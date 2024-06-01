Чем запомнился самый одиозный пермский губернатор Чиркунов

Представительство в Китае, культурная революция и компактный город

02 июня 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Чиркунов мог выгодно продать любую идею Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская редакция URA.RU запускает цикл материалов о самых ярких и важных событиях, явлениях, людях, локациях в Прикамье. Агентство решило начать с самого одиозного политика и бизнесмена региона — экс-губернатора Олега Чиркунова. Чиркунов обладал настолько стратегическим мышлением, что еще в 2010 году открыл представительство Пермского края в Китае. Если бы пришедший после него Виктор Басаргин не закрыл его, то сейчас, когда Китай является одним из важнейших партнеров России, у региона был бы уже гигантский задел в этом направлении. Олег Чиркунов идеально совпал со временем, в котором работал. Пик его активности пришелся на период президентства Дмитрия Медведева. С ним, а также с Вячеславом Сурковым, у Чиркунова сложились хорошие отношения. Их можно назвать его покровителями. Ушли они — ушел и Чиркунов. «Такой несистемный губернатор как Чиркунов в современной России невозможен. Он был талантливым мерчандайзером, способным красиво упаковать идею, положить ее на видное место и выгодно продать. Хотя внутри может быть совсем не то, чем кажется снаружи. Но красивую обертку запомнили все», — заключают собеседники. Справка Олег Чиркунов родился 15 ноября 1958 года в Мурманской области. Окончил Пермский политический институт. Кандидат экономических наук. В 1985 году он поступил на службу в КГБ. До 1994 года жил и работал экспертом внешнеэкономического торгового представительства в Швейцарии. Вместе со своим товарищем по комсомольской работе Юрием Трутневым занялся экспортом продовольственных и потребительских товаров из Европы через принадлежавшую нынешнему вице-премьеру РФ фирму «ЭКС». Чиркунов гордился, что первым привез киндер-сюрпризы, ножи Victorinox, швейцарский шоколад. В 1994 году вернулся в Пермь, где работал на разных должностях в компании «ЭКС» (сеть магазинов «Семья»). В 1997 году стал депутатом заксобрания Пермской области, с 2001 по 2004 год был сенатором от Пермского края, с 2004 по 2012 год был губернатором Прикамья. Масштабное дорожное строительство Со временем губернаторства Чиркунова ассоциируется процесс масштабного дорожного строительства в регионе. Многие проекты заложил его предшественник Юрий Трутнев, но Чиркунов продолжил его дело. Дорог стали строить небывало много, но, не до конца продумано. Например, не стали делать многоуровневые развязки на эстакаде «Стаханова-Старцева», отказались от них на перекрестке ул. Революции и ул. Бульвар Гагарина. В результате в этих точках возникают часто огромные пробки. Олег Чиркунов запустил в Прикамье масштабное дорожное строительство WordPress Олега Чиркунова скриншот Фото: Пермь — Культурная столица Европы Пермяки до сих пор с ностальгией вспоминают фестиваль «Белые ночи», который появился в городе в рамках самого главного проекта Чиркунова — культурной революции. В этом ему помогали экс-сенатор Сергей Гордеев и галерист Марат Гельман (признан Минюстом РФ иноагентом), ставший главным идеологом этого процесса. Акцент был сделан на современное искусство — началось с выставки «Русское бедное», появления музея «PERMM» и фестиваля «Белые ночи». Именно Гельман пригласил в Пермь дирижера Теодора Курентзиса, худрука Бориса Мильграма (переименовавшего драмтеатр в «Театр-Театр»). Тогда появились «Буква П», «Красные человечки», яблоко у библиотеки им. Горького, «Счастье не за горами». «Человек хочет понимать, что его жизнь проходит не зря, что она насыщенна, что он находится в гуще событий. Значит, эти события надо создать: выставки, спектакли, фестивали, стрит-арт. Может быть, инвестиции в культурную среду — самый малозатратный и самый эффективный инструмент для создания у человека ощущения того, что он живет в правильном месте», — писал губернатор Пермского края Олег Чиркунов в 2011 году в газете «Ведомости». Культурная революция, запущенная Чиркуновым, была попыткой выиграть в конкуренции регионов за людей, остановить отток населения. Пермь тогда вышла в федеральные топы новостей. Местные элиты бурлили, возникло множество внутренних конфликтов. Депутаты заксобрания обиделись на «красных человечков» с поднятой «за» рукой, увидев пародию на себя. Навсегда распрощался с Пермью писатель Алексей Иванов: он простил Пермь лишь этой весной и встретился с поклонниками. Сменщик Чиркунова на посту Виктор Басаргин прикрыл фестивали, уволил Гельмана. Во времена губернаторства Максима Решетникова оставил пост дирижера пермского оперного театра Курентзис. Не так давно убрали спорную, но уже привычную «Букву П» Николая Полисского. Но пермяки до сих пор с ностальгией вспоминают «Белые ночи», когда на городской эспланаде провинциальной Перми бесплатно выступали Trickyи Manu Chao. О пермской культурной революции знала вся страна Фото: «Живой Журнал» Олега Чиркунова скриншот Мастер-план и новое градостроительство Олег Чиркунов также хотел оставить свой след в архитектуре города. Этим в том числе он объяснил выдвижение сенатором от региона Сергея Гордеева. Чиркунов в 2007 году объяснял депутатам заксобрания, что однажды он шел по аллее Комсомольского проспекта, размышлял о том, кто это придумал, и пришел к выводу, что хотел бы также остаться в истории города. Весной 2008 года Чиркунов отправился в бразильский город Куритиба, где познакомился с местным мэром Жайме Лернером. Оттуда Чиркунов привез множество идей благоустройства и организации городской среды. С подачи Чиркунова у Перми появился первый в России мастер-план. Это, по сути, «эскиз» генплана, тенденции развития. Его готовила голландская компания КСАР под руководством Киса Кристианса, чье имя также осталось символом чиркуновской эпохи. Голландцы тогда удивили пермяков — не надо растягивать город, застраивая все новые и новые территории. Город должен быть компактным. Тогда же появилась идея благоустройства долин малых рек (сегодняшний проект «Зеленое кольцо» был придуман при Чиркунове), сохранения исторического центра. Кстати, тогда же с подачи Лернера появилась идея перекрытия железнодорожного движения между вокзалами Пермь-1 и Пермь-2, которую пытался реализовать Максим Решетников: город должен иметь прямой выход к реке. Пермский мастер-план стал примером для всех регионов России, а в 2012 году в Перми состоялся Конгресс Международного сообщества городских и региональных планировщиков ISOCARP. Тогда все это было настолько необычно, что не было реализовано. А мастер-план вообще стал предметом уголовного дела. Но со временем предложенные во времена Чиркунова идеи городского благоустройства нашли свое применение. Пермский мастер-план стал первым в России Фото: «Живой Журнал» Олега Чиркунова скриншот Представительство в Китае Открыть в 2010 году представительство Пермского края в Пекине было еще одним необычным для тех лет предложением Олега Чиркунова. Его руководителем был выбран депутат Илья Шулькин. Экс-губернатор говорил в интервью BFM.ru, что идею ему подсказала Эльвира Набиуллина, тогда занимавшая пост главы минэка РФ. «Мне показалось, что это очень разумно. Китай — огромный рынок. Но мы до конца не понимаем, какие сегодня преимущества есть у китайского бизнеса, у китайской экономики, и как эти ниточки связать с российским бизнесом. Так что Илья Шулькин — это, скорее, человек, который должен будет почувствовать и понять возможность развития наших отношений. Мы должны понять, где пересекутся интересы китайских инвесторов и российского бизнеса», — говорил Чиркунов. Дела шли довольно успешно, Шулькин справлялся с поставленными Чиркуновым задачами. Была договоренность об открытии прямого рейса, были выбраны площадки в Прикамье для потенциальных инвесторов, активно шла работа по межвузовскому сотрудничеству. Но Виктор Басаргин в 2012 году закрыл представительство. «А если бы оно осталось, мы сегодня могли бы быть в первых рядах регионов, наладивших прямой контакт с Китаем», — вспоминают в политэлитах Перми. Олег Чиркунов искал точки соприкосновения с Китаем Фото: «Живой Журнал» Олега Чиркунова скриншот Блоггер Олег Чиркунов активно вел социальные сети. Писал сам и заставлял всех подчиненных. Начал с «Живого журнала», потом потребовал, чтобы все чиновники перешли в Wordpress. Там они должны были ставить себе цели и каждый день на своих страницах отчитываться, что сделано для достижения этой цели. Чиркунов заставлял мэров и министров ходить пешком и отчитываться о том, что увидели. И наказывал за непослушание. Кстати, Wordpressеще жив. Занимавший пост председателя правительства во времена Чиркунова Валерий Сухих, сейчас спикер ЗС, поручение Чиркунова вести страницу в Wordpress выполняет до сих пор. В пермских политэлитах смеются, что он является его хранителем. Олег Чиркунов призывал всех чиновников активно вести соцсети Фото: «Живой Журнал» Олега Чиркунова скриншот Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская редакция URA.RU запускает цикл материалов о самых ярких и важных событиях, явлениях, людях, локациях в Прикамье. Агентство решило начать с самого одиозного политика и бизнесмена региона — экс-губернатора Олега Чиркунова. Чиркунов обладал настолько стратегическим мышлением, что еще в 2010 году открыл представительство Пермского края в Китае. Если бы пришедший после него Виктор Басаргин не закрыл его, то сейчас, когда Китай является одним из важнейших партнеров России, у региона был бы уже гигантский задел в этом направлении. Олег Чиркунов идеально совпал со временем, в котором работал. Пик его активности пришелся на период президентства Дмитрия Медведева. С ним, а также с Вячеславом Сурковым, у Чиркунова сложились хорошие отношения. Их можно назвать его покровителями. Ушли они — ушел и Чиркунов. «Такой несистемный губернатор как Чиркунов в современной России невозможен. Он был талантливым мерчандайзером, способным красиво упаковать идею, положить ее на видное место и выгодно продать. Хотя внутри может быть совсем не то, чем кажется снаружи. Но красивую обертку запомнили все», — заключают собеседники. Справка Олег Чиркунов родился 15 ноября 1958 года в Мурманской области. Окончил Пермский политический институт. Кандидат экономических наук. В 1985 году он поступил на службу в КГБ. До 1994 года жил и работал экспертом внешнеэкономического торгового представительства в Швейцарии. Вместе со своим товарищем по комсомольской работе Юрием Трутневым занялся экспортом продовольственных и потребительских товаров из Европы через принадлежавшую нынешнему вице-премьеру РФ фирму «ЭКС». Чиркунов гордился, что первым привез киндер-сюрпризы, ножи Victorinox, швейцарский шоколад. В 1994 году вернулся в Пермь, где работал на разных должностях в компании «ЭКС» (сеть магазинов «Семья»). В 1997 году стал депутатом заксобрания Пермской области, с 2001 по 2004 год был сенатором от Пермского края, с 2004 по 2012 год был губернатором Прикамья. Масштабное дорожное строительство Со временем губернаторства Чиркунова ассоциируется процесс масштабного дорожного строительства в регионе. Многие проекты заложил его предшественник Юрий Трутнев, но Чиркунов продолжил его дело. Дорог стали строить небывало много, но, не до конца продумано. Например, не стали делать многоуровневые развязки на эстакаде «Стаханова-Старцева», отказались от них на перекрестке ул. Революции и ул. Бульвар Гагарина. В результате в этих точках возникают часто огромные пробки. Пермь — Культурная столица Европы Пермяки до сих пор с ностальгией вспоминают фестиваль «Белые ночи», который появился в городе в рамках самого главного проекта Чиркунова — культурной революции. В этом ему помогали экс-сенатор Сергей Гордеев и галерист Марат Гельман (признан Минюстом РФ иноагентом), ставший главным идеологом этого процесса. Акцент был сделан на современное искусство — началось с выставки «Русское бедное», появления музея «PERMM» и фестиваля «Белые ночи». Именно Гельман пригласил в Пермь дирижера Теодора Курентзиса, худрука Бориса Мильграма (переименовавшего драмтеатр в «Театр-Театр»). Тогда появились «Буква П», «Красные человечки», яблоко у библиотеки им. Горького, «Счастье не за горами». Культурная революция, запущенная Чиркуновым, была попыткой выиграть в конкуренции регионов за людей, остановить отток населения. Пермь тогда вышла в федеральные топы новостей. Местные элиты бурлили, возникло множество внутренних конфликтов. Депутаты заксобрания обиделись на «красных человечков» с поднятой «за» рукой, увидев пародию на себя. Навсегда распрощался с Пермью писатель Алексей Иванов: он простил Пермь лишь этой весной и встретился с поклонниками. Сменщик Чиркунова на посту Виктор Басаргин прикрыл фестивали, уволил Гельмана. Во времена губернаторства Максима Решетникова оставил пост дирижера пермского оперного театра Курентзис. Не так давно убрали спорную, но уже привычную «Букву П» Николая Полисского. Но пермяки до сих пор с ностальгией вспоминают «Белые ночи», когда на городской эспланаде провинциальной Перми бесплатно выступали Trickyи Manu Chao. Мастер-план и новое градостроительство Олег Чиркунов также хотел оставить свой след в архитектуре города. Этим в том числе он объяснил выдвижение сенатором от региона Сергея Гордеева. Чиркунов в 2007 году объяснял депутатам заксобрания, что однажды он шел по аллее Комсомольского проспекта, размышлял о том, кто это придумал, и пришел к выводу, что хотел бы также остаться в истории города. Весной 2008 года Чиркунов отправился в бразильский город Куритиба, где познакомился с местным мэром Жайме Лернером. Оттуда Чиркунов привез множество идей благоустройства и организации городской среды. С подачи Чиркунова у Перми появился первый в России мастер-план. Это, по сути, «эскиз» генплана, тенденции развития. Его готовила голландская компания КСАР под руководством Киса Кристианса, чье имя также осталось символом чиркуновской эпохи. Голландцы тогда удивили пермяков — не надо растягивать город, застраивая все новые и новые территории. Город должен быть компактным. Тогда же появилась идея благоустройства долин малых рек (сегодняшний проект «Зеленое кольцо» был придуман при Чиркунове), сохранения исторического центра. Кстати, тогда же с подачи Лернера появилась идея перекрытия железнодорожного движения между вокзалами Пермь-1 и Пермь-2, которую пытался реализовать Максим Решетников: город должен иметь прямой выход к реке. Пермский мастер-план стал примером для всех регионов России, а в 2012 году в Перми состоялся Конгресс Международного сообщества городских и региональных планировщиков ISOCARP. Тогда все это было настолько необычно, что не было реализовано. А мастер-план вообще стал предметом уголовного дела. Но со временем предложенные во времена Чиркунова идеи городского благоустройства нашли свое применение. Представительство в Китае Открыть в 2010 году представительство Пермского края в Пекине было еще одним необычным для тех лет предложением Олега Чиркунова. Его руководителем был выбран депутат Илья Шулькин. Экс-губернатор говорил в интервью BFM.ru, что идею ему подсказала Эльвира Набиуллина, тогда занимавшая пост главы минэка РФ. Дела шли довольно успешно, Шулькин справлялся с поставленными Чиркуновым задачами. Была договоренность об открытии прямого рейса, были выбраны площадки в Прикамье для потенциальных инвесторов, активно шла работа по межвузовскому сотрудничеству. Но Виктор Басаргин в 2012 году закрыл представительство. «А если бы оно осталось, мы сегодня могли бы быть в первых рядах регионов, наладивших прямой контакт с Китаем», — вспоминают в политэлитах Перми. Блоггер Олег Чиркунов активно вел социальные сети. Писал сам и заставлял всех подчиненных. Начал с «Живого журнала», потом потребовал, чтобы все чиновники перешли в Wordpress. Там они должны были ставить себе цели и каждый день на своих страницах отчитываться, что сделано для достижения этой цели. Чиркунов заставлял мэров и министров ходить пешком и отчитываться о том, что увидели. И наказывал за непослушание. Кстати, Wordpressеще жив. Занимавший пост председателя правительства во времена Чиркунова Валерий Сухих, сейчас спикер ЗС, поручение Чиркунова вести страницу в Wordpress выполняет до сих пор. В пермских политэлитах смеются, что он является его хранителем.