На Урале впервые запустили сбор оружия для бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданское огнестрельное оружие. Екатеринбург, дробовик, ношение оружия, огнестрельное оружие, криминал, шутинг, стрелковое оружие, помповое ружье, лицензия на оружие
Отдать гладкоствольные ружья можно в ЦЛРР Росгвардии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге активисты организовали сбор гладкоствольного оружия у гражданского населения для дальнейшей передачи российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Мероприятие уникально для Урала и проводится впервые, рассказал URA.RU один из организаторов — Алексей Крючков — владелец фонда «Уральские самоцветы и три Ивана».

Переоформление происходит в центре лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) управления Росгвардии по Свердловской области (ул. Крауля, 79). Гражданские могут принести помповое оружие, которое будет использовано для борьбы с дронами. «Ничего подобного раньше не было. На Урале такой сбор проводится впервые. Сегодня я получил много звонков из разных регионов России, люди спрашивают, как организовать такое же мероприятие. <…> Сегодня благодетели привезли 1000 патронов, скоро обещают привезти еще столько же. Вообще, гладкоствольное оружие не характерно для нашей армии, военным приходилось его закупать самостоятельно. А дробовик — очень эффективен в борьбе с дронами. Также сегодня привозили спортивные ружья, двуствольные „берданки“ и другое. Это огромный сдвиг в обществе — открылось еще одно окно помощи [для солдат]», — считает Крючков.

Боец с позывным «Монолит» объяснил URA.RU, как происходит переоформление оружия. «Сначала ружья попадут в воинские части, а уже оттуда уйдут на линию фронта. Уверен, они спасут жизни многих наших товарищей. Поэтому мы всячески призываем граждан пойти навстречу и помочь. Надеюсь, такая передача встанет на поток. Я вот сам привезу помповое ружье в артиллерию», — заключил он.

Патроны для оружия
Патроны для оружия
Фото:
Восемь оружий и патроны
Восемь оружий и патроны
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге активисты организовали сбор гладкоствольного оружия у гражданского населения для дальнейшей передачи российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Мероприятие уникально для Урала и проводится впервые, рассказал URA.RU один из организаторов — Алексей Крючков — владелец фонда «Уральские самоцветы и три Ивана». Переоформление происходит в центре лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) управления Росгвардии по Свердловской области (ул. Крауля, 79). Гражданские могут принести помповое оружие, которое будет использовано для борьбы с дронами. «Ничего подобного раньше не было. На Урале такой сбор проводится впервые. Сегодня я получил много звонков из разных регионов России, люди спрашивают, как организовать такое же мероприятие. <…> Сегодня благодетели привезли 1000 патронов, скоро обещают привезти еще столько же. Вообще, гладкоствольное оружие не характерно для нашей армии, военным приходилось его закупать самостоятельно. А дробовик — очень эффективен в борьбе с дронами. Также сегодня привозили спортивные ружья, двуствольные „берданки“ и другое. Это огромный сдвиг в обществе — открылось еще одно окно помощи [для солдат]», — считает Крючков. Боец с позывным «Монолит» объяснил URA.RU, как происходит переоформление оружия. «Сначала ружья попадут в воинские части, а уже оттуда уйдут на линию фронта. Уверен, они спасут жизни многих наших товарищей. Поэтому мы всячески призываем граждан пойти навстречу и помочь. Надеюсь, такая передача встанет на поток. Я вот сам привезу помповое ружье в артиллерию», — заключил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...