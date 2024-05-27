Путину хватило 10 дней, чтобы показать внешние приоритеты России

Президент определил свою геополитическую стратегию на 6 лет вперед

27 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Узбекистан Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан/https://president.uz Государственным визитом в Узбекистан президент Владимир Путин обозначил еще один приоритет во внешней политике России — Центральная Азия. Это — сохранение влияния в стратегически важном регионе, «прикрывающий» с юга границы страны и который помогает решать логистические проблемы на фоне западных санкций. Узбекистан становится едва ли не главным партнером и союзником России в регионе, говорят эксперты. Государственный визит Путина в Узбекистан стал третьей зарубежной поездкой президента РФ после выборов. Всего за 10 дней Путин встретился с лидерами Китая Си Цзиньпином, Белоруссии Александром Лукашенко и сегодня — с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По сути, как объяснили URA аналитики, визит в Ташкент определяет не только развитие двусторонних отношений, но и в целом ставит Центральную Азию в центр внешней политики Путина. В российско-узбекских отношениях были периоды охлаждения, однако, по мнению Жарихина, сейчас они налаживаются, восстанавливается более тесное взаимодействие Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отношениях России и Узбекистана были периоды охлаждения. Сейчас, как пояснил URA.RU замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, отношения налаживаются, восстанавливается более тесное взаимодействие. «Путину важно сохранить эту динамику», — говорит Жарихин. То, что и Мирзиеев нацелен на развитие «всеобъемлющего сотрудничества» с Россией (при всей многовекторности внешней политики страны), подтверждали многочисленные медиаэкраны на улицах Ташкента с портретом Путина и надписью на узбекском и русском языках: «Приветствуем его превосходительство президента РФ Владимира Путина в Республике Узбекистан». Были и билборды, говорящие о том, что «отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества Узбекистана и России будут служить процветанию и благополучию народов». Были и со слоганом «Пусть крепнут узы дружбы и партнерства между Узбекистаном и Россией». Переговоры прошли в резиденции «Куксарой». Сначала в узком составе, затем — с участием всех членов делегаций. Путин заявил, что Узбекистан — «стратегический партнер и надежный союзник» России. «Двусторонний товарооборот растет хорошими темпами. Создаются благоприятные условия для прямых инвестиций, инвестиции увеличиваются с каждым годом и достигли уже солидной цифры — почти 10 млрд долларов», — отметил Путин и добавил, что уже сейчас в Узбекистане работает около 3 000 предприятий с российским капиталом, и порядка 700 узбекских компаний — в России. Путин заявил, что позиции России и Узбекистана по международным вопросам «часто совпадают», а совместная работа в ООН, ШОС, СНГ является «примером конструктивного взаимодействия» Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан/https://president.uz По словам российского лидера, позиции России и Узбекистана по международным вопросам «часто совпадают». А совместная работа в ООН, ШОС, СНГ является «примером конструктивного взаимодействия». Мирзиеев, в свою очередь, признался, что ему «очень приятно», что один из первых после выборов визит Путина состоялся в Узбекистан. Он подчеркнул, что «Россия была, есть и будет стратегическим партнером». «Это свидетельствует о высочайшем уровне двусторонних отношений. Ваш визит по праву можно назвать историческим. Он знаменует начало новой вехи в отношении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, — обратился Мирзиеев к Путину. — Мы обстоятельно, держа в руках карандаши, прошлись по всем вопросам обширной повестки. Мы привержены дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества и политического диалога». Президенты поставили новую планку в своем торгово-экономическом сотрудничестве — 30 млрд долларов в ближайшие годы. Главы государств подписали документы по запуску проекта строительства первой в регионе атомной электростанции и созданию ряда крупных промышленных предприятий на территории Узбекистана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственным визитом в Узбекистан президент Владимир Путин обозначил еще один приоритет во внешней политике России — Центральная Азия. Это — сохранение влияния в стратегически важном регионе, «прикрывающий» с юга границы страны и который помогает решать логистические проблемы на фоне западных санкций. Узбекистан становится едва ли не главным партнером и союзником России в регионе, говорят эксперты. Государственный визит Путина в Узбекистан стал третьей зарубежной поездкой президента РФ после выборов. Всего за 10 дней Путин встретился с лидерами Китая Си Цзиньпином, Белоруссии Александром Лукашенко и сегодня — с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По сути, как объяснили URA аналитики, визит в Ташкент определяет не только развитие двусторонних отношений, но и в целом ставит Центральную Азию в центр внешней политики Путина. В отношениях России и Узбекистана были периоды охлаждения. Сейчас, как пояснил URA.RU замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, отношения налаживаются, восстанавливается более тесное взаимодействие. «Путину важно сохранить эту динамику», — говорит Жарихин. То, что и Мирзиеев нацелен на развитие «всеобъемлющего сотрудничества» с Россией (при всей многовекторности внешней политики страны), подтверждали многочисленные медиаэкраны на улицах Ташкента с портретом Путина и надписью на узбекском и русском языках: «Приветствуем его превосходительство президента РФ Владимира Путина в Республике Узбекистан». Были и билборды, говорящие о том, что «отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества Узбекистана и России будут служить процветанию и благополучию народов». Были и со слоганом «Пусть крепнут узы дружбы и партнерства между Узбекистаном и Россией». Переговоры прошли в резиденции «Куксарой». Сначала в узком составе, затем — с участием всех членов делегаций. Путин заявил, что Узбекистан — «стратегический партнер и надежный союзник» России. «Двусторонний товарооборот растет хорошими темпами. Создаются благоприятные условия для прямых инвестиций, инвестиции увеличиваются с каждым годом и достигли уже солидной цифры — почти 10 млрд долларов», — отметил Путин и добавил, что уже сейчас в Узбекистане работает около 3 000 предприятий с российским капиталом, и порядка 700 узбекских компаний — в России. По словам российского лидера, позиции России и Узбекистана по международным вопросам «часто совпадают». А совместная работа в ООН, ШОС, СНГ является «примером конструктивного взаимодействия». Мирзиеев, в свою очередь, признался, что ему «очень приятно», что один из первых после выборов визит Путина состоялся в Узбекистан. Он подчеркнул, что «Россия была, есть и будет стратегическим партнером». «Это свидетельствует о высочайшем уровне двусторонних отношений. Ваш визит по праву можно назвать историческим. Он знаменует начало новой вехи в отношении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, — обратился Мирзиеев к Путину. — Мы обстоятельно, держа в руках карандаши, прошлись по всем вопросам обширной повестки. Мы привержены дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества и политического диалога». Президенты поставили новую планку в своем торгово-экономическом сотрудничестве — 30 млрд долларов в ближайшие годы. Главы государств подписали документы по запуску проекта строительства первой в регионе атомной электростанции и созданию ряда крупных промышленных предприятий на территории Узбекистана.