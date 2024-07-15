Зам Золотова отправил проверку в свердловскую Росгвардию

В свердловское управление Росгвардии нагрянула проверка из Москвы. Ее, по данным URA.RU, инициировал заместитель руководителя ведомства Виктора Золотова — Сергей Лебедев. Источник агентства, знакомый с деталями ревизии, утверждает, что это следствие интриги против полковника Виктора Навоева — начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР). В это же время в федеральное руководство одного из надзорных ведомств ушла докладная записка на его заместителя Станислава Костарева (полковник).
Один источник агентства заявляет, что проверка стартовала утром 15 июля. «Проверяют частную охранную деятельность и выдачу лицензий на оружие. Инспекторскую группу в Екатеринбург отправил Лебедев, который в Росгвардии курирует УрФО», — передал собеседник. Второй источник заявил, что, по его данным, проверка уже прошла.
Первый собеседник утверждает, что проверку якобы инициировал Костарев — чтобы спровоцировать отставку шефа. В руководство ЦЛРР Костарев попал, когда эта структура еще подчинялась областному ГУ МВД — в 2015-м. Через год Костарев возглавил ЦЛРР. В докладной утверждается, что якобы по протекции тогдашнего начальника главка Михаила Бородина. Когда ЦЛРР перешел в ведение Росгвардии, Костарева понизили до зама, а возглавил подразделение Навоев. ЦЛРР — ключевое подразделение Росгвардии — следит за деятельностью частных охранных предприятий (ЧОП) и оборотом оружия.
По словам источника, Костарев является «серым кардиналом» в ЦЛРР и доверием Навоева не пользовался изначально. «Все ключевые решения принимаются только Костаревым. Навоева вынуждают уволиться по собственному желанию, назначая в отношении него многочисленные служебные проверки (у Костарева есть выход на московских начальников)», — описал расклад собеседник.
Неугодные ЧОПы сталкиваются с проблемами, говорится в докладе
Согласно его данным, докладную на Костарева его оппоненты в силовой среде (связаны ли они с Навоевым, неизвестно) отправили в столицу несколько дней назад — когда о готовящейся московской проверке уже появилась информация. В служебной записке утверждается, что Костарев якобы может покровительствовать некоторым школам, которые проводят экзамены и выдают лицензии на оружие, а также конкретным ЧОПам. В письме приводится множество якобы имеющих место случаев. Один из них связывают с учебным центром «Уралсодмил», который якобы получил доступ к базе данных владельцев оружия, которую вели росгвардейцы. И работники «Уралсодмила» якобы отправляли СМС тем, у кого истекал срок лицензии, предлагая пройти экзамен со скидкой в 10%. А ЧОПы, которые отказывались от предложений, якобы сталкивались с внеплановыми ревизиями.
В апреле 2020-го сотрудники ЦЛРР при проверке «Уралсодмила» якобы установили, что в учреждении фактически не проводились экзамены на знание правил безопасного обращения с оружием. По неофициальным данным, акты мог подписывать дружественный Костареву инспектор екатеринбургского ОЛРР. И таких случаев якобы десятки, утверждают авторы записки. В то же время директор «Уралсодмила» Татьяна Жирнова (в должности как раз с 2020-го) заявила URA.RU, что сейчас в стенах учреждения ничего подобного не происходит. Однако, по ее словам, при прежнем директоре (Вадим Тихопой) такие скандалы случались.
Полковника также пытаются обвинить в том, что он подталкивает ЧОПы к переходу на программно-аппаратный комплекс взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). Эта система позволяет предприятиям оперативно связываться с подразделениями вневедомственной охраны. За этим якобы тоже стоит некий коммерческий интерес. В завершение авторы обращения указывают, что в июне 2024 года Костарев, возмутившись поведением ЧОПов «ОСБ», «Инвест», «АББ» и «СКБ-Югра», инициировал в отношении них внеплановые проверки.
В докладной также упоминаются «брат» Станислава Костарева Иван (якобы ведет от его имени переговоры) и инспектор по Екатеринбургу и Сысерти Антон Мильков. Материалы в отношении Костарева якобы в разное время направлялись в отдел собственной безопасности Росгвардии по УрФО и Следственный комитет, но это ничем не закончилось.
Отвечая на вопрос корреспондента по теме, начальник свердловского управления Росгвардии генерал-майор Константин Шуршин заявил, что информация о проверке не может быть предоставлена, поскольку «содержит сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну». Редакция также готова предоставить возможность высказаться Станиславу Костареву и Виктору Навоеву.
Третий источник URA.RU — близкий к управлению — убежден, что внутри ведомства действует группа, которая, распространяя информацию про Костарева и Навоева, решает собственные интересы. Что это за группа, собеседник не уточнил.
