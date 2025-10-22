Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

Крупные компании ХМАО закупаются у сургутских креативных предпринимателей

22 октября 2025 в 07:54
Это одна из трех сессий, проходящая в рамках фестиваля «Платформа 5200»

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Семнадцать производителей и представителей креативных индустрий из Сургута (ХМАО) презентовали свою продукцию крупным компаниям города на торгово-закупочной сессии в ТРЦ «Сургут Сити Молл». Об этом рассказала администрация Сургута в telegram-канале.

«Накануне в ТРЦ „Сургут Сити Молл“ прошла торгово-закупочная сессия, где 17 производителей и представителей креативных индустрий презентовали свои товары и услуги крупным компаниям», — пишут в сообщении. Среди представленных товаров были сувенирная и ремесленная продукция, дизайнерская одежда, украшения и IT-разработки местных специалистов. 

Мероприятие прошло при участии таких компаний как Сургутская ГРЭС-2, Сургутские городские электрические сети и Мясокомбинат «Сургутский». Это одна из трех сессий, запланированных в рамках фестиваля «Платформа 5200», который продлится до 30 ноября.

Ранее URA.RU писало, что предприниматели Югры стали активнее покупать складские помещения. С начала 2025 года спрос на эту недвижимость вырос более чем на 70%.

