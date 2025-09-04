Тюменскую область накроют дожди

В Тюмени весь день будет лить дождь
В пятницу, 5 сентября, в Тюменской области облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +22 градусов, весь день будут дожди. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В пятницу 5 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Ночью +8, +13, днем +17, +22 градуса. Местами кратковременные дожди», — говорится на официальном сайте ведомства.
В течение дня ожидается юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 98%.
