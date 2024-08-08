Коновалов проигрывает «холодную войну» с ЕР в Хакасии

Лидер ЕР Сокол ударил по его позициям новым законом, который не могли принять 26 лет

08 августа 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Коновалов пытался остановить принятие вредного для себя закона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня, 8 августа, в разгар думских каникул, спикер Верховного Совета Хакасии от ЕР Сергей Сокол экстренно созвал депутатов на внеочередную сессию парламента. Рассматривался исторический во всех смыслах законопроект — о присвоении Абакану статуса столицы Хакасии. До этого на законодательном уровне такого положения не было и республика, фактически, была без административного центра. Политическая подоплека этого события важнее: закон ударил по популярности и ресурсам губернатора от КПРФ Валентина Коновалова и вновь нарушил «перемирие» в республике. Закрепить столичный статус Абакана на региональном уровне не могли в течение 26 лет. Первый такой законопроект был разработан еще в 1998 году. Попытки продолжались и позже, но по разным причинам не находили успеха. На заседании Сокол назвал этот проект «законодательным долгостроем».Сегодня, несмотря на жесткое сопротивление, закон удалось принять. В новой редакции он не просто устанавливает Абакан столицей Хакасии, но и определяет функции этой столицы и их финансовое обеспечение. ЕР предложила увеличить бюджет Абакана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Согласно новому закону, бюджет Абакана будет увеличен за счет правительственных средств: если раньше город получал только 15% от уплаченного местными жителями НДФЛ, то теперь будет получать 20%. Соответственно, в региональный бюджет от городских налогов будет уходить не 85%, а 80%. В деньгах разница составит порядка 300 млн рублей. Деньги будут идти на развитие города, его благоустройство, ремонт дорог, школ, больниц и тд. Общие расходы бюджета республики в 2024 году составят 60 млрд рублей. Коновалов и подконтрольное ему правительство попытались заблокировать решение парламента и сорвать принятие законопроекта: во-первых, из-за дополнительных расходов в тот момент, когда региональные власти вынуждено просят заем у премьер-министра Михаила Мишустина из-за жесткой нехватки средств. Во-вторых, из-за роста политических очков Сокола, ЕР и кандидата в мэры Абакана Алексея Лемина после принятия инициативы, причем за бюджетные деньги. За день до заседания демарш объявили подконтрольные коммунистам сельские главы. Порядка 20 человек отправили Соколу документы, где высказались против принятия этого законопроекта из-за опасений, что Абакан начнет «обкрадывать» их бюджеты. Они посчитали, что город будет забирать себе львиную долю тех денег, которые шли на благоустройство их муниципалитетов. До этого сам Коновалов дал отрицательное заключение на законопроект. «Никто ни у кого изо рта хлеб не отнимает. Мы в лучшем случае восстанавливаем справедливость. Давайте лучше посмотрим, какие подарки получит Таштыпский район (глава высказался против закона) от правительства на свое столетие? И что получит Усть-Абаканский район (глава поддержал закон)? У них столетия в один день», — сделал выпад Сергей Сокол на заседании, намекнув на продажность чиновников. По данным источников URA.RU, устроившие демарш главы получат по миллиону рублей из бюджета на нужды своих сельских поселений. Бунт, по информации агентства, разжигал внутриполитический блок правительства в лице его куратора Богдана Павленко. Это говорит о том, что внутрипол региона действует в политической канве действующего губернатора. Чиновники из правительства попытались переубедить депутатов Верхового Совета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сессии Верховного совета коммунисты и ставленники Коновалова задействовали все ресурсы, чтобы воспрепятствовать принятию закона. Они подключили профильных чиновников правительства и маститых депутатов, пытаясь переубедить остальных голосовать за инициативу. «В случае принятия закона, правительство Хакасии будет вынуждено уменьшить объем финансовой помощи другим муниципальным образованиям на 3 млн рублей. А это приведет к еще большему дисбалансу между ними. При этом, бюджет Абакана не является дотационным», — заявила ио министра финансов республики Ирина Юшкова. «Голосовать даже нельзя за этот закон. Там может быть и 5%, и 7% нужно добавить. Но нужно вносить изменения и поправки в закон о бюджетном устройстве, но не о статусе столицы. Ни в одном законе о столицах нет данных о финансовых обязательствах. Разумный человек не может голосовать за такой закон. А если человек — болван или трус — то только в таком случае он проголосуют. Зачем нести всякую чушь сюда?» — заявил депутат-мастодонт Владимир Штыгашев, ранее возглавлявший Верховный Совет, а ныне переманенный на сторону