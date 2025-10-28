Чем известен пермский завод, выпустивший двигатель для нового самолета МС-21

Пермский завод выпускает двигатели с начала 1930-х годов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Иркутске успешно прошли испытания российского среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного двигателями ПД-14, которые производятся в Перми на заводе «ОДК-Пермские моторы». Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3500 метров. Двигатель ПД-14 разработан пермским «ОДК-Авиадвигатель» и является первым турбовентиляторным, созданным в современной России. Он предназначен для установки на российские самолеты серии класса МС-21 и SSJ. Чем еще известен легендарный пермский авиахолдинг — в нашем материале.

История создания

Моторостроительный завод №19 имени Сталина (позднее — имени Свердлова), являющийся одним из ключевых предприятий Перми, был построен с 1931 по 1934 годы. Освоение производства авиационных моторов началось в цехах еще строящегося завода. Вначале он производил мотор М-25 «Циклон», выпускающийся по лицензии американской фирмы «Кертис Райт». Производство мотора было осуществлено в рекордно короткий срок, и уже в 1936 году коллектив был отмечен орденом Ленина «за высокое качество мотора М-25 и досрочное выполнение государственных программ».

Завод в годы Великой Отечественной войны

В годы войны на заводе работали дети и подростки

В 1941 году завод принял на свою территорию шесть эвакуированных предприятий и два КБ: в Пермь эвакуировали авиамоторный завод из Запорожья, завод поршневых колец из Днепропетровска, опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого и еще несколько предприятий Москвы и Ленинграда. Всего прибыло более 60 эшелонов с 18 тысячами рабочих и членов их семей.

Производственные мощности предприятия увеличились вдвое, и объемы производства — в три раза. Благодаря переводу производства моторов на серийный поток за годы войны самолетным заводам было передано почти 32 тысячи моторов. На производстве трудилось около 8 тысяч подростков, а на вспомогательные работы принимали уже с 11 лет. В 2024 году недалеко от завода открыли памятник «Молодому рабочему».

Послевоенное время

В 1950-е — 1960-е годы на предприятии появились новые производства: жидкостных ракетных двигателей, редукторов для вертолетов. Осваивая новые технологии и виды продукции, Пермский моторостроительный завод превратился в крупнейшее предприятие отрасли. С переходом авиации в 50-х годах с поршневых на реактивные двигатели завод упрочил свои позиции.

Впервые в СССР были освоены и начали серийно производиться двухконтурные газотурбинные двигатели: Д-20П (для самолета Ту-124), экономичные и надежные Д-30 (для Ту-134), массовые ТВ2-117 (для вертолета Ми-8). Предприятие обеспечило до 60% потребности страны в двигателях для гражданской авиации. А в 1964 году пермяками был освоен жидкостный ракетный двигатель для первой ступени ракеты-носителя «Протон», которая выводила космические аппараты на орбиту Земли.

Легендарный двигатель ПС-90А

Пермские двигатели стоят на лайнере президента России Владимира Путина

В 1980-е годы ПО «Моторостростроитель» успешно освоило производство двигателя 4 поколения ПС-90А для самолетов Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ил-76 и приступило к его серийному выпуску. Это позволило России на рубеже на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями авиационной техники. В 1993 году началась эксплуатация двигателя ПС-90А — последнего двигателя, созданного при жизни конструктора Павла Соловьева. Уже более 25 лет ПС-90А, названный по инициалам своего создателя, остается единственным в России двигателем для магистральной авиации. В настоящее время двигатели семейства ПС-90А эксплуатируются на российских самолетах пассажирской, грузовой и транспортной авиации. Они также установлены на лайнерах президента и премьер-министра Российской Федерации.

Кризис в перестройку и 1990-е годы

В рамках выполнения продовольственной программы в последние годы существования СССР завод освоил выпуск мотоблоков, которые пользовались бешеным спросом у населения и применялись для широкого спектра работ: рыхление и вспашка, окучивание, выкапывание корнеплодов, скашивание травы, дробление кормов и так далее. К мотоблоку можно было приобрести прицеп — тогда его использовали также для перевозки грузов, или просто как средство передвижения. Их и сейчас можно встретить на многих приусадебных участках.

В начале 90-х годов в связи со структурным кризисом авиационной промышленности «ОДК-Авиадвигатель» использовал накопленный опыт проектирования для разработки газотурбинного оборудования для предприятий газодобывающей промышленности и ТЭК России. За последние 25 лет разработаны и освоены два семейства газотурбинных установок для газоперекачивающих агрегатов и электростанций.

Завод в ХХI веке

Пермский двигатель ПД-14 установлен на новые российские лайнеры

С 2008 года началась новая страница в истории предприятия: государство консолидировало в своей собственности активы ключевых предприятий стратегических отраслей. ОАО «Пермский моторный завод» вошло в состав ОАО «Управляющая компания „Объединенная двигателестроительная корпорация“ (ОДК).