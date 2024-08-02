В Тюмени наркобарон бросил бизнес после попытки суицида жены

Исповедь тюменца, который занимался торговлей незаконных веществ несколько лет

03 августа 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Незаконный бизнес тюменца закончился на крыльце больницы, где спасали его жену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюмени, будучи еще юношей попал в плохую компанию, после чего его жизнь кардинально изменилась. Употребление запрещенных веществ переросло в организацию своего наркошопа. Вместе с этим Станислав (имя изменено по просьбе героя) пытался вести обычную жизнь — работал, женился. Именно произошедшее с его любимой и поставило точку в незаконном бизнесе. О том, куда может привести употребление наркотиков — в материале URA.RU. Главное, чтобы жена не знала Употреблять наркотики тюменец начал в 18 лет, а через пару лет занялся распространением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тюменец на протяжении шести лет употреблял синтетические наркотики и в какой-то момент занялся изготовлением и распространением запрещенных веществ. Как рассказал агентству Станислав на условиях анонимности, в период своего употребления он познакомился с будущей женой — тоже бывшей наркоманкой. «Мне было 18 лет, когда я попал в компанию, где все употребляли. Это были не какие-то отбросы общества, обычные с виду люди — у кого-то бизнес, семья, в общем типичный средний класс. А употребление было как хобби на выходных. Там же в 2016 году я познакомился со своей будущей женой. Она была меня чуть старше и через полгода у нее начались серьезные проблемы из-за употребления. На наркотики уходило все — заработок, деньги от продажи машины, в общем все что можно было продать она продала. Мы к этому времени уже встречались и оба приняли волевое решение пройти реабилитацию и никогда к этому больше не возвращаться. Она уехала в центр помощи и там несколько месяцев лечилась. После ее возвращения мы поженились, вместе устроились на работу и зажили обычной жизнью. Но старые связи дали о себе знать», — рассказал URA.RU тюменец. Постепенно употребление веществ переросло в бизнес. Торговля наркотиками осуществлялась по знакомым и друзьям, но уже тогда обороты были большими. «Мой приятель из этой компании имел доступ к запрещенным веществам в особо крупном размере. И он мне предложил помочь с реализацией. Поначалу я это делал через работу — ко мне приходили люди, которые знали, что я торгую и покупали с рук. У меня было единственное табу — жена ничего не должна была знать, так как она могла сорваться, зная, что наркотики в таком близком доступе. И так мы успешно просуществовали — я, жена и наркотики примерно год. А после нам с этим самым приятелем пришла в голову „прекрасная“ мысль — открыть свой наркошоп. Среди наших „постоянников“ было очень много молодых людей на должность курьеров. Они уже подсели и из-за своей зависимости не могли нормально существовать в обществе. Когда ты плотно сидишь на наркотиках, то у тебя нет времени ходить на работу. Поэтому в нашем „бизнесе“ проблем с кадрами не было», — рассказал URA.RU Станислав. За распространение наркотических веществ в УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

За хранение наркотиков без попытки сбыта в УК РФ предусмотрено наказание — ограничение свободы до трех лет. Правда, в статье 228 также приводятся и другие меры — штрафы или исправительные работы. Что же касаемо сбыта, то здесь правонарушителей ждет более суровое наказание — до 10 лет лишения свободы. С ружьем на такси и санкции из-за СВО Незаконный бизнес процветал больше года. И пошел на спад с началом мобилизации на СВО. «На момент выхода на рынок только у меня дома лежало наркотиков десятки граммов. У моего приятеля еще больше. Мы специализировались на стимуляторах — мефедрон, экстази, соль. Страха мы особо не испытали. Мы сами были в употреблении, и нам это все казалось очень веселым приключением. Помню, как однажды, нас попытался кинуть дистрибьютор на 200 тысяч. Я поехал к нему на встречу с пневматическим ружьем. В такси. До стрельбы дело не дошло, но сейчас вспоминая, понимаю, что мы были отмороженные. И честно, я считаю нас всех спало во многом СВО. Когда