Коновалова. «Законопроект на комитете по бюджету не рассматривался. Нам абсолютно закрыли доступ к обсуждению законопроекта. Как нам вносить в него поправки?» — возмутился депутат-коммунист Олег Иванов. Кроме того, 7 депутатов фракции КПРФ попытались саботировать работу заседания. Они зарегистрировали свое участие перед началом мероприятия, а после этого, в знак протеста, покинули зал. Источники агентства объясняют, что еще одна причина нервного поведения коммунистов — выборы главы Абакана. По версии собеседника URA.RU, близкого к истеблишменту Хакасии, КПРФ не намерена без боя отдавать место главы Абакана единороссу Алексею Лемину и ведут кампанию своего кандидата Олега Головченко в обход договоренностей, которые были заключены с приходом единого кандидата в Госдуму от республики, бывшего министра энергетики Николая Шульгинова (тогда было решено, что пост главы Абакана отходит ЕР). Головченко — бывший гендиректор компании «Черногорск Газ», известный в республике критик ЕР и серьезный противник для Лемина. По мнению коммунистов, рассмотрение законопроекта в каникулы, а не в сентябре, демонстрирует пиаровый характер мероприятия. Принимаемый законопроект в их понимании — часть предвыборной программы Лемина, в которой они участвовать не хотят, а потому и устраивают демарши. Действительно, именно Лемина организаторы заседания показывают автором и инициатором этого законопроекта. Мэр лично представлял закон депутатам Верховного Совета в начале заседания, а после отвечал на вопросы СМИ. Очевидно, он зарабатывает максимум политических очков с принятия этого закона. Это значит, что шансы избраться в мэры Абакана коммунисту Головченко стремительно падают. Закон вызовет и финансовые трудности в правительстве. «Абакан перестает быть „дойной коровой“ для бюджета республики. Больше денег будет оставаться в городе. Коновалову в условиях дефицита бюджета придется искать еще по 300 млн рублей дополнительно», — сообщает инсайдер URA.RU. Сокол: коммунисты показали свое отношение к избирателям Фото: Пресс-служба Государственной Думы Происходящее также бьет по авторитету самого Коновалова и его команды. Они слишком увлеклись политической борьбой и забыли о здравом смысле, — считает Сергей Сокол. «Фракция КПРФ, которая ушла с заседания, а также правительство республики, которое дирижирует всеми этими процессами, показали свое отношение к 75 тысячам абаканцев. Абаканцев, которые проголосовали за то, чтобы Абакан стал столицей», — убежден Сергей Сокол. В марте 2024 года 75 тысяч жителей Абакана проголосовали за принятие закона «О статусе столицы Республики Хакасия. Всего голосовало 76,4 тысячи человек. Борьба Коновалова и Сокола идет на фоне предвыборной кампании Николая Шульгинова в Госдуму. Экс-министр, который избирается при поддержке и ЕР, и КПРФ, должен был стать консолидирующей фигурой, однако, исходя из последних событий очевидно, что противоборство между политиками продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 8 августа, в разгар думских каникул, спикер Верховного Совета Хакасии от ЕР Сергей Сокол экстренно созвал депутатов на внеочередную сессию парламента. Рассматривался исторический во всех смыслах законопроект — о присвоении Абакану статуса столицы Хакасии. До этого на законодательном уровне такого положения не было и республика, фактически, была без административного центра. Политическая подоплека этого события важнее: закон ударил по популярности и ресурсам губернатора от КПРФ Валентина Коновалова и вновь нарушил «перемирие» в республике. Закрепить столичный статус Абакана на региональном уровне не могли в течение 26 лет. Первый такой законопроект был разработан еще в 1998 году. Попытки продолжались и позже, но по разным причинам не находили успеха. На заседании Сокол назвал этот проект «законодательным долгостроем».Сегодня, несмотря на жесткое сопротивление, закон удалось принять. В новой редакции он не просто устанавливает Абакан столицей Хакасии, но и определяет функции этой столицы и их финансовое обеспечение. Согласно новому закону, бюджет Абакана будет увеличен за счет правительственных средств: если раньше город получал только 15% от уплаченного местными жителями НДФЛ, то теперь будет получать 20%. Соответственно, в региональный бюджет от городских налогов будет уходить не 85%, а 80%. В деньгах разница составит порядка 300 млн рублей. Деньги будут идти на развитие города, его благоустройство, ремонт дорог, школ, больниц и тд. Общие расходы бюджета республики в 2024 году составят 60 млрд рублей. Коновалов и подконтрольное ему правительство попытались заблокировать решение парламента и сорвать принятие законопроекта: во-первых, из-за дополнительных расходов в тот момент, когда региональные власти вынуждено просят заем у премьер-министра Михаила Мишустина из-за жесткой нехватки средств. Во-вторых, из-за роста политических очков Сокола, ЕР и кандидата в мэры Абакана Алексея