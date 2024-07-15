Зам Золотова отправил проверку в свердловскую Росгвардию

На фоне конфликта двух полковников

15 июля 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, проверку в ЦЛРР мог инициировать один из его руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В свердловское управление Росгвардии нагрянула проверка из Москвы. Ее, по данным URA.RU, инициировал заместитель руководителя ведомства Виктора Золотова — Сергей Лебедев. Источник агентства, знакомый с деталями ревизии, утверждает, что это следствие интриги против полковника Виктора Навоева — начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР). В это же время в федеральное руководство одного из надзорных ведомств ушла докладная записка на его заместителя Станислава Костарева (полковник). Один источник агентства заявляет, что проверка стартовала утром 15 июля. «Проверяют частную охранную деятельность и выдачу лицензий на оружие. Инспекторскую группу в Екатеринбург отправил Лебедев, который в Росгвардии курирует УрФО», — передал собеседник. Второй источник заявил, что, по его данным, проверка уже прошла. ЦЛРР перешел в ведение Росгвардии в 2016 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый собеседник утверждает, что проверку якобы инициировал Костарев — чтобы спровоцировать отставку шефа. В руководство ЦЛРР Костарев попал, когда эта структура еще подчинялась областному ГУ МВД — в 2015-м. Через год Костарев возглавил ЦЛРР. В докладной утверждается, что якобы по протекции тогдашнего начальника главка Михаила Бородина. Когда ЦЛРР перешел в ведение Росгвардии, Костарева понизили до зама, а возглавил подразделение Навоев. ЦЛРР — ключевое подразделение Росгвардии — следит за деятельностью частных охранных предприятий (ЧОП) и оборотом оружия. По словам источника, Костарев является «серым кардиналом» в ЦЛРР и доверием Навоева не пользовался изначально. «Все ключевые решения принимаются только Костаревым. Навоева вынуждают уволиться по собственному желанию, назначая в отношении него многочисленные служебные проверки (у Костарева есть выход на московских начальников)», — описал расклад собеседник. Неугодные ЧОПы сталкиваются с проблемами, говорится в докладе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно его данным, докладную на Костарева его оппоненты в силовой среде (связаны ли они с Навоевым, неизвестно) отправили в столицу несколько дней назад — когда о готовящейся московской проверке уже появилась информация. В служебной записке утверждается, что Костарев якобы может покровительствовать некоторым школам, которые проводят экзамены и выдают лицензии на оружие, а также конкретным ЧОПам. В письме приводится множество якобы имеющих место случаев. Один из них связывают с учебным центром «Уралсодмил», который якобы получил доступ к базе данных владельцев оружия, которую вели росгвардейцы. И работники «Уралсодмила» якобы отправляли СМС тем, у кого истекал срок лицензии, предлагая пройти экзамен со скидкой в 10%. А ЧОПы, которые отказывались от предложений, якобы сталкивались с внеплановыми ревизиями. В апреле 2020-го сотрудники ЦЛРР при проверке «Уралсодмила» якобы установили, что в учреждении фактически не проводились экзамены на знание правил безопасного обращения с оружием. По неофициальным данным, акты мог подписывать дружественный Костареву инспектор екатеринбургского ОЛРР. И таких случаев якобы десятки, утверждают авторы записки. В то же время директор «Уралсодмила» Татьяна Жирнова (в должности как раз с 2020-го) заявила URA.RU, что сейчас в стенах учреждения ничего подобного не происходит. Однако, по ее словам, при прежнем директоре (Вадим Тихопой) такие скандалы случались. Новость по теме На Урале впервые запустили сбор оружия для бойцов СВО. Фото Полковника также пытаются обвинить в том, что он подталкивает ЧОПы к переходу на программно-аппаратный комплекс взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). Эта система позволяет предприятиям оперативно связываться с подразделениями вневедомственной охраны. За этим якобы тоже стоит некий коммерческий интерес. В завершение авторы обращения указывают, что в июне 2024 года Костарев, возмутившись поведением ЧОПов «ОСБ», «Инвест», «АББ» и «СКБ-Югра», инициировал в отношении них внеплановые проверки. В докладной также упоминаются «брат» Станислава Костарева Иван (якобы ведет от его имени переговоры) и инспектор по Екатеринбургу и Сысерти Антон Мильков. Материалы в отношении Костарева якобы в разное время направлялись в отдел собственной безопасности Росгвардии по УрФО и Следственный комитет, но это ничем не закончилось. Как долго продлится проверка, неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отвечая на вопрос корреспондента по теме, начальник свердловского управления Росгвардии генерал-майор Константин Шуршин заявил, что информация о проверке не может быть предоставлена, поскольку «содержит сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну». Редакция также готова предоставить возможность высказаться Станиславу Костареву и Виктору Навоеву. Третий источник URA.RU — близкий к управлению — убежден, что внутри ведомства действует группа, которая, распространяя информацию про Костарева и Навоева, решает собственные интересы. Что это за группа, собеседник не уточнил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловское управление Росгвардии нагрянула проверка из Москвы. Ее, по данным URA.RU, инициировал заместитель руководителя ведомства Виктора Золотова — Сергей Лебедев. Источник агентства, знакомый с деталями ревизии, утверждает, что это следствие интриги против полковника Виктора Навоева — начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР). В это же время в федеральное руководство одного из надзорных ведомств ушла докладная записка на его заместителя Станислава Костарева (полковник). Один источник агентства заявляет, что проверка стартовала утром 15 июля. «Проверяют частную охранную деятельность и выдачу лицензий на оружие. Инспекторскую группу в Екатеринбург отправил Лебедев, который в Росгвардии курирует УрФО», — передал собеседник. Второй источник заявил, что, по его данным, проверка уже прошла. Первый собеседник утверждает, что проверку якобы инициировал Костарев — чтобы спровоцировать отставку шефа. В руководство ЦЛРР Костарев попал, когда эта структура еще подчинялась областному ГУ МВД — в 2015-м. Через год Костарев возглавил ЦЛРР. В докладной утверждается, что якобы по протекции тогдашнего начальника главка Михаила Бородина. Когда ЦЛРР перешел в ведение Росгвардии, Костарева понизили до зама, а возглавил подразделение Навоев. ЦЛРР — ключевое подразделение Росгвардии — следит за деятельностью частных охранных предприятий (ЧОП) и оборотом оружия. По словам источника, Костарев является «серым кардиналом» в ЦЛРР и доверием Навоева не пользовался изначально. «Все ключевые решения принимаются только Костаревым. Навоева вынуждают уволиться по собственному желанию, назначая в отношении него многочисленные служебные проверки (у Костарева есть выход на московских начальников)», — описал расклад собеседник. Согласно его данным, докладную на Костарева его оппоненты в силовой среде (связаны ли они с Навоевым, неизвестно) отправили в столицу несколько дней назад — когда о готовящейся московской проверке уже появилась информация. В служебной записке утверждается, что Костарев якобы может покровительствовать некоторым школам, которые проводят экзамены и выдают лицензии на оружие, а также конкретным ЧОПам. В письме приводится множество якобы имеющих место случаев. Один из них связывают с учебным центром «Уралсодмил», который якобы получил доступ к базе данных владельцев оружия, которую вели росгвардейцы. И работники «Уралсодмила» якобы отправляли СМС тем, у кого истекал срок лицензии, предлагая пройти экзамен со скидкой в 10%. А ЧОПы, которые отказывались от предложений, якобы сталкивались с внеплановыми ревизиями. В апреле 2020-го сотрудники ЦЛРР при проверке «Уралсодмила» якобы установили, что в учреждении фактически не проводились экзамены на знание правил безопасного обращения с оружием. По неофициальным данным, акты мог подписывать дружественный Костареву инспектор екатеринбургского ОЛРР. И таких случаев якобы десятки, утверждают авторы записки. В то же время директор «Уралсодмила» Татьяна Жирнова (в должности как раз с 2020-го) заявила URA.RU, что сейчас в стенах учреждения ничего подобного не происходит. Однако, по ее словам, при прежнем директоре (Вадим Тихопой) такие скандалы случались. Полковника также пытаются обвинить в том, что он подталкивает ЧОПы к переходу на программно-аппаратный комплекс взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). Эта система позволяет предприятиям оперативно связываться с подразделениями вневедомственной охраны. За этим якобы тоже стоит некий коммерческий интерес. В завершение авторы обращения указывают, что в июне 2024 года Костарев, возмутившись поведением ЧОПов «ОСБ», «Инвест», «АББ» и «СКБ-Югра», инициировал в отношении них внеплановые проверки. В докладной также упоминаются «брат» Станислава Костарева Иван (якобы ведет от его имени переговоры) и инспектор по Екатеринбургу и Сысерти Антон Мильков. Материалы в отношении Костарева якобы в разное время направлялись в отдел собственной безопасности Росгвардии по УрФО и Следственный комитет, но это ничем не закончилось. Отвечая на вопрос корреспондента по теме, начальник свердловского управления Росгвардии генерал-майор Константин Шуршин заявил, что информация о проверке не может быть предоставлена, поскольку «содержит сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну». Редакция также готова предоставить возможность высказаться Станиславу Костареву и Виктору Навоеву. Третий источник URA.RU — близкий к управлению — убежден, что внутри ведомства действует группа, которая, распространяя информацию про Костарева и Навоева, решает собственные интересы. Что это за группа, собеседник не уточнил.