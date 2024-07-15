На Урале впервые запустили сбор оружия для бойцов СВО. Фото

15 июля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Отдать гладкоствольные ружья можно в ЦЛРР Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге активисты организовали сбор гладкоствольного оружия у гражданского населения для дальнейшей передачи российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Мероприятие уникально для Урала и проводится впервые, рассказал URA.RU один из организаторов — Алексей Крючков — владелец фонда «Уральские самоцветы и три Ивана». Переоформление происходит в центре лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) управления Росгвардии по Свердловской области (ул. Крауля, 79). Гражданские могут принести помповое оружие, которое будет использовано для борьбы с дронами. «Ничего подобного раньше не было. На Урале такой сбор проводится впервые. Сегодня я получил много звонков из разных регионов России, люди спрашивают, как организовать такое же мероприятие. <…> Сегодня благодетели привезли 1000 патронов, скоро обещают привезти еще столько же. Вообще, гладкоствольное оружие не характерно для нашей армии, военным приходилось его закупать самостоятельно. А дробовик — очень эффективен в борьбе с дронами. Также сегодня привозили спортивные ружья, двуствольные „берданки“ и другое. Это огромный сдвиг в обществе — открылось еще одно окно помощи [для солдат]», — считает Крючков. Боец с позывным «Монолит» объяснил URA.RU, как происходит переоформление оружия. «Сначала ружья попадут в воинские части, а уже оттуда уйдут на линию фронта. Уверен, они спасут жизни многих наших товарищей. Поэтому мы всячески призываем граждан пойти навстречу и помочь. Надеюсь, такая передача встанет на поток. Я вот сам привезу помповое ружье в артиллерию», — заключил он. Патроны для оружия Фото: предоставлено Алексеем Крючковым Восемь оружий и патроны Фото: предоставлено Алексеем Крючковым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге активисты организовали сбор гладкоствольного оружия у гражданского населения для дальнейшей передачи российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Мероприятие уникально для Урала и проводится впервые, рассказал URA.RU один из организаторов — Алексей Крючков — владелец фонда «Уральские самоцветы и три Ивана». Переоформление происходит в центре лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) управления Росгвардии по Свердловской области (ул. Крауля, 79). Гражданские могут принести помповое оружие, которое будет использовано для борьбы с дронами. «Ничего подобного раньше не было. На Урале такой сбор проводится впервые. Сегодня я получил много звонков из разных регионов России, люди спрашивают, как организовать такое же мероприятие. <…> Сегодня благодетели привезли 1000 патронов, скоро обещают привезти еще столько же. Вообще, гладкоствольное оружие не характерно для нашей армии, военным приходилось его закупать самостоятельно. А дробовик — очень эффективен в борьбе с дронами. Также сегодня привозили спортивные ружья, двуствольные „берданки“ и другое. Это огромный сдвиг в обществе — открылось еще одно окно помощи [для солдат]», — считает Крючков. Боец с позывным «Монолит» объяснил URA.RU, как происходит переоформление оружия. «Сначала ружья попадут в воинские части, а уже оттуда уйдут на линию фронта. Уверен, они спасут жизни многих наших товарищей. Поэтому мы всячески призываем граждан пойти навстречу и помочь. Надеюсь, такая передача встанет на поток. Я вот сам привезу помповое ружье в артиллерию», — заключил он.