Лемина после принятия инициативы, причем за бюджетные деньги. Порядка 20 человек отправили Соколу документы, где высказались против принятия этого законопроекта из-за опасений, что Абакан начнет «обкрадывать» их бюджеты. Они посчитали, что город будет забирать себе львиную долю тех денег, которые шли на благоустройство их муниципалитетов. До этого сам Коновалов дал отрицательное заключение на законопроект. «Никто ни у кого изо рта хлеб не отнимает. Мы в лучшем случае восстанавливаем справедливость. Давайте лучше посмотрим, какие подарки получит Таштыпский район (глава высказался против закона) от правительства на свое столетие? И что получит Усть-Абаканский район (глава поддержал закон)? У них столетия в один день», — сделал выпад Сергей Сокол на заседании, намекнув на продажность чиновников. По данным источников URA.RU, устроившие демарш главы получат по миллиону рублей из бюджета на нужды своих сельских поселений. Бунт, по информации агентства, разжигал внутриполитический блок правительства в лице его куратора Богдана Павленко. Это говорит о том, что внутрипол региона действует в политической канве действующего губернатора. На сессии Верховного совета коммунисты и ставленники Коновалова задействовали все ресурсы, чтобы воспрепятствовать принятию закона. Они подключили профильных чиновников правительства и маститых депутатов, пытаясь переубедить остальных голосовать за инициативу. «В случае принятия закона, правительство Хакасии будет вынуждено уменьшить объем финансовой помощи другим муниципальным образованиям на 3 млн рублей. А это приведет к еще большему дисбалансу между ними. При этом, бюджет Абакана не является дотационным», — заявила ио министра финансов республики Ирина Юшкова. «Голосовать даже нельзя за этот закон. Там может быть и 5%, и 7% нужно добавить. Но нужно вносить изменения и поправки в закон о бюджетном устройстве, но не о статусе столицы. Ни в одном законе о столицах нет данных о финансовых обязательствах. Разумный человек не может голосовать за такой закон. А если человек — болван или трус — то только в таком случае он проголосуют. Зачем нести всякую чушь сюда?» — заявил депутат-мастодонт Владимир Штыгашев, ранее возглавлявший Верховный Совет, а ныне переманенный на сторону Коновалова. «Законопроект на комитете по бюджету не рассматривался. Нам абсолютно закрыли доступ к обсуждению законопроекта. Как нам вносить в него поправки?» — возмутился депутат-коммунист Олег Иванов. Источники агентства объясняют, что еще одна причина нервного поведения коммунистов — выборы главы Абакана. По версии собеседника URA.RU, близкого к истеблишменту Хакасии, КПРФ не намерена без боя отдавать место главы Абакана единороссу Алексею Лемину и ведут кампанию своего кандидата Олега Головченко в обход договоренностей, которые были заключены с приходом единого кандидата в Госдуму от республики, бывшего министра энергетики Николая Шульгинова (тогда было решено, что пост главы Абакана отходит ЕР). Головченко — бывший гендиректор компании «Черногорск Газ», известный в республике критик ЕР и серьезный противник для Лемина. По мнению коммунистов, рассмотрение законопроекта в каникулы, а не в сентябре, демонстрирует пиаровый характер мероприятия. Принимаемый законопроект в их понимании — часть предвыборной программы Лемина, в которой они участвовать не хотят, а потому и устраивают демарши. Действительно, именно Лемина организаторы заседания показывают автором и инициатором этого законопроекта. Мэр лично представлял закон депутатам Верховного Совета в начале заседания, а после отвечал на вопросы СМИ. Очевидно, он зарабатывает максимум политических очков с принятия этого закона. Это значит, что шансы избраться в мэры Абакана коммунисту Головченко стремительно падают. Закон вызовет и финансовые трудности в правительстве. «Абакан перестает быть „дойной коровой“ для бюджета республики. Больше денег будет оставаться в городе. Коновалову в условиях дефицита бюджета придется искать еще по 300 млн рублей дополнительно», — сообщает инсайдер URA.RU. Происходящее также бьет по авторитету самого Коновалова и его команды. Они слишком увлеклись политической борьбой и забыли о здравом смысле, — считает Сергей Сокол. «Фракция КПРФ, которая ушла с заседания, а также правительство республики, которое дирижирует всеми этими процессами, показали свое отношение к 75 тысячам абаканцев. Абаканцев, которые проголосовали за то, чтобы Абакан стал столицей», — убежден Сергей Сокол. В марте 2024 года 75 тысяч жителей Абакана проголосовали за принятие закона «О статусе столицы Республики Хакасия. Всего голосовало 76,4 тысячи человек. Борьба Коновалова и Сокола идет на фоне предвыборной кампании Николая Шульгинова в Госдуму. Экс-министр, который избирается при поддержке и ЕР, и КПРФ, должен был стать консолидирующей фигурой, однако, исходя из последних событий очевидно, что противоборство между политиками продолжается.