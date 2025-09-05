Сколько готова заплатить биомать из Екатеринбурга тюменской сурмаме, решившей оставить больного малыша себе

Биородители из Екатеринбурга готовы отдать 12 млн за ребенка тюменской сурмаме
Биологические родители подняли гонорар суррогатной матери на 3 миллиона рублей
Биологические родители подняли гонорар суррогатной матери на 3 миллиона рублей

12 миллионов рублей готовы заплатить тюменской суррогатной матери биологические родители из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат сурмамы, который пожелал остаться анонимным. Вынашивающая малыша женщина внезапно решила оставить ребенка с патологиями развития себе и обратилась в суд.

«Изначально между суррогатной матерью и биородителями был заключен контракт на 9 миллионов рублей. После того, как стало известно о желании суррогатной матери оставить ребенка себе, гонорар был увеличен до 12 миллионов», — рассказал юрист.

Несмотря на выявленные патологии плода, биологические родители настаивают на передаче им ребенка. Адвокат отмечает, что судебная практика по подобным делам крайне немногочисленна. Иск подан в Екатеринбургский районный суд и рассматривается в закрытом режиме.