началась мобилизация, а вместе с ней и новые пакеты санкций, то в Россию перестали ввозить западные прекурсоры для изготовления мефедрона и экстази. Это сильно ударило по рынку — ценник взлетел, а качество ухудшилось. Мы как-то еще пытались выкарабкиваться за счет китайских аналогов, хотя они по качеству гораздо хуже. Но это для нас. А для потребителя, особенно если он „на системе“, было все отлично», — рассказывает тюменец. Начал страдать бизнес и в семье тоже назревал кризис. Жене Станислава требовалась помощь, но он был слишком занят проблемами другого рода. «Вместе с падением оборотов зимой 2022 года начала пить жена. У бывших наркоманов такое часто бывает — они пытаются заменить одно вещество на другое. Если человек зависим, то он зависим навсегда. И неважно от чего — алкоголь, наркотики, еда. Кто как замещает. Из-за алкоголя у нее начались психозы и суицидальные мысли. В „бизнесе“ тоже начались проблемы — из-за ухудшения качества веществ мы начали терять клиентов и следовательно деньги, стали появляться долги. Как-то вечером я вернулся домой раньше обычного и услышал какие-то дикие, нечеловеческие звуки. Я побежал в комнату, а моя жена висела и дергалась в петле», — рассказывает Станислав. Попытка суицида близкого человека поставила точку в незаконном бизнесе. Для Станислава это был знак, что больше не стоит этим заниматься. «Меня многому это научило. С наркошопом я завязал сразу же как вышел на крыльцо больницы, где оказывали помощь жене. Просто оборвал все связи и контакты. Со мной по-прежнему моя жена, я ее очень люблю и для себя мы эту историю с наркотиками, я надеюсь, закончили раз и навсегда», — рассказал URA.RU Станислав. Героям истории удалось победить свои зависимости Фото: Александр Кулаковский © URA.RU У героев истории все складывается хорошо. Они строят планы на будущее и планируют родить детей. Цифры и факты Незаконный бизнес притягателен для многих своими оборотами. Жажда быстрого обогащения притупляет чувство страха. По официальной статистике УМВД региона только за шесть месяцев 2024 годы было закрыто две нарколаборатории возле Тюмени. В Тюмени только за последние полгода пресекли деятельность двух нарколабораторий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «За шесть месяцев 2024 года УНК УМВД пресекло деятельность двух нарколабораторий на территории Ялуторовского и Нижнетавдинского районов. Всего за этот период было изъято из оборота 23 кг наркотических веществ, 16 кг из них синтетических наркотиков. Только в Тюмени за полгода за сбыт наркотических веществ было привлечено 63 человека, то есть более 10 человек ежемесячно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Продавцов и потребителей не пугают даже тяжелые последствия для здоровья. Самые страшные из которых — потеря разума и внутренних органов. «Наркотические вещества оказывают влияние на работу внутренних органов, могут вызвать хронические формы различных заболеваний. На фоне приема наркотиков возникают психозы, потеря памяти, изменения характера, снижение умственных способностей, моральная деградация и изменения личности вплоть до полного распада», — рассказала URA.RU заведующий диспансерно-поликлиническим отделением ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» Оксана Канищева. Редакция URA.RU напоминает, что если вы или ваши близкие столкнулись с проблемой наркотической зависимости, то вы можете обратиться по телефону доверия для наркозависимых + 7 (3452) 67-36-73. Сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков вы можете по телефону 102. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени, будучи еще юношей попал в плохую компанию, после чего его жизнь кардинально изменилась. Употребление запрещенных веществ переросло в организацию своего наркошопа. Вместе с этим Станислав (имя изменено по просьбе героя) пытался вести обычную жизнь — работал, женился. Именно произошедшее с его любимой и поставило точку в незаконном бизнесе. О том, куда может привести употребление наркотиков — в материале URA.RU. Главное, чтобы жена не знала Тюменец на протяжении шести лет употреблял синтетические наркотики и в какой-то момент занялся изготовлением и распространением запрещенных веществ. Как рассказал агентству Станислав на условиях анонимности, в период своего употребления