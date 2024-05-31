Кухарук запустит перезагрузку отношений между ХМАО и Тюменью

Кухарук запустит перезагрузку отношений между ХМАО и ТюменьюНазначенный врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук летит на работу в Ханты-Мансийск с особой миссией. Он должен в корне изменить отношение югорских политэлит, которые всегда стремились к самостийности региона и старались всячески сепарироваться от взаимодействия с истеблишментом юга области. Очевидно, что теперь эти отношения ждет тотальная перезагрузка, в чем убеждены опрошенные URA.RU эксперты и политологи.
Сегодняшние проводы Кухарука в Тюмени, где он во время заседания думы сложил полномочия мэра, уже продемонстрировали, что наступает новая эпоха в истории тюменской матрешки. Депутаты приняли отставку, высказав слова благодарности и напутствия, намекнув на возвращение Югры в тюменскую «семью».
«Наш президент не ошибается. Он знает, кого, куда и когда надо назначать. Вы — победитель, вы уходите с гордо поднятой головой. Но экономика Тюмени и экономика ХМАО — это две большие разницы. Это энергетика всей страны, всей России. Там большая экономика. И вы большой человек, как говорит наш [губернатор] Александр Викторович [Моор], — „Большой земли, из большой семьи“», — напутствовал нового врио бывший сенатор, а ныне депутат городской думы Степан Киричук, возглавлявший Тюмень до 2005 года.
Остальные присутствующие были солидарны с Киричуком. «Все, что вы будете делать — это на пользу всей нашей большой семье», — отметила председатель Палаты представления органов ТОС Альбина Селезнева.
Кухарук воспринимается человеком из клана мэра Москвы Сергея Собянина, к которому относится многие представители тюменского истеблишмента. Политолог Александр Безделов считает, что в подборе кандидата на пост врио главы ХМАО большую роль сыграл уральский полпред Владимир Якушев.
«Это более инициатива Якушева, чем Собянина. Именно он занимался подбором кандидатов. С одной стороны, по ключевым показателем регион был одним из лидеров, но внутриполитическая шаткость ситуации сделала непозволительным такое положение. В Югре по-прежнему добывается большая часть российской нефти, а его тем временем сотрясают постоянные скандалы — как коррупционные, так и связанные с отставками глав крупнейших муниципалитетов. До сих пор без мэров остаются Сургут и Нефтеюганск, есть проблемы и в других городах, в том же Нижневартовске — все это недопустимо для стратегического региона. Полагаю, масса таких управленческих недостатков перевесила, и Наталья Владимировна покинула пост», — считает Безделов.
Директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что смена главы ХМАО произошла в рамках курса на омоложение губернаторского корпуса и новых вызовов, стоящих перед регионом в существующей геополитической реальности. «Должен быть другой подход, не потому что подход Комаровой неправильный, а потому что глаз замылился. На Севере до сих пор многое делается в режиме подвига. Новый человек будет обладать свежим взглядом. Кухарук — человек с юга Тюменской области и там используются другие подходы к управлению. Может быть более технологичные, которые необходимо настроить в регионе, где люди живут в сложных климатических условиях», — генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Когда президент России Владимир Путин назначил Кухарука врио губернатора Югры, это сразу породило массу слухов о предстоящем объединении регионов тюменской матрешки. Опровергать их пришлось главе Тюменской области Александру Моору. «Отношения между Тюменской областью и автономными округами урегулированы договором, который был подписан еще в 2004 году. Для реализации этого договора была сформирована программа „Сотрудничество“. Это уникальный документ. Суть его очень проста — три региона объединяют свои ресурсы и определенным образом распределяют полномочия, чтобы достигать синергетического эффекта. За двадцать лет договор и программа „Сотрудничество“ показали свою эффективность. Поэтому в прошлом году мы продлили договор сразу на десять лет», — прокомментировал губернатор Тюменской области.
Помимо перезагрузки отношений с Тюменью, югорские политэлиты ждут и другие изменения политического ландшафта.
Система станет более жесткой по вертикали, как это происходило с другими уральскими регионами, где главную роль играют выходцы из Тюмени. «Центр принятия решений там один — губернатор. К этому финальному построению системы и будет стремиться Кухарук», — подытожил Безделов.
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