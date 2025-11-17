Логотип РИА URA.RU
Доктор Ежа стал новым талисманом взрослой поликлиники в ХМАО. Видео

17 ноября 2025 в 06:34
Образ маскота выбрали голосованием среди подписчиков в telegram-канале поликлиники

Образ маскота выбрали голосованием среди подписчиков в telegram-канале поликлиники

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Взрослая поликлиника Нижневартовска (ХМАО) представила нового официального талисмана — персонажа по имени Доктор Ежа. Его образ выбрали по результатам голосования среди подписчиков медучреждения в telegram-канале.

«Доктор Ежа официально становится лицом (и иголками!) нашего сообщества! Его иголки символизируют защиту от болезней, а добрый нрав — наше отношение к каждому пациенту!» — сообщили в посте.

По словам администрации, двух других кандидатов — Сердечко Кардик и Лисичку-сестричку Айболитку — также сохранят. Они будут «курировать» тематические рубрики о здоровье сердца и сестринском деле.

Видео: telegram-канал «Взрослая поликлиника Нв»

