Пермяки пользуются общественным транспортом более 650 тысяч раз в день

В Перми совершается более 650 тысяч поездок на городским общественном транспорте ежедневно. Об этом на заседании Пермской городской думы сообщил заместитель главы города Дмитрий Галиханов.

«Общественный транспорт Перми представлен 77 автобусными и девятью трамвайными маршрутами, на которые выходят 743 единицы подвижного состава. Из них 658 автобусов, в том числе 14 электробусов, и 85 трамваев. Ежедневно на городском пассажирском транспорте совершается более 650 тысяч поездок», — доложил Галиханов.