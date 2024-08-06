Как семьям с детьми получить новый вычет

В России введут новый налоговый вычет для семей с детьми. Вопрос обсуждался на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Как объяснили эксперты URA.RU, власти рассчитывают, что новая мера поддержки позволит поднять уровень рождаемости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с руководителем ФНС Даниилом Егоровым. Политики обсудили вопрос совершенствования налоговой системы. Законы уже подписаны президентом Владимиром Путиным, они начнут действовать с 1 января 2025 года. Мишустин в ходе встречи сделал акцент на мере поддержки, которая предоставит дополнительные финансовые возможности более чем 18 млн россиян по социальной поддержке и около 35 млн — по вычетам.
«Речь идет о семьях с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Для них предусмотрена компенсация части подоходного налога, который был уплачен за предыдущий период, в размере до 6% максимальной ставки подоходного налога на человека», — разъяснил Михаил Мишустин.
Новый механизм потребует особого администрирования, подчеркнул премьер. «Конечно, в ходе таких изменений необходимо обеспечить сбалансированность бюджета и сохранить стимулы для развития экономики в целом», — добавил глава правительства.
Накануне серьезной реформы власти подтвердили один из главных приоритетов государственной политики — социальную поддержку незащищенных категорий населения, считает политолог, социальный психолог Алексей Рощин. «Я думаю, что разговор председателя правительства с главой ФНС накануне налоговой реформы был посвящен самым разным моментам. Многие из них были значительно более тяжелыми и трудными, но для трансляции выбран наиболее, с одной стороны, щадящий и проявляющий заботу о той части россиян, которая решениями руководства страны и Владимира Путина должна повышать народонаселение в РФ. Рождаемость, как известно, у нас снизилась», — сказал эксперт.
Механизм, предложенный правительством, станет эффективным инструментом улучшения демографической ситуации, поддерживает точку зрения доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Если посчитать по полтора процента прожиточного минимума и говорить о сумме и снижении налога, то это будет совсем незначительная сумма для людей с доходом выше прожиточного минимума. Но в любом случае она является значимой для семей с невысокими доходами», — подчеркнула эксперт.
Мера с точки зрения реализации выглядит довольно просто «на бумаге», но, на самом деле, является сложной в реализации, отметил в разговоре с URA.RU директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. «Это не просто система доходов. В ней предполагается увязка с обеспеченностью семьи в целом, будет учитываться, например, наличие имущества. То есть это многофакторная модель, которая требует особого внимания», — резюмировал Саськов.
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