04 сентября 2025

Тюменскую область накроют дожди

В Тюмени весь день будет лить дождь
В Тюмени весь день будет лить дождь

В пятницу, 5 сентября, в Тюменской области облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +22 градусов, весь день будут дожди. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В пятницу 5 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Ночью +8, +13, днем +17, +22 градуса. Местами кратковременные дожди», — говорится на официальном сайте ведомства.

В течение дня ожидается юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 98%.

