Пермяки пользуются общественным транспортом более 650 тысяч раз в день
По Перми курсируют 658 автобусов и 85 трамваев
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми совершается более 650 тысяч поездок на городским общественном транспорте ежедневно. Об этом на заседании Пермской городской думы сообщил заместитель главы города Дмитрий Галиханов.
«Общественный транспорт Перми представлен 77 автобусными и девятью трамвайными маршрутами, на которые выходят 743 единицы подвижного состава. Из них 658 автобусов, в том числе 14 электробусов, и 85 трамваев. Ежедневно на городском пассажирском транспорте совершается более 650 тысяч поездок», — доложил Галиханов.
Чиновник также отметил, что транспортный парк в Перми считается одним из самых молодых в России. Средний срок эксплуатации подвижного состава составляет 1,9 года для автобусов и 7,5 года для трамваев. Столица Прикамья располагает развитой транспортной инфраструктурой — на территории города находятся 1 265 остановок общественного транспорта, в том числе 184 трамвайные.
