущего года. Арестованный замминистра оказался с темным прошлым Говорят, к задержанному по делу о взятке замминистру областного ЖКХ Кислицыну у силовиков уже возникали претензии схожего характера. Якобы именно по этой причине он и покинул пост в 2014 году — спустя два года после того, как стал замом. При этом официально тогда (да и сейчас) транслировалась другая версия — Кислицын ушел на стройки Росатома, с которым сработался еще со времен муниципальной службы в Заречном (одна из вотчин госкорпорации). Гункевич продаст Шмыкову новый бизнес-проект Глава АНО, управляющей несколькими туркластерам в регионе, Леонид Гункевич нашел способ, как снизить число пожаров в регионе. Он предлагает перенять опыт Турции, создав оборудованные парки для пикников. Его команда готова разработать концепцию, а реализовывать проект будут концессионеры. В качестве пилотных городов предлагаются Сысерть, Нижний Тагил, Среднеуральск и Каменск-Уральский. По слухам, презентовать идею Гункевич планирует Шмыкову — как главному ответственному за пожарную безопасность в регионе. Леонид Гункевич переживает непростые с аппаратной точки зрения времена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый зам Куйвашева «поссорился» с товарищем В политкругах обсуждают охладевшие отношения между первым замгубернатора Алексеем Шмыковым и главой Южного управленческого округа Владимиром Шаураксом, которые когда-то вместе работали в администрации Каменска-Уральского. «Они поссорились, и на совместные мероприятия Шауракс теперь отправляет вместо себя зама», — поделился инсайдер. Впрочем, другой собеседник приводит иную версию: ссоры не было, уровень коммуникации снизился по административным причинам. «Шмыков возглавляет социально-экономический блок в правительстве, а Шауракс больше работает в блоке политики, взаимодействуя с муниципалитетами. Поэтому его руководители — [глава аппарата губернатора Валерий] Чайников и [вице-губернатор Олег] Чемезов. Логично, что у него более тесный контакт именно с ними», — объясняет погруженный в ситуацию источник. Экс-мэр готовится «заговорить» Обсуждают судьбу и другого политика из Южного округа — задержанного по делу о взятке экс-главы Каменского округа Сергея Белоусова. По слухам, он готовится дать показания, которые бросят тень на действующего мэра — Алексея Кошкарова. «Они с ним давние друзья, и Кошкаров через своих родственников также может иметь отношение к сельхозкооперативу, из-за которого и был задержан Белоусов», — анонсирует слухач. Список чиновников под прицелом силовиков может расшириться Фото: Илья Московец © URA.RU Журналистов отправят в Донбасс Творческий потенциал уральского медиа-сообщества может быть использован для создания информационной инфраструктуры в новых регионах России. «Некоторые видные представители уральских изданий смогут доказать свой профессионализм на деоккупированных территориях, во всяком случае московские руководители СМИ пришли к такому выводу во время последнего медиа-форума», — передает свидетель обсуждений. Пенсия Чайникова снова откладывается Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства региона Валерий Чайников, об уходе которого на заслуженную пенсию говорят последние три-четыре года, остается на своем месте. «Политический бомонд и рядовые сотрудники аппарата губернатора и правительства успокоились. Недавний юбиляр решил остаться. Его первый заместитель [Иван] Детченя еще какое-то время вынужден будет подождать открывающейся вакансии», — описывает ситуацию знакомый госслужащий. Гурченок обошла конкурентов… Назначение Натальи Гурченок директором департамента внутренней политики прошло не без интриги. Говорят, сразу несколько центров влияния выдвигали своих кандидатов — в том числе далеких от госслужбы. Но глава региона решил по-своему (причем мало кто это ожидал). Оценив, в частности, ее вклад в президентскую кампанию в регионе. Наталья Гурченок в числе первых получила от шефа награду за выборы Фото: Илья Московец © URA.RU …а