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В свердловское управление Росгвардии нагрянула проверка из Москвы. Ее, по данным URA.RU, инициировал заместитель руководителя ведомства Виктора Золотова — Сергей Лебедев. Источник агентства, знакомый с деталями ревизии, утверждает, что это следствие интриги против полковника Виктора Навоева — начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР). В это же время в федеральное руководство одного из надзорных ведомств ушла докладная записка на его заместителя Станислава Костарева (полковник). Один источник агентства заявляет, что проверка стартовала утром 15 июля. «Проверяют частную охранную деятельность и выдачу лицензий на оружие. Инспекторскую группу в Екатеринбург отправил Лебедев, который в Росгвардии курирует УрФО», — передал собеседник. Второй источник заявил, что, по его данным, проверка уже прошла. Первый собеседник утверждает, что проверку якобы инициировал Костарев — чтобы спровоцировать отставку шефа. В руководство ЦЛРР Костарев попал, когда эта структура еще подчинялась областному ГУ МВД — в 2015-м. Через год Костарев возглавил ЦЛРР. В докладной утверждается, что якобы по протекции тогдашнего начальника главка Михаила Бородина. Когда ЦЛРР перешел в ведение Росгвардии, Костарева понизили до зама, а возглавил подразделение Навоев. ЦЛРР — ключевое подразделение Росгвардии — следит за деятельностью частных охранных предприятий (ЧОП) и оборотом оружия. По словам источника, Костарев является «серым кардиналом» в ЦЛРР и доверием Навоева не пользовался изначально. «Все ключевые решения принимаются только Костаревым. Навоева вынуждают уволиться по собственному желанию, назначая в отношении него многочисленные служебные проверки (у Костарева есть выход на московских начальников)», — описал расклад собеседник. Согласно его данным, докладную на Костарева его оппоненты в силовой среде (связаны ли они с Навоевым, неизвестно) отправили в столицу несколько дней назад — когда о готовящейся московской проверке уже появилась информация. В служебной записке утверждается, что Костарев якобы может покровительствовать некоторым школам, которые проводят экзамены и выдают лицензии на оружие, а также конкретным ЧОПам. В письме приводится множество якобы имеющих место случаев. Один из них связывают с учебным центром «Уралсодмил», который якобы получил доступ к базе данных владельцев оружия, которую вели росгвардейцы. И работники «Уралсодмила» якобы отправляли СМС тем, у кого истекал срок лицензии, предлагая пройти экзамен со скидкой в 10%. А ЧОПы, которые отказывались от предложений, якобы сталкивались с внеплановыми ревизиями. В апреле 2020-го сотрудники ЦЛРР при проверке «Уралсодмила» якобы установили, что в учреждении фактически не проводились экзамены на знание правил безопасного обращения с оружием. По неофициальным данным, акты мог подписывать дружественный Костареву инспектор екатеринбургского ОЛРР. И таких случаев якобы десятки, утверждают авторы записки. В то же время директор «Уралсодмила» Татьяна Жирнова (в должности как раз с 2020-го) заявила URA.RU, что сейчас в стенах учреждения ничего подобного не происходит. Однако, по ее словам, при прежнем директоре (Вадим Тихопой) такие скандалы случались. Полковника также пытаются обвинить в том, что он подталкивает ЧОПы к переходу на программно-аппаратный комплекс взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). Эта система позволяет предприятиям оперативно связываться с подразделениями вневедомственной охраны. За этим якобы тоже стоит некий коммерческий интерес. В завершение авторы обращения указывают, что в июне 2024 года Костарев, возмутившись поведением ЧОПов «ОСБ», «Инвест», «АББ» и «СКБ-Югра», инициировал в отношении них внеплановые проверки. В докладной также упоминаются «брат» Станислава Костарева Иван (якобы ведет от его имени переговоры) и инспектор по Екатеринбургу и Сысерти Антон Мильков. Материалы в отношении Костарева якобы в разное время направлялись в отдел собственной безопасности Росгвардии по УрФО и Следственный комитет, но это ничем не закончилось. Отвечая на вопрос корреспондента по теме, начальник свердловского управления Росгвардии генерал-майор Константин Шуршин заявил, что информация о проверке не может быть предоставлена, поскольку «содержит сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну». Редакция также готова предоставить возможность высказаться Станиславу Костареву и Виктору Навоеву. Третий источник URA.RU — близкий к управлению — убежден, что внутри ведомства действует группа, которая, распространяя информацию про Костарева и Навоева, решает собственные интересы. Что это за группа, собеседник не уточнил.