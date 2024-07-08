Раскол в ЕР Тувы обернется потерей мандатов в Верховном Хурале

Оппозиция воспользуется конфликтом между топ-единороссами в разгар выборов в заксобрание

08 июля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Глава Тувы Ховалыг перекрыл возможность соратникам депутата Госдумы избраться в Верховный Хурал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Региональное отделение «Единой России» в республике Тува рискует провалить выборы в Народный Хурал из-за конфликта между губернатором Владиславом Ховалыгом и депутатом Госдумы от региона Шолбаном Кара-оолом. Глава республики обеспечил победу на предварительном голосовании своим ставленникам, не допустив до выборов соратников Кара-оола. В ответ подконтрольные депутату Госдумы избиркомы могут устроить демарш в сентябре, что даст шанс оппозиции. Ховалыг возглавил Туву после того, как президент Владимир Путин отправил в отставку с поста губернатора Шолбана Кара-оола в 2021 году. Новый глава региона тут же распустил правительство и руководителей министерств, с помощью которых экс-губернатор продолжал влиять на республику. Чистки начались и в «Единой России», секретарем которой Ховалыг стал вскоре после назначения на пост губернатора. Избранный в Госдуму Кара-оол, не желающий терять влияние, вступил в аппаратную борьбу с новоиспеченным главой региона, которая продолжается и по сей день. Имея поддержку экс-министра обороны Сергея Шойгу и других федеральных политиков, Кара-оол сохраняет влияние в республике и остается опасным противником для Ховалыга. Депутат Госдумы Кара-оол намерен получить контроль над «Единой Россией» в Туве Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Идет борьба за „Единую Россию“. Официально партией руководит Ховалыг, но бывший глава республики Кара-оол пытается перехватить контроль над партией. У него есть деньги, есть люди, есть потенциал и поддержка Шойгу. При этой поддержке он раскалывает ЕР, желая в сентябре получить контроль над парламентом», — описывает ситуацию главный редактор тувинской политической газеты «Риск» Сергей Конвиз. По мнению эксперта, с этим противостоянием связано тотальное обновление партийных списков на выборы-2024. Практически никто из нынешнего состава Верховного Хурала, который был избран еще при Кара-ооле в 2019 году, не вошел в перечень кандидатов, сформировавшийся по итогам праймериз ЕР. Большинство победителей праймериз — люди Владислава Ховалыга, которые либо работали с ним, когда тот был мэром Кызыла, либо получили повышения после его перехода на пост губернатора в 2021 году. Депутаты-старожилы, работавшие заксобрании при Кара-ооле, в списки не вошли. «Шла ожесточенная борьба за то, кто будет представлять ЕР в списках кандидатов. Результаты праймериз подтверждают, что новый глава намерен сам сформировать парламент, с которым будет работать в течение пяти лет», — добавляет эксперт Сергей Конвиз. Он также отметил, что по результатам праймериз можно судить об уменьшении влияния Кара-оола на региональную политику, которая связана со значительным ослаблением позиций Сергея Шойгу, покинувшего пост министра обороны. Сам Кара-оол заявлял о нарушениях, которые якобы происходили во время праймериз ЕР в регионе. «Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая выдать им волчий билет, если они не снимут свои имена с праймериз „Единой России“», — писал политик в своем telegram-канале. Партия власти в ответ обвинила депутата в распространении фейков. Внутрипартийная борьба в Туве может обернуться скандалами на выборах. Источник URA.RU, близкий к тувинскому истеблишменту, уверяет, что часть членов областной и участковых избирательных комиссий — ставленники Кара-оола. Если они устроят бунт в день голосования — ЕР может значительно ухудшить свой результат, который она получила в заксобрании в 2019 году (30 из 32 мест). Тувинские избиркомы могут испортить результат ЕР на выборах в Верховный Хурал Фото: Илья Московец © URA.RU «В избирательных комиссиях остается много людей, которые в свое время были внедрены туда Кара-оолом. В дни голосования они могут просто „не поддержать“ партию власти. Большинство сегодняшних комиссий формировались уже при Ховалыге, однако сторонников экс-губернатора хватит, чтобы испортить итоги выборов для ЕР. Будут считать так, как надо, не позволят ничего „рисовать“. В этом случае огромные шансы появятся у оппозиции», — сообщает агентству собеседник на условиях анонимности. Подобная ситуация в регионе уже случалась в 2006 году. Тогда «Единая Россия» на выборах в Верховный Хурал получила всего 46%, а Российская партия жизни (сегодня «Справедливая Россия») — 33%. Выправлять ситуацию в ручном режиме пришлось центральному избиркому. А избирательная комиссия республиканской столицы Кызыла и вовсе признала результаты недействительными. Тувинская оппозиция намерена воспользоваться расколом Серьезным противником для ослабленной ЕР в регионе станет КПРФ. Секретарь тувинского отделения «красных» Роман Тамоев в беседе с URA.RU заявил, что в Хурале появится фракция коммунистов, которая до этого не была представлена в заксобрании (сейчас из оппозиции в парламенте только ЛДПР). «Фракцию создадим. Все одномандатные округа закрыли. Партийный список также предоставили в избирком. Наша партия будет очень активно проводить предвыборную кампанию», — сообщил Тамоев. Оперативно связаться с координатором тувинской ЛДПР Юлией Арланмай не удалось. Ответ от нее ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное отделение «Единой России» в республике Тува рискует провалить выборы в Народный Хурал из-за конфликта между губернатором Владиславом Ховалыгом и депутатом Госдумы от региона Шолбаном Кара-оолом. Глава республики обеспечил победу на предварительном голосовании своим ставленникам, не допустив до выборов соратников Кара-оола. В ответ подконтрольные депутату Госдумы избиркомы могут устроить демарш в сентябре, что даст шанс оппозиции. Ховалыг возглавил Туву после того, как президент Владимир Путин отправил в отставку с поста губернатора Шолбана Кара-оола в 2021 году. Новый глава региона тут же распустил правительство и руководителей министерств, с помощью которых экс-губернатор продолжал влиять на республику. Чистки начались и в «Единой России», секретарем которой Ховалыг стал вскоре после назначения на пост губернатора. Избранный в Госдуму Кара-оол, не желающий терять влияние, вступил в аппаратную борьбу с новоиспеченным главой региона, которая продолжается и по сей день. Имея поддержку экс-министра обороны Сергея Шойгу и других федеральных политиков, Кара-оол сохраняет влияние в республике и остается опасным противником для Ховалыга. «Идет борьба за „Единую Россию“. Официально партией руководит Ховалыг, но бывший глава республики Кара-оол пытается перехватить контроль над партией. У него есть деньги, есть люди, есть потенциал и поддержка Шойгу. При этой поддержке он раскалывает ЕР, желая в сентябре получить контроль над парламентом», — описывает ситуацию главный редактор тувинской политической газеты «Риск» Сергей Конвиз. По мнению эксперта, с этим противостоянием связано тотальное обновление партийных списков на выборы-2024. Практически никто из нынешнего состава Верховного Хурала, который был избран еще при Кара-ооле в 2019 году, не вошел в перечень кандидатов, сформировавшийся по итогам праймериз ЕР. Большинство победителей праймериз — люди Владислава Ховалыга, которые либо работали с ним, когда тот был мэром Кызыла, либо получили повышения после его перехода на пост губернатора в 2021 году. Депутаты-старожилы, работавшие заксобрании при Кара-ооле, в списки не вошли. Он также отметил, что по результатам праймериз можно судить об уменьшении влияния Кара-оола на региональную политику, которая связана со значительным ослаблением позиций Сергея Шойгу, покинувшего пост министра обороны. Сам Кара-оол заявлял о нарушениях, которые якобы происходили во время праймериз ЕР в регионе. «Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая выдать им волчий билет, если они не снимут свои имена с праймериз „Единой России“», — писал политик в своем telegram-канале. Партия власти в ответ обвинила депутата в распространении фейков. Внутрипартийная борьба в Туве может обернуться скандалами на выборах. Источник URA.RU, близкий к тувинскому истеблишменту, уверяет, что часть членов областной и участковых избирательных комиссий — ставленники Кара-оола. Если они устроят бунт в день голосования — ЕР может значительно ухудшить свой результат, который она получила в заксобрании в 2019 году (30 из 32 мест). «В избирательных комиссиях остается много людей, которые в свое время были внедрены туда Кара-оолом. В дни голосования они могут просто „не поддержать“ партию власти. Большинство сегодняшних комиссий формировались уже при Ховалыге, однако сторонников экс-губернатора хватит, чтобы испортить итоги выборов для ЕР. Будут считать так, как надо, не позволят ничего „рисовать“. В этом случае огромные шансы появятся у оппозиции», — сообщает агентству собеседник на условиях анонимности. Подобная ситуация в регионе уже случалась в 2006 году. Тогда «Единая Россия» на выборах в Верховный Хурал получила всего 46%, а Российская партия жизни (сегодня «Справедливая Россия») — 33%. Выправлять ситуацию в ручном режиме пришлось центральному избиркому. А избирательная комиссия республиканской столицы Кызыла и вовсе признала результаты недействительными. Серьезным противником для ослабленной ЕР в регионе станет КПРФ. Секретарь тувинского отделения «красных» Роман Тамоев в беседе с URA.RU заявил, что в Хурале появится фракция коммунистов, которая до этого не была представлена в заксобрании (сейчас из оппозиции в парламенте только ЛДПР). «Фракцию создадим. Все одномандатные округа закрыли. Партийный список также предоставили в избирком. Наша партия будет очень активно проводить предвыборную кампанию», — сообщил Тамоев. Оперативно связаться с координатором тувинской ЛДПР Юлией Арланмай не удалось. Ответ от нее ожидается.