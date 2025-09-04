Общество В Тюменской области упадет фрагмент ракеты «Глонасс-К» 05 сентября 2025 в 13:16 Размер текста - 17 + Ракету запустят 13 сентября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Часть ракеты-носителя упадет в Уватском округе (Тюменская область) 13 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. В этот день будет осуществлен запуск космического аппарата «Глонасс-К» № 18Л, и одна из отделяющихся ступеней ракеты должна упасть вблизи населенных пунктов округа. «В целях безопасности просим воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября», — сообщили в инфоцентре. Власти обосновали предупреждение необходимостью обеспечить безопасность жителей. Как пояснили в администрации, граждан просят не посещать район возможного падения ступени ракеты. В ведомстве уточнили, что координаты предполагаемого падения составляют четыре точки: 59°14' северной широты, 69°47'30» восточной долготы; 58°36' северной широты, 71°54'00» восточной долготы; 58°04' северной широты, 71°16'30» восточной долготы; 58°41' северной широты, 69°12'30» восточной долготы. Жители и гости округа уведомлены о рисках, связанных с возможным обнаружением фрагментов ракеты-носителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Часть ракеты-носителя упадет в Уватском округе (Тюменская область) 13 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. В этот день будет осуществлен запуск космического аппарата «Глонасс-К» № 18Л, и одна из отделяющихся ступеней ракеты должна упасть вблизи населенных пунктов округа. «В целях безопасности просим воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября», — сообщили в инфоцентре. Власти обосновали предупреждение необходимостью обеспечить безопасность жителей. Как пояснили в администрации, граждан просят не посещать район возможного падения ступени ракеты. В ведомстве уточнили, что координаты предполагаемого падения составляют четыре точки: 59°14' северной широты, 69°47'30» восточной долготы; 58°36' северной широты, 71°54'00» восточной долготы; 58°04' северной широты, 71°16'30» восточной долготы; 58°41' северной широты, 69°12'30» восточной долготы. Жители и гости округа уведомлены о рисках, связанных с возможным обнаружением фрагментов ракеты-носителя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям