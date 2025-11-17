В Березниках отмечены случаи падения деревьев из-за налипания мокрого снега

Деревья падают из-за налипания мокрого снега Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Березниках (Пермский край) из-за налипания мокрого снега падают деревья. Случаи падения зафиксированы 16 ноября в нескольких точках города. Сообщения об этом появились в местных telegram-каналах.

«Жители сообщают, что сильный снегопад стал причиной сразу нескольких падений деревьев в Березниках. Поваленные стволы заметили на улице Степаново, возле ЦУМа, а также в Треугольном сквере. Будьте внимательны, обходите опасные участки и по возможности не паркуйте автомобили под деревьями», — сообщает telegram-канал «ЧП Березники».

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отметили, что в Березниках выпало 12 миллиметров осадков, в основном в виде мокрого снега. По их прогнозам, ночью могло выпасть примерно столько же. Во вторник, 18 ноября, ожидается существенная прибавка снега, а к среде, 19 ноября, выпавший снег в основном растает из-за потепления и дождей.

