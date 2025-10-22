Крупные компании ХМАО закупаются у сургутских креативных предпринимателей
Это одна из трех сессий, проходящая в рамках фестиваля «Платформа 5200»
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Семнадцать производителей и представителей креативных индустрий из Сургута (ХМАО) презентовали свою продукцию крупным компаниям города на торгово-закупочной сессии в ТРЦ «Сургут Сити Молл». Об этом рассказала администрация Сургута в telegram-канале.
«Накануне в ТРЦ „Сургут Сити Молл“ прошла торгово-закупочная сессия, где 17 производителей и представителей креативных индустрий презентовали свои товары и услуги крупным компаниям», — пишут в сообщении. Среди представленных товаров были сувенирная и ремесленная продукция, дизайнерская одежда, украшения и IT-разработки местных специалистов.
Мероприятие прошло при участии таких компаний как Сургутская ГРЭС-2, Сургутские городские электрические сети и Мясокомбинат «Сургутский». Это одна из трех сессий, запланированных в рамках фестиваля «Платформа 5200», который продлится до 30 ноября.
