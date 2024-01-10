Правительство России возвращает моду на многодетность

Какие изменения ждут россиян в Год семьи

10 января 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что семья — главная ценность в России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами уточнил, как именно будет строиться социальная и демографическая политика страны. Ключевая задача — возвращение моды на многодетность. По мнению экспертов, опрошенных URA.RU, уважительное отношение к большой семье должно вернуться в Россию, поскольку государство может ослабнуть, если будет сокращаться население. Тон задал еще президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года, официально объявив текущий год Годом семьи. Идея в том, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил: главной ценностью России является семья. Кабмин планирует закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Важно сделать все, чтобы рождалось как можно больше детей, чтобы родители получали максимальную поддержку и помощь. Мы этим системно занимаемся по поручению президента. Сделано очень многое, в том числе что касается системы социального казначейства, когда социальная адресная помощь оказывается всем семьям», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства на оперативном совещании раскрыл планы, которые кабмин планирует реализовать в Год семьи: Будет разработан стратегический документ в части демографической и семейной политики на перспективу до 2030 года;

Планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных;

Продлят действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки;

Особое внимание будет уделено охране здоровья граждан, включая будущих родителей. По словам главы оргкомитета по проведению Года семьи, вице-премьера Татьяны Голиковой, одной из задач кабинета станет «возрождение уважительного отношения к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей». «Особенно важна молодежь, ребята в возрасте 18—24 лет, потому что в ближайшие семь лет они должны стать родителями. Для нас важен их внутренний настрой к семейным ценностям, к родительству, поскольку это новое социальное положение и новая ответственность по отношению к родившемуся, будущему поколению», — добавила она. Одного материального стимулирования недостаточно для повышения рождаемости в стране, подчеркивают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семьи, в том числе молодые, нужно обеспечить всей необходимой поддержкой для роста рождаемости и вернуть моду на многодетность, считают опрошенные URA.RU эксперты. Но одного только материального стимулирования недостаточно, нужны дополнительные меры. «Многодетная семья — та целевая группа, которая одновременно является важнейшим приоритетом для социальной политики, демографической и семейной. Ее масштабная поддержка может переломить негативный тренд рождаемости. Особенно важно это сейчас, когда численность возрастной когорты женщин в репродуктивном возрасте более 30 лет находится на историческом максимуме. Именно в этой группе рождается половина всех детей и 74% третьих и последующих. И это та целевая группа, на которую должны быть рассчитаны главные меры до 2030 года», — убежден председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Продолжая дискурс, директор института демографической безопасности Ирина Медведева добавляет, что государство может ослабнуть, если в нем плохо работает демографическая и семейная политика. «Государство слабое, когда там мало народу. В последние годы очень много говорили о качестве жизни, лукаво подменяя это словом „качество“. Получалось, что качество жизни — это высокий уровень жизни. Но в России главным показателем качества жизни всегда была многодетность. Вот это и есть качество жизни в понимании русской традиции», — подчеркнула она. Синельников считает, что необходимо, чтобы семьи получали льготную ипотеку сразу после регистрации брака, а не после рождения ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников уточнил, что государство понимает, что одного материального стимулирования недостаточно. «Некоторые меры могут повлиять на создание новых семей, в частности, то, что касается льгот по ипотеке. Но для этого необходимо, чтобы семьи получали такие льготы сразу после регистрации брака, чтобы молодые пары имели возможность с самого начала жить в отдельном жилье. Иначе вступление в брак и рождение первенцев станет все дальше откладываться», — считает Синельников. По словам Рыбальченко, в России есть позитивные примеры, где наблюдается положительный рост демографии. Например — на Сахалине, где за счет масштабных мер поддержки с 2011 по 2020 годы численность многодетных семей в регионе увеличилась в 3 раза, а детей в многодетных