04 сентября 2025

В Тюменской области упадет фрагмент ракеты «Глонасс-К»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракету запустят 13 сентября
Ракету запустят 13 сентября Фото:

Часть ракеты-носителя упадет в Уватском округе (Тюменская область) 13 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. В этот день будет осуществлен запуск космического аппарата «Глонасс-К» № 18Л, и одна из отделяющихся ступеней ракеты должна упасть вблизи населенных пунктов округа.

«В целях безопасности просим воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября», — сообщили в инфоцентре. Власти обосновали предупреждение необходимостью обеспечить безопасность жителей. Как пояснили в администрации, граждан просят не посещать район возможного падения ступени ракеты.

В ведомстве уточнили, что координаты предполагаемого падения составляют четыре точки: 59°14' северной широты, 69°47'30» восточной долготы; 58°36' северной широты, 71°54'00» восточной долготы; 58°04' северной широты, 71°16'30» восточной долготы; 58°41' северной широты, 69°12'30» восточной долготы. Жители и гости округа уведомлены о рисках, связанных с возможным обнаружением фрагментов ракеты-носителя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть ракеты-носителя упадет в Уватском округе (Тюменская область) 13 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. В этот день будет осуществлен запуск космического аппарата «Глонасс-К» № 18Л, и одна из отделяющихся ступеней ракеты должна упасть вблизи населенных пунктов округа. «В целях безопасности просим воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября», — сообщили в инфоцентре. Власти обосновали предупреждение необходимостью обеспечить безопасность жителей. Как пояснили в администрации, граждан просят не посещать район возможного падения ступени ракеты. В ведомстве уточнили, что координаты предполагаемого падения составляют четыре точки: 59°14' северной широты, 69°47'30» восточной долготы; 58°36' северной широты, 71°54'00» восточной долготы; 58°04' северной широты, 71°16'30» восточной долготы; 58°41' северной широты, 69°12'30» восточной долготы. Жители и гости округа уведомлены о рисках, связанных с возможным обнаружением фрагментов ракеты-носителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...