сама она уже успела отличиться Приписывают Гурченок и успех Свердловской области в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «ДВП дал муниципалитетам развернутую методологию, как привлечь к голосованию как можно больше людей: задействовать волонтеров, лидеров общественного мнения и прочее, все по пунктам. Для многих это стало хорошим подспорьем», — поделился источник. Депутаты переносят юбилей По информации участников подготовки к важному юбилейному событию — тридцатилетию законодательной власти на Среднем Урале, — руководство регионального заксо якобы приняло решение перенести все праздничные мероприятия на сентябрь. «Чтобы лучше подготовиться к их проведению и освещению», — объясняют знакомые политики. Парламенту исполняется 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выигранные для области 100 млн потратят на «Дацюк арену» Екатеринбургская команда хоккеистов-любителей «Пионер» недавно выиграла престижную «Ночную хоккейную лигу», это дало региону 100 миллионов рублей на строительство новой площадки. Но деньги потратят на уже возводимую вторую очередь «Дацюк арены», говорят в минспорта. Мейлах апеллирует к УГМК… В конфликте между коллективом областного онкодиспансера и его главным врачом Борисом Мейлахом последний якобы постоянно апеллирует к своим особым отношениям с УГМК и ее руководителем. Это обстоятельство, по слухам, привело к тому, что к Мейлаху прибыли эмиссары от этого уважаемого предприятия и попросили перестать заниматься инсинуациями. «Это несколько охладило пыл проблемного руководителя», — говорят в медицинском сообществе. Скандал в онкодиспансере разразился несколько дней назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU …и вызывает главврачей Говорят также, что Мейлах пытается по одному вызвать к себе в кабинет заведующих отделениями, которые подписались под обращением против него. «Пока идти никто не хочет, потому что опасаются, что начнется давление. Врачи подозревают, что руководитель может потребовать их отказаться от прежнего мнения и даже потребует подписать письмо в свою поддержку», — передает источник. При этом он подчеркивает, что коллектив продолжает свою работу в обычном режиме, ни один сотрудник не покинул рабочее место и всем пациентам оказывают помощь. Его сменит Соловьев… По слухам, одной из реальных кандидатур на место руководителя областного онкоцентра вместо Мейлаха рассматривается бывший главврач госпиталя ветеранов войн Роберт Соловьев. «По крайней мере в кулуарах он рассказывает, что определенные консультации с ним ведутся — на случай, если место все-таки станет вакантным», — передает наблюдатель. Многие, кстати, припоминают, как Соловьев конфликтовал с прежним министром здравоохранения Андреем Цветковым. …или Карлов Андрей Карлов пытается как-то смодерировать диалог между сторонами Фото: Илья Московец © URA.RU По рассказам людей, вовлеченных в конфликт вокруг областного онкодиспансера, руководителем вообще может стать действующий министр Андрей Карлов. Ему якобы уже намекают в духе «ты ситуацию создал, тебе ее и разруливать». Впрочем, противники такой версии отмечают, что тогда придется искать кандидатуру на должность главы минздрава. За скандального главврача заступился главный раввин России Говорят, в противостояние главврача онкоцентра Бориса Мейлаха с министром Андреем Карловым в свое время вмешался главный раввин страны Берл Лазар. «В январе был первый виток скандала, Карлов рассорился с Мейлахом и предложил ему уволиться. Спустя время после этого разговора то ли в аппарат губернатора, то ли напрямую Куйвашеву позвонил главный раввин России и попросил за Бориса. И в итоге его оставили», — рассказал инсайдер. Мэрия Екатеринбурга заплатит уволенному чиновнику… Бывший зампред комитета по товарному рынка Алексей Леонов, которого несколько лет пытался уволить вице-мэр Дмитрий Ноженко — из-за подозрений в аффилированности Леонова с бизнесом — и сделал это только в конце 2023-го (воспользовавшись реорганизацией комитета в департамент), выиграл суд у администрации. Говорят, Леонов доказал, что ему должны были предложить должность в новой структуре, а не в других подразделениях администрации. «Решение об увольнении признано незаконным. Суд даже назначил какую-то компенсацию», — поделился собеседник, знакомый с материалами скандального дела. Марину Фадееву подвел коллега Фото: Илья Московец © URA.RU …а вопрос по заму Орлова подвис Как уже рассказывало агентство, увольнял Леонова Ноженко руками своей коллеги Марины Фадеевой (управделами администрации). И теперь, выиграв, Леонов может добиваться административного наказания для нее, фактически введенной в заблуждение. Решение пока не принято. Сибирцева предложила мэру кандидатов на замену Екатерина Сибирцева, недавно покинувшая должность вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике (в связи с семейными обстоятельствами) предложила мэру Алексею Орлову нескольких кандидатов на замену — возможно, желая сохранить контроль над сферой образования. Говорят, в ее шорт-листе директор одной из школ (не «девятой» гимназии) и близкие Сибирцевой сотрудники департамента образования. Екатерина Сибирцева по-прежнему популярна в образовательной среде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В думе Екатеринбурга нашли, кто помогает telegram-каналам… Силами нового главы аппарата Лилии Белоблоцкой в думе Екатеринбурга провели «мини-расследование», кто дает информацию «недружественным telegram-каналам», близким к пиарщице Аксане Пановой. И якобы подозрения пали на представителей фракции Виталия Кочеткова («Мотив»), контролировавшего прежний созыв думы. Однако есть и другая версия: никакого расследования не было, более того якобы именно эта группа депутатов к Белоблоцкой и спикеру Анне Гурарий относится нормально. …а спикер отбила донос Говорят, после резонансного голосования по предоставлению налоговой льготы для нового кампуса УрФУ на два года (депутаты согласовали лишь год) на спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий написали докладную в Москву. Она при голосовании воздержалась — вопреки решению думской фракции «Единой России». Говорят, серьезных последствий депутату удалось избежать. «Авторы „служебки“ не учли, что Гурарий и не могла поступить иначе, поскольку она препод в универе и открыто об этом везде рассказывает. В таких случая как раз и надо воздерживаться», — рассказал источник. Офицеров возмутили депутаты Говорят, появление в Екатеринбурге уникального памятника генерал-полковнику Валерию Востротину, легендарному десантнику и командиру 9-й роты, сопровождалось кулуарной интригой. Решение о том, что такой объект может быть установлен, должна была принять комиссия по топонимике, куда входят чиновники, эксперты и депутаты думы. И за несколько дней до торжественной церемонии (с участием губернатора) она внезапно приняла решение отложить вопрос. Якобы активнее других выступали депутаты Александр Колесников и Алексей Мещеряков, который вообще сказал, что сам десантник и десантника Востротина не знает. Отставные офицеры, предвкушавшие важное событие, были в недоумении. И забили тревогу. В итоге вердикт комиссии срочно пересмотрели. Правда, неизвестно, пришлось вмешиваться мэру Алексею Орлову или конфликт все же купировали на уровне его зама Рустама Галямова. Мещеряков, кстати, уточнил агентству, что проблема была в том, что членов комиссии нормально не проинформировали — даже не предоставили биографическую справку о герое. Памятник легендарному офицеру стал новой точкой притяжения Фото: Илья Московец © URA.RU Скандал в онкоцентре поставил под угрозу научную конференцию К слову, на следующей неделе в Екатеринбурге должна пройти крупнейшая Межрегиональная научно-практическая конференция «ФорумУралОнко 2024». Некоторые слухачи опасаются, что она вовсе сорвется из-за сложной ситуации в онкоцентре. Другие же предвидят, что как минимум атмосфера на научном собрании будет тягостной и напряженной. Комиссия проверила больницу, на которую жаловались Путину В области продолжает работать комиссия Росздравнадзора из Москвы. Проверяющие уже побывали в Первоуральске и Рефтинском — в той самой больнице, на которую жаловались президенту Владимиру Путину. Потом инспекторы направились в свердловский онкодиспансер, где как раз разразился скандал. Нашли нарушения в клиниках или нет, инсайдеры не сообщают. Но уточняют, что проверка будет серьезной и долгой — аж две недели. В декабре 2023-го о больнице в Рефтинском узнала вся страна Фото: Илья Московец © URA.RU Психиатров разочаровало повышение зарплаты Сотрудники психиатрической больницы №6 Екатеринбурга раздосадованы обещанным с 1 июля повышением зарплаты. Как оказалось, базовое вознаграждение им поднимут, а дополнительные выплаты сократят. «В итоге выхлопа ноль. Похоже, что начальство создает видимость для отчета наверх», — рассуждают слухачи. К опальному отцу Сергию началось паломничество Говорят, к опальному отцу Сергию в тагильскую колонию началось «паломничество». «Его последователи едут на свидания в ИК, чтобы поддержать своего идеолога. Многие предвидят, что адепты — а таковых немало и среди влиятельных людей — начнут оказывать материальную помощь бывшему священнику. Финансы потекут рекой. Эти люди помогали ему на воле и будут помогать ему за решеткой», — предрекает источник. Дом офицеров провалил концерт к 9 Мая Говорят, концерт в Доме офицеров, организованный к 9 Мая, удивил как зрителей, так и самих работников слабой подготовкой. «Сценарий был невнятный, номера не прописаны, во время концерта звучала фонограмма, даже праздничную заставку на экран и фоновую музыку в фойе не нашли. Ведущий забыл включить микрофон и его приветственное слово никто не услышал. А начальник ОДО Олег Сорокин в своей речи объявил, что „мы победили в 1941-м!“», — рассказал источник. Он добавил, что неловко от увиденного и услышанного было многим. Методисты позже объяснили провал тем, что доверили организацию самого главного праздника страны молодым и неопытным специалистам. В ОДО по-прежнему неспокойно Фото: Илья Московец © URA.RU Из полиции бегут «экономисты» В УМВД РФ по Екатеринбургу обсуждают массовый исход сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК). С чем связан кризис именно в этом подразделении, собеседники не уточняют. В поселке ждут министра для пиара Говорят, что в креативном кластере в поселке Черноисточинск этим летом ждут министра инвестиций и развития Вадима Третьякова. Ходят слухи, что его приезд в будущем поможет площадке стать популярнее — выйти на уровень «Лета на заводе» — за счет инфоподдержки областных властей Цирк передумал приоткрывать занавес Активисты обеспокоены тем, что им не видно, как последний год преображается цирк. Чтобы успокоить горожан, строители намерены показать, что происходит за забором и как изменилась площадка на данный момент. По плану фото и видео хотели опубликовать еще в конце апреля, но они так и не появились. «Может, есть что скрывать?» — вопрошают слухачи. Екатеринбургский цирк закрыли на реконструкцию в начале 2023-го Фото: Размик Закарян © URA.RU Поклонников симфоний усадят на футбольное поле Авторы нового музыкального проекта на «Екатеринбург Арене» — симфонического концерта OPEN MIND — ждут повышенного спроса от горожан. Сейчас в продаже есть 1000 билетов — на центральные трибуны, но, если они закончатся, организаторы готовы расширить количество посадочных мест и подключить дополнительные секторы. Также ходят разговоры, что зрителей могут пересадить с трибун на поле. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главная интрига полугодия, похоже, исчерпана: губернатор Евгений Куйвашев объявил друзьям, что остается. Но странно: депутатов заксо попросили не покидать регион до 7 июня. Не утихает скандал вокруг онкодиспансера — про главврача и его покровителей появляются самые неожиданные версии. Хоть и не с таким накалом, продолжается борьба за кресло вице-мэра Екатеринбурга. О том, чем грозят показания арестованного экс-мэра, увольнениях в полиции и активности Сергия — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Куйвашев заявил, что остается… Губернатор Евгений Куйвашев, похоже, развеял ключевую политическую интригу первого полугодия. Якобы еще после своего возвращения из отпуска в середине апреля глава региона дал понять представителям истеблишмента, что в Москву на повышение не уезжает. Во всяком случае в ближайшее время. А позднее несколько раз это в частных беседах повторял. После формирования нового кабинета министров в политкругах звучали версии, что регион заденет следующая волна кадровых перестановок. …из-за опасений АП… Согласно популярной версии, повышение Куйвашева откладывается из-за того, что он воспринимается в столице едва ли не как единственный гарант стабильности в регионе — в том числе политической. «Он смог примирить губернаторскую команду и екатеринбургскую. Такие люди Кремлю нужны на местах», — пересказывает настроение своих московских знакомых свердловский госслужащий, летающий в командировки. …при этом депутаты получили тревожный сигнал На этом фоне интересен слух, что спикер заксобрания Людмила Бабушкина, находящаяся сейчас вместе с Куйвашевым и другими руководителями региона в Китае, поручила аппарату парламента обзвонить депутатов с просьбой не покидать пределы региона до 7 июня. Дело в том, что эта дата — дедлайн для назначения выборов региональными парламентами в единый день голосования в сентябре текущего года. Арестованный замминистра оказался с темным прошлым Говорят, к задержанному по делу о взятке замминистру областного ЖКХ Кислицыну у силовиков уже возникали претензии схожего характера. Якобы именно по этой причине он и покинул пост в 2014 году — спустя два года после того, как стал замом. При этом официально тогда (да и сейчас) транслировалась другая версия — Кислицын ушел на стройки Росатома, с которым сработался еще со времен муниципальной службы в Заречном (одна из вотчин госкорпорации). Гункевич продаст Шмыкову новый бизнес-проект Глава АНО, управляющей несколькими туркластерам в регионе, Леонид Гункевич нашел способ, как снизить число пожаров в регионе. Он предлагает перенять опыт Турции, создав оборудованные парки для пикников. Его команда готова разработать концепцию, а реализовывать проект будут концессионеры. В качестве пилотных городов предлагаются Сысерть, Нижний Тагил, Среднеуральск и Каменск-Уральский. По слухам, презентовать идею Гункевич планирует Шмыкову — как главному ответственному за пожарную безопасность в регионе. Первый зам Куйвашева «поссорился» с товарищем В политкругах обсуждают охладевшие отношения между первым замгубернатора Алексеем Шмыковым и главой Южного управленческого округа Владимиром Шаураксом, которые когда-то вместе работали в администрации Каменска-Уральского. «Они поссорились, и на совместные мероприятия Шауракс теперь отправляет вместо себя зама», — поделился инсайдер. Впрочем, другой собеседник приводит иную версию: ссоры не было, уровень коммуникации снизился по административным причинам. «Шмыков возглавляет социально-экономический блок в правительстве, а Шауракс больше работает в блоке политики, взаимодействуя с муниципалитетами. Поэтому его руководители — [глава аппарата губернатора Валерий] Чайников и [вице-губернатор Олег] Чемезов. Логично, что у него более тесный контакт именно с ними», — объясняет погруженный в ситуацию источник. Экс-мэр готовится «заговорить» Обсуждают судьбу и другого политика из Южного округа — задержанного по делу о взятке экс-главы Каменского округа Сергея Белоусова. По слухам, он готовится дать показания, которые бросят тень на действующего мэра — Алексея Кошкарова. «Они с ним давние друзья, и Кошкаров через своих родственников также может иметь отношение к сельхозкооперативу, из-за которого и был задержан Белоусов», — анонсирует слухач. Журналистов отправят в Донбасс Творческий потенциал уральского медиа-сообщества может быть использован для создания информационной инфраструктуры в новых регионах России. «Некоторые видные представители уральских изданий смогут доказать свой профессионализм на деоккупированных территориях, во всяком случае московские руководители СМИ пришли к такому выводу во время последнего медиа-форума», — передает свидетель обсуждений. Пенсия Чайникова снова откладывается Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства региона Валерий Чайников, об уходе которого на заслуженную пенсию говорят последние три-четыре года, остается на своем месте. «Политический бомонд и рядовые сотрудники аппарата губернатора и правительства успокоились. Недавний юбиляр решил остаться. Его первый заместитель [Иван] Детченя еще какое-то время вынужден будет подождать открывающейся вакансии», — описывает ситуацию знакомый госслужащий. Гурченок обошла конкурентов… Назначение Натальи Гурченок директором департамента внутренней политики прошло не без интриги. Говорят, сразу несколько центров влияния выдвигали своих кандидатов — в том числе далеких от госслужбы. Но глава региона решил по-своему (причем мало кто это ожидал). Оценив, в частности, ее вклад в президентскую кампанию в регионе. …а сама она уже успела отличиться Приписывают Гурченок и успех Свердловской области в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «ДВП дал муниципалитетам развернутую методологию, как привлечь к голосованию как можно больше людей: задействовать волонтеров, лидеров общественного мнения и прочее, все по пунктам. Для многих это стало хорошим подспорьем», — поделился источник. Депутаты переносят юбилей По информации участников подготовки к важному юбилейному событию — тридцатилетию законодательной власти на Среднем Урале, — руководство регионального заксо якобы приняло решение перенести все праздничные мероприятия на сентябрь. «Чтобы лучше подготовиться к их проведению и освещению», — объясняют знакомые политики. Выигранные для области 100 млн потратят на «Дацюк арену» Екатеринбургская команда хоккеистов-любителей «Пионер» недавно выиграла престижную «Ночную хоккейную лигу», это дало региону 100 миллионов рублей на строительство новой площадки. Но деньги потратят на уже возводимую вторую очередь «Дацюк арены», говорят в минспорта. Мейлах апеллирует к УГМК… В конфликте между коллективом областного онкодиспансера и его главным врачом Борисом Мейлахом последний якобы постоянно апеллирует к своим особым отношениям с УГМК и ее руководителем. Это обстоятельство, по слухам, привело к тому, что к Мейлаху прибыли эмиссары от этого уважаемого предприятия и попросили перестать заниматься инсинуациями. «Это несколько охладило пыл проблемного руководителя», — говорят в медицинском сообществе. …и вызывает главврачей Говорят также, что Мейлах пытается по одному вызвать к себе в кабинет заведующих отделениями, которые подписались под обращением против него. «Пока идти никто не хочет, потому что опасаются, что начнется давление. Врачи подозревают, что руководитель может потребовать их отказаться от прежнего мнения и даже потребует подписать письмо в свою поддержку», — передает источник. При этом он подчеркивает, что коллектив продолжает свою работу в обычном режиме, ни один сотрудник не покинул рабочее место и всем пациентам оказывают помощь. Его сменит Соловьев… По слухам, одной из реальных кандидатур на место руководителя областного онкоцентра вместо Мейлаха рассматривается бывший главврач госпиталя ветеранов войн Роберт Соловьев. «По крайней мере в кулуарах он рассказывает, что определенные консультации с ним ведутся — на случай, если место все-таки станет вакантным», — передает наблюдатель. Многие, кстати, припоминают, как Соловьев конфликтовал с прежним министром здравоохранения Андреем Цветковым. …или Карлов По рассказам людей, вовлеченных в конфликт вокруг областного онкодиспансера, руководителем вообще может стать действующий министр Андрей Карлов. Ему якобы уже намекают в духе «ты ситуацию создал, тебе ее и разруливать». Впрочем, противники такой версии отмечают, что тогда придется искать кандидатуру на должность главы минздрава. За скандального главврача заступился главный раввин России Говорят, в противостояние главврача онкоцентра Бориса Мейлаха с министром Андреем Карловым в свое время вмешался главный раввин страны Берл Лазар. «В январе был первый виток скандала, Карлов рассорился с Мейлахом и предложил ему уволиться. Спустя время после этого разговора то ли в аппарат губернатора, то ли напрямую Куйвашеву позвонил главный раввин России и попросил за Бориса. И в итоге его оставили», — рассказал инсайдер. Мэрия Екатеринбурга заплатит уволенному чиновнику… Бывший зампред комитета по товарному рынка Алексей Леонов, которого несколько лет пытался уволить вице-мэр Дмитрий Ноженко — из-за подозрений в аффилированности Леонова с бизнесом — и сделал это только в конце 2023-го (воспользовавшись реорганизацией комитета в департамент), выиграл суд у администрации. Говорят, Леонов доказал, что ему должны были предложить должность в новой структуре, а не в других подразделениях администрации. «Решение об увольнении признано незаконным. Суд даже назначил какую-то компенсацию», — поделился собеседник, знакомый с материалами скандального дела. …а вопрос по заму Орлова подвис Как уже рассказывало агентство, увольнял Леонова Ноженко руками своей коллеги Марины Фадеевой (управделами администрации). И теперь, выиграв, Леонов может добиваться административного наказания для нее, фактически введенной в заблуждение. Решение пока не принято. Сибирцева предложила мэру кандидатов на замену Екатерина Сибирцева, недавно покинувшая должность вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике (в связи с семейными обстоятельствами) предложила мэру Алексею Орлову нескольких кандидатов на замену — возможно, желая сохранить контроль над сферой образования. Говорят, в ее шорт-листе директор одной из школ (не «девятой» гимназии) и близкие Сибирцевой сотрудники департамента образования. В думе Екатеринбурга нашли, кто помогает telegram-каналам… Силами нового главы аппарата Лилии Белоблоцкой в думе Екатеринбурга провели «мини-расследование», кто дает информацию «недружественным telegram-каналам», близким к пиарщице Аксане Пановой. И якобы подозрения пали на представителей фракции Виталия Кочеткова («Мотив»), контролировавшего прежний созыв думы. Однако есть и другая версия: никакого расследования не было, более того якобы именно эта группа депутатов к Белоблоцкой и спикеру Анне Гурарий относится нормально. …а спикер отбила донос Говорят, после резонансного голосования по предоставлению налоговой льготы для нового кампуса УрФУ на два года (депутаты согласовали лишь год) на спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий написали докладную в Москву. Она при голосовании воздержалась — вопреки решению думской фракции «Единой России». Говорят, серьезных последствий депутату удалось избежать. «Авторы „служебки“ не учли, что Гурарий и не могла поступить иначе, поскольку она препод в универе и открыто об этом везде рассказывает. В таких случая как раз и надо воздерживаться», — рассказал источник. Офицеров возмутили депутаты Говорят, появление в Екатеринбурге уникального памятника генерал-полковнику Валерию Востротину, легендарному десантнику и командиру 9-й роты, сопровождалось кулуарной интригой. Решение о том, что такой объект может быть установлен, должна была принять комиссия по топонимике, куда входят чиновники, эксперты и депутаты думы. И за несколько дней до торжественной церемонии (с участием губернатора) она внезапно приняла решение отложить вопрос. Якобы активнее других выступали депутаты Александр Колесников и Алексей Мещеряков, который вообще сказал, что сам десантник и десантника Востротина не знает. Отставные офицеры, предвкушавшие важное событие, были в недоумении. И забили тревогу. В итоге вердикт комиссии срочно пересмотрели. Правда, неизвестно, пришлось вмешиваться мэру Алексею Орлову или конфликт все же купировали на уровне его зама Рустама Галямова. Мещеряков, кстати, уточнил агентству, что проблема была в том, что членов комиссии нормально не проинформировали — даже не предоставили биографическую справку о герое. Скандал в онкоцентре поставил под угрозу научную конференцию К слову, на следующей неделе в Екатеринбурге должна пройти крупнейшая Межрегиональная научно-практическая конференция «ФорумУралОнко 2024». Некоторые слухачи опасаются, что она вовсе сорвется из-за сложной ситуации в онкоцентре. Другие же предвидят, что как минимум атмосфера на научном собрании будет тягостной и напряженной. Комиссия проверила больницу, на которую жаловались Путину В области продолжает работать комиссия Росздравнадзора из Москвы. Проверяющие уже побывали в Первоуральске и Рефтинском — в той самой больнице, на которую жаловались президенту Владимиру Путину. Потом инспекторы направились в свердловский онкодиспансер, где как раз разразился скандал. Нашли нарушения в клиниках или нет, инсайдеры не сообщают. Но уточняют, что проверка будет серьезной и долгой — аж две недели. Психиатров разочаровало повышение зарплаты Сотрудники психиатрической больницы №6 Екатеринбурга раздосадованы обещанным с 1 июля повышением зарплаты. Как оказалось, базовое вознаграждение им поднимут, а дополнительные выплаты сократят. «В итоге выхлопа ноль. Похоже, что начальство создает видимость для отчета наверх», — рассуждают слухачи. К опальному отцу Сергию началось паломничество Говорят, к опальному отцу Сергию в тагильскую колонию началось «паломничество». «Его последователи едут на свидания в ИК, чтобы поддержать своего идеолога. Многие предвидят, что адепты — а таковых немало и среди влиятельных людей — начнут оказывать материальную помощь бывшему священнику. Финансы потекут рекой. Эти люди помогали ему на воле и будут помогать ему за решеткой», — предрекает источник. Дом офицеров провалил концерт к 9 Мая Говорят, концерт в Доме офицеров, организованный к 9 Мая, удивил как зрителей, так и самих работников слабой подготовкой. «Сценарий был невнятный, номера не прописаны, во время концерта звучала фонограмма, даже праздничную заставку на экран и фоновую музыку в фойе не нашли. Ведущий забыл включить микрофон и его приветственное слово никто не услышал. А начальник ОДО Олег Сорокин в своей речи объявил, что „мы победили в 1941-м!“», — рассказал источник. Он добавил, что неловко от увиденного и услышанного было многим. Методисты позже объяснили провал тем, что доверили организацию самого главного праздника страны молодым и неопытным специалистам. Из полиции бегут «экономисты» В УМВД РФ по Екатеринбургу обсуждают массовый исход сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК). С чем связан кризис именно в этом подразделении, собеседники не уточняют. В поселке ждут министра для пиара Говорят, что в креативном кластере в поселке Черноисточинск этим летом ждут министра инвестиций и развития Вадима Третьякова. Ходят слухи, что его приезд в будущем поможет площадке стать популярнее — выйти на уровень «Лета на заводе» — за счет инфоподдержки областных властей Цирк передумал приоткрывать занавес Активисты обеспокоены тем, что им не видно, как последний год преображается цирк. Чтобы успокоить горожан, строители намерены показать, что происходит за забором и как изменилась площадка на данный момент. По плану фото и видео хотели опубликовать еще в конце апреля, но они так и не появились. «Может, есть что скрывать?» — вопрошают слухачи. Поклонников симфоний усадят на футбольное поле Авторы нового музыкального проекта на «Екатеринбург Арене» — симфонического концерта OPEN MIND — ждут повышенного спроса от горожан. Сейчас в продаже есть 1000 билетов — на центральные трибуны, но, если они закончатся, организаторы готовы расширить количество посадочных мест и подключить дополнительные секторы. Также ходят разговоры, что зрителей могут пересадить с трибун на поле. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.