семьях более, чем в 3 раза. «Изначально там ставились цели поддержки многодетной семьи. Меры начали реализовываться в регионах с 2011 года, но только Сахалинская область приняла масштабный комплекс мер, среди которых главные меры — жилищные, а самая сильная — списание 50% стоимости жилищного кредита при рождении третьего и последующих детей, но не более 2 млн рублей. Это демографическое достижение мирового уровня, который может и должен быть применен на федеральном уровне», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами уточнил, как именно будет строиться социальная и демографическая политика страны. Ключевая задача — возвращение моды на многодетность. По мнению экспертов, опрошенных URA.RU, уважительное отношение к большой семье должно вернуться в Россию, поскольку государство может ослабнуть, если будет сокращаться население. Тон задал еще президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года, официально объявив текущий год Годом семьи. Идея в том, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил: главной ценностью России является семья. «Важно сделать все, чтобы рождалось как можно больше детей, чтобы родители получали максимальную поддержку и помощь. Мы этим системно занимаемся по поручению президента. Сделано очень многое, в том числе что касается системы социального казначейства, когда социальная адресная помощь оказывается всем семьям», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства на оперативном совещании раскрыл планы, которые кабмин планирует реализовать в Год семьи: По словам главы оргкомитета по проведению Года семьи, вице-премьера Татьяны Голиковой, одной из задач кабинета станет «возрождение уважительного отношения к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей». «Особенно важна молодежь, ребята в возрасте 18—24 лет, потому что в ближайшие семь лет они должны стать родителями. Для нас важен их внутренний настрой к семейным ценностям, к родительству, поскольку это новое социальное положение и новая ответственность по отношению к родившемуся, будущему поколению», — добавила она. Семьи, в том числе молодые, нужно обеспечить всей необходимой поддержкой для роста рождаемости и вернуть моду на многодетность, считают опрошенные URA.RU эксперты. Но одного только материального стимулирования недостаточно, нужны дополнительные меры. «Многодетная семья — та целевая группа, которая одновременно является важнейшим приоритетом для социальной политики, демографической и семейной. Ее масштабная поддержка может переломить негативный тренд рождаемости. Особенно важно это сейчас, когда численность возрастной когорты женщин в репродуктивном возрасте более 30 лет находится на историческом максимуме. Именно в этой группе рождается половина всех детей и 74% третьих и последующих. И это та целевая группа, на которую должны быть рассчитаны главные меры до 2030 года», — убежден председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Продолжая дискурс, директор института демографической безопасности Ирина Медведева добавляет, что государство может ослабнуть, если в нем плохо работает демографическая и семейная политика. «Государство слабое, когда там мало народу. В последние годы очень много говорили о качестве жизни, лукаво подменяя это словом „качество“. Получалось, что качество жизни — это высокий уровень жизни. Но в России главным показателем качества жизни всегда была многодетность. Вот это и есть качество жизни в понимании русской традиции», — подчеркнула она. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников уточнил, что государство понимает, что одного материального стимулирования недостаточно. «Некоторые меры могут повлиять на создание новых семей, в частности, то, что касается льгот по ипотеке. Но для этого необходимо, чтобы семьи получали такие льготы сразу после регистрации брака, чтобы молодые пары имели возможность с самого начала жить в отдельном жилье. Иначе вступление в брак и рождение первенцев станет все дальше откладываться», — считает Синельников. По словам Рыбальченко, в России есть позитивные примеры, где наблюдается положительный рост демографии. Например — на Сахалине, где за счет масштабных мер поддержки с 2011 по 2020 годы численность многодетных семей в регионе увеличилась в 3 раза, а детей в многодетных семьях более, чем в 3 раза. «Изначально там ставились цели поддержки многодетной семьи. Меры начали реализовываться в регионах с 2011 года, но только Сахалинская область приняла масштабный комплекс мер, среди которых главные меры — жилищные, а самая сильная — списание 50% стоимости жилищного кредита при рождении третьего и последующих детей, но не более 2 млн рублей. Это демографическое достижение мирового уровня, который может и должен быть применен на федеральном уровне», — резюмировал он.