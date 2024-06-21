Конфеты с депутатами, первый Hilton и покровительство Чиркунова

В Пермском крае за судьбой одного из самых ярких политиков региона, экс-депутата заксобрания Никиты Белых, переживали с момента его отъезда в Киров. В том числе, обсуждали уголовное дело, следили за тем, как у него обстоят дела в колонии, волновались из-за второго уголовного дела. URA.RU вспоминает, почему пермяки так неравнодушны к вышедшему сегодня из колонии после восьми лет заключения Белых.
Никита Белых родился в 13 июня 1975 года в Перми. Его отец, главный металлург завода им. Свердлова Юрий Белых умер, когда Никите было 16 лет. Мама, Зинаида Белых много лет возглавляет лицей при Пермском госуниверситете. Белых окончил школу №9 с физико-математическим уклоном. Он — выпускник юридического и экономического факультетов ПГНИУ.
Выбрал политику
Никита Белых — безусловно талантливый и разносторонний человек. Он показал себя успешным бизнесменом с самого начала. В 1998 году олигарх Андрей Кузяев пригласил его работать в группу компаний ПФПГ. Белых тогда было 23 года. В 2001 году он стал самым молодым депутатом заксобрания Пермской области (в 27 лет). В 2004 году врио губернатора Олег Чиркунов позвал его работать в свою команду, Белых занимался у него вопросами экономики. Так он стал самым молодым вице-губернатором в стране. Спустя год Белых ушел — его позвали заниматься политическим проектом, Белых стал председателем партии «Союз правых сил».
«Никита Белых мог бы успешно заниматься бизнесом, работать в крупных структурах. Но он как сверхкоммуникабельный человек пошел в политику. Избрание руководителем тогда значимой для многих важных людей партии человека с периферии — это такой фактор, который говорит о большом потенциале Никиты Белых», — вспоминает инсайдер в политэлитах.
Конфеты с депутатами
Политики вспоминают, что, когда Никита Белых в начале 2000-х купил кондитерскую фабрику «Пермская», он угощал депутатов заксобрания конфетами под Новый год. А потом и вовсе выпустил серию сладких подарков с депутатами. Коллегам он вручил по коробке, внутри которой были конфеты, завернутые в фантики с изображениями депутатов. Ровно 40 штук (по числу депутатов в заксобрании области). Коллеги подарок оценили.
Первый Hilton в Перми
Вспоминая о заслугах Никиты Белых, собеседники URA.RU говорят о том, что ему удалось построить в Перми первую гостиничную сеть под иностранным брендом Hilton. Вывеску после приобретения американской франшизы в 2008 году сменила четырехзвездочная гостиница Plaza Olympia. Принадлежащая аффилированной в то время Белых компании «Бизнес-контакт» тогда анонсировала, что будет также строить щзе две гостиницы под брендами Doubletree и Hampton, но планы реализовать не удалось.
Тетрадки с деньгами
В 2006 году на первых выборах в заксобрание Пермского края СПС под председательством Никиты Белых заняла уверенное второе место, набрав 16% голосов. Для сравнения — у «Единой России» было около 35%. Партия получила шесть мест в краевом парламенте.
Такой результат стал возможен благодаря двум моментам. Первый — позиции Олега Чиркунова. С Никитой Белых у него всегда сохранялись хорошие отношения. И когда внутрипол настоятельно рекомендовал Чиркунову снимать СПС с выборов, основания для этого были, он делать этого не стал. Во-вторых, «Новый компаньон» рассказывал, что голосование строилось на деньгах и подкупе избирателей. Возглавлявший реготделение ЕР Геннадий Тушнолобов признавался, что после выборов партийцы изъяли мешок тетрадок от агитаторов СП: «Там были расписаны деньги, розданные населению: кто раздавал, кому раздавал. В основном на селе. Это знали все. И на следующий день после выборов „кассиров“ (это были не пермяки) пригласили в органы, но они все разбежались».
Привлечение внимания
В должности депутата Никита Белых часто доставлял неудобства краевым властям. В основном, задавая неудобные вопросы. Однажды, правда, фракция СПС поставила и ультиматум. В 2008 году соратники Белых пытались сорвать голосование по вопросу отмены избирательного залога при выдвижении на выборах в госдуму. «Белых пытался играть в политику. Но тогда и время было другое. Он пытался нести какую-то свою идеологию и отстаивать свои интересы. Но сказать, что тем самым он доставлял какие-то большие неудобства губернатору, нельзя. Явным популизмом он не занимался, использовал площадку заксобрания для привлечения внимания.
Конец карьеры
В 2008 году Никита Белых ушел из «Союза правых сил». А спустя пару месяцев занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев предложил ему возглавить Кировскую область. Он работал губернатором этого региона до лета 2016 года. 28 июля президент Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Месяцев ранее Белых задержали в Москве в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате при получении взятки в 100 тысяч евро. В 2018 году его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. В заключении Белых работал библиотекарем и шил детские игрушки.
«Для пермяков Никита Белых остался своим парнем. Многие помнят его молодым и дерзким, чрезвычайно толковым человеком. Он как любимый ребенок, который начудил, но любить его из-за этого не перестали», — говорят инсайдеры. Они считают, что Белых после выхода на свободу осядет на какое-то время в Перми. А со временем найдет себе какую-нибудь работу в бизнесе.
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