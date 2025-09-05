12 миллионов рублей готовы заплатить тюменской суррогатной матери биологические родители из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат сурмамы, который пожелал остаться анонимным. Вынашивающая малыша женщина внезапно решила оставить ребенка с патологиями развития себе и обратилась в суд.
«Изначально между суррогатной матерью и биородителями был заключен контракт на 9 миллионов рублей. После того, как стало известно о желании суррогатной матери оставить ребенка себе, гонорар был увеличен до 12 миллионов», — рассказал юрист.
Несмотря на выявленные патологии плода, биологические родители настаивают на передаче им ребенка. Адвокат отмечает, что судебная практика по подобным делам крайне немногочисленна. Иск подан в Екатеринбургский районный суд и рассматривается в закрытом режиме.
