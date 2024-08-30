Власти России снизили риски роста цен на социально значимый продукт — подсолнечное масло. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении пошлин на вывоз семян подсолнечника и соевых бобов. Правительство ограничило экспорт за границу, чтобы сохранить доступными продукты для россиян, объяснили эксперты URA.RU.
Ограничили еще на два года
Пошлины продