В Березниках отмечены случаи падения деревьев из-за налипания мокрого снега
Деревья падают из-за налипания мокрого снега
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Березниках (Пермский край) из-за налипания мокрого снега падают деревья. Случаи падения зафиксированы 16 ноября в нескольких точках города. Сообщения об этом появились в местных telegram-каналах.
«Жители сообщают, что сильный снегопад стал причиной сразу нескольких падений деревьев в Березниках. Поваленные стволы заметили на улице Степаново, возле ЦУМа, а также в Треугольном сквере. Будьте внимательны, обходите опасные участки и по возможности не паркуйте автомобили под деревьями», — сообщает telegram-канал «ЧП Березники».
Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отметили, что в Березниках выпало 12 миллиметров осадков, в основном в виде мокрого снега. По их прогнозам, ночью могло выпасть примерно столько же. Во вторник, 18 ноября, ожидается существенная прибавка снега, а к среде, 19 ноября, выпавший снег в основном растает из-за потепления и дождей.
Ранее стало известно, что в Березниках из-за сильного снегопада произошло отключение электроэнергии в нескольких районах. Без света остались Новожилово, Николаев Посад, Чкалово, Нартовка, Зырянка и Пыскор. Причиной аварии предположительно стало обледенение проводов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!