он познакомился с будущей женой — тоже бывшей наркоманкой. Постепенно употребление веществ переросло в бизнес. Торговля наркотиками осуществлялась по знакомым и друзьям, но уже тогда обороты были большими. «Мой приятель из этой компании имел доступ к запрещенным веществам в особо крупном размере. И он мне предложил помочь с реализацией. Поначалу я это делал через работу — ко мне приходили люди, которые знали, что я торгую и покупали с рук. У меня было единственное табу — жена ничего не должна была знать, так как она могла сорваться, зная, что наркотики в таком близком доступе. И так мы успешно просуществовали — я, жена и наркотики примерно год. А после нам с этим самым приятелем пришла в голову „прекрасная“ мысль — открыть свой наркошоп. Среди наших „постоянников“ было очень много молодых людей на должность курьеров. Они уже подсели и из-за своей зависимости не могли нормально существовать в обществе. Когда ты плотно сидишь на наркотиках, то у тебя нет времени ходить на работу. Поэтому в нашем „бизнесе“ проблем с кадрами не было», — рассказал URA.RU Станислав. За хранение наркотиков без попытки сбыта в УК РФ предусмотрено наказание — ограничение свободы до трех лет. Правда, в статье 228 также приводятся и другие меры — штрафы или исправительные работы. Что же касаемо сбыта, то здесь правонарушителей ждет более суровое наказание — до 10 лет лишения свободы. С ружьем на такси и санкции из-за СВО Незаконный бизнес процветал больше года. И пошел на спад с началом мобилизации на СВО. «На момент выхода на рынок только у меня дома лежало наркотиков десятки граммов. У моего приятеля еще больше. Мы специализировались на стимуляторах — мефедрон, экстази, соль. Страха мы особо не испытали. Мы сами были в употреблении, и нам это все казалось очень веселым приключением. Помню, как однажды, нас попытался кинуть дистрибьютор на 200 тысяч. Я поехал к нему на встречу с пневматическим ружьем. В такси. До стрельбы дело не дошло, но сейчас вспоминая, понимаю, что мы были отмороженные. И честно, я считаю нас всех спало во многом СВО. Когда началась мобилизация, а вместе с ней и новые пакеты санкций, то в Россию перестали ввозить западные прекурсоры для изготовления мефедрона и экстази. Это сильно ударило по рынку — ценник взлетел, а качество ухудшилось. Мы как-то еще пытались выкарабкиваться за счет китайских аналогов, хотя они по качеству гораздо хуже. Но это для нас. А для потребителя, особенно если он „на системе“, было все отлично», — рассказывает тюменец. Начал страдать бизнес и в семье тоже назревал кризис. Жене Станислава требовалась помощь, но он был слишком занят проблемами другого рода. Попытка суицида близкого человека поставила точку в незаконном бизнесе. Для Станислава это был знак, что больше не стоит этим заниматься. «Меня многому это научило. С наркошопом я завязал сразу же как вышел на крыльцо больницы, где оказывали помощь жене. Просто оборвал все связи и контакты. Со мной по-прежнему моя жена, я ее очень люблю и для себя мы эту историю с наркотиками, я надеюсь, закончили раз и навсегда», — рассказал URA.RU Станислав. У героев истории все складывается хорошо. Они строят планы на будущее и планируют родить детей. Цифры и факты Незаконный бизнес притягателен для многих своими оборотами. Жажда быстрого обогащения притупляет чувство страха. По официальной статистике УМВД региона только за шесть месяцев 2024 годы было закрыто две нарколаборатории возле Тюмени. «За шесть месяцев 2024 года УНК УМВД пресекло деятельность двух нарколабораторий на территории Ялуторовского и Нижнетавдинского районов. Всего за этот период было изъято из оборота 23 кг наркотических веществ, 16 кг из них синтетических наркотиков. Только в Тюмени за полгода за сбыт наркотических веществ было привлечено 63 человека, то есть более 10 человек ежемесячно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Продавцов и потребителей не пугают даже тяжелые последствия для здоровья. Самые страшные из которых — потеря разума и внутренних органов. Редакция URA.RU напоминает, что если вы или ваши близкие столкнулись с проблемой наркотической зависимости, то вы можете обратиться по телефону доверия для наркозависимых + 7 (3452) 67-36-73. Сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков вы можете по телефону 102.