Путин и Мирзиеев дали волю своим губернаторам и хокимам

Президенты предупредили: мешать не будут, но за результаты спросят

27 мая 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Путин и Мирзиеев на Совете регионов России и Узбекистана дали карт-бланш главам субъектов двух стран Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Губернаторы российских субъектов и хокимы (главы) узбекистанских регионов получили карт-бланш от лидеров России и Узбекистана. На первом совете глав регионов, который прошел в Ташкенте 27 мая, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев договорились никому не мешать налаживать экономические связи и в случае необходимости обещали помогать. Итогом такой самостоятельности должен стать значительный рост товарооборота между Россией и Узбекистаном и новые инвестиционные проекты. Совет регионов России и Узбекистана прошел впервые. Прямые связи с Узбекистаном уже наладили более 80 российских субъектов. Губернаторы 28-ми из них лично участвовали в заседании совета, в том числе Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан), Дмитрий Махонин (Пермский край), Алексей Текслер (Челябинская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Воробьев (Подмосковье), Игорь Кобзев (Иркутская область) и другие. Путин выразил надежду, что по итогам совета регионы России и Узбекистана найдут новые направления для сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Путин ожидает, что по итогам совета регионы России и Узбекистана найдут новые направления для сотрудничества, в том числе предусматривающие реализацию крупных инвестиционных проектов. Лидеры двух стран поставили амбициозную задачу своим правительствам — в ближайшие годы довести товарооборот до 30 млрд долларов. Это при том, что в 2023 году он почти достиг 10 млрд. Регионам в этом процессе отведена едва ли не ключевая роль. Но чтобы достичь цели, нужно соблюсти одно серьезное условие, которое назвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. «Как бывший губернатор я уверен, что не нужно регионам мешать. Если мы будем им помогать, то и результат будет намного лучше и качественнее, — убежден Мирзиеев. — А мы поддержим планы по реализации новых проектов межрегионального сотрудничества». От эффективной работы глав регионов в значительной степени будет зависеть общий успех благородного дела, направленного на развитие отношений между Россией и Узбекистаном, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом его полностью поддержал и президент Путин. Он сказал, что «от эффективной работы глав регионов в значительной степени будет зависеть общий успех благородного дела, направленного на развитие отношений между Россией и Узбекистаном». «Уверен, что большее внимание межрегиональному сотрудничеству будет уделяться со стороны центральных органов власти обоих государств», — отметил Путин. А повестка взаимодействия весьма обширная — это и углубление промышленной кооперации, и сотрудничество в сельском хозяйстве, и внедрение инноваций, и цифровые технологии. «Инвестиции уже достигли 45 млрд долларов. Это даст хороший толчок к развитию наших торгово-экономических связей, — подчеркнул российский лидер. — Совместно создается специальный инвестфонд общим объемом 500 млн долларов. Российская сторона готова внести свою долю — 400 млн долларов. Средства подготовлены, выделены. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора республики». Никитин в разговоре с URA.RU заявил, что остался доволен от общения с хокимами в кулуарах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новгородский губернатор Андрей Никитин рассказал URA.RU, что он был заинтересован в общении с хокимами в кулуарах. «В таких разговорах могут появиться новые проекты, — пояснил Никитин. — Мы в Узбекистане уже реализуем проект по радиоэлектронике, бионическим протезам, вертикализаторам. Есть проекты по образованию. Работать начали, и бизнес доволен». Ивановская область как никакой другой российский регион имеет давние тесные связи с Узбекистаном. Губернатор Станислав Воскресенский пояснил, что именно там выпускается более 90% марли в России, более 70% постельного белья и т. д. Но и это еще не все. «Нас связывают не только экономические связи, но и человеческие истории. У нас в городе памятник солдатам и текстильщицам был создан и подарен ташкентскими мастерами. Когда такой фундамент, такие человеческие отношения между нашими народами, успех нашего общего благородного дела не за горами», — убежден Воскресенский. Текслер в разговоре с URA.RU рассказал об открытости глав регионов Узбекистана Фото: Роман Наумов © URA.RU Свободу действий, предоставленную губернаторам и хокимам лидерами двух стран, глава Челябинской области Алексей Текслер воспринял спокойно. «На самом деле, сегодня так все и происходит. Между нами нет никаких преград. Все регионы Узбекистана очень открыты. Мы сегодня со всеми хокимами пообщались, подписали несколько соглашений. Договорились запустить авиарейсы из Челябинска либо в Ташкент, либо в Самарканд. Все открыты, дружелюбны, — отметил Текслер в разговоре с URA.RU. — Но, конечно, важно, какой общий настрой задают президенты — его видно, и он передается регионам. Мы с удовольствием работаем на благо укрепления дружбы между нашими странами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернаторы российских субъектов и хокимы (главы) узбекистанских регионов получили карт-бланш от лидеров России и Узбекистана. На первом совете глав регионов, который прошел в Ташкенте 27 мая, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев договорились никому не мешать налаживать экономические связи и в случае необходимости обещали помогать. Итогом такой самостоятельности должен стать значительный рост товарооборота между Россией и Узбекистаном и новые инвестиционные проекты. Совет регионов России и Узбекистана прошел впервые. Прямые связи с Узбекистаном уже наладили более 80 российских субъектов. Губернаторы 28-ми из них лично участвовали в заседании совета, в том числе Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан), Дмитрий Махонин (Пермский край), Алексей Текслер (Челябинская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Воробьев (Подмосковье), Игорь Кобзев (Иркутская область) и другие. Президент Путин ожидает, что по итогам совета регионы России и Узбекистана найдут новые направления для сотрудничества, в том числе предусматривающие реализацию крупных инвестиционных проектов. Лидеры двух стран поставили амбициозную задачу своим правительствам — в ближайшие годы довести товарооборот до 30 млрд долларов. Это при том, что в 2023 году он почти достиг 10 млрд. Регионам в этом процессе отведена едва ли не ключевая роль. Но чтобы достичь цели, нужно соблюсти одно серьезное условие, которое назвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. «Как бывший губернатор я уверен, что не нужно регионам мешать. Если мы будем им помогать, то и результат будет намного лучше и качественнее, — убежден Мирзиеев. — А мы поддержим планы по реализации новых проектов межрегионального сотрудничества». В этом его полностью поддержал и президент Путин. Он сказал, что «от эффективной работы глав регионов в значительной степени будет зависеть общий успех благородного дела, направленного на развитие отношений между Россией и Узбекистаном». А повестка взаимодействия весьма обширная — это и углубление промышленной кооперации, и сотрудничество в сельском хозяйстве, и внедрение инноваций, и цифровые технологии. «Инвестиции уже достигли 45 млрд долларов. Это даст хороший толчок к развитию наших торгово-экономических связей, — подчеркнул российский лидер. — Совместно создается специальный инвестфонд общим объемом 500 млн долларов. Российская сторона готова внести свою долю — 400 млн долларов. Средства подготовлены, выделены. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора республики». Новгородский губернатор Андрей Никитин рассказал URA.RU, что он был заинтересован в общении с хокимами в кулуарах. «В таких разговорах могут появиться новые проекты, — пояснил Никитин. — Мы в Узбекистане уже реализуем проект по радиоэлектронике, бионическим протезам, вертикализаторам. Есть проекты по образованию. Работать начали, и бизнес доволен». Ивановская область как никакой другой российский регион имеет давние тесные связи с Узбекистаном. Губернатор Станислав Воскресенский пояснил, что именно там выпускается более 90% марли в России, более 70% постельного белья и т. д. Но и это еще не все. «Нас связывают не только экономические связи, но и человеческие истории. У нас в городе памятник солдатам и текстильщицам был создан и подарен ташкентскими мастерами. Когда такой фундамент, такие человеческие отношения между нашими народами, успех нашего общего благородного дела не за горами», — убежден Воскресенский. Свободу действий, предоставленную губернаторам и хокимам лидерами двух стран, глава Челябинской области Алексей Текслер воспринял спокойно. «На самом деле, сегодня так все и происходит. Между нами нет никаких преград. Все регионы Узбекистана очень открыты. Мы сегодня со всеми хокимами пообщались, подписали несколько соглашений. Договорились запустить авиарейсы из Челябинска либо в Ташкент, либо в Самарканд. Все открыты, дружелюбны, — отметил Текслер в разговоре с URA.RU. — Но, конечно, важно, какой общий настрой задают президенты — его видно, и он передается регионам. Мы с удовольствием работаем на благо укрепления дружбы между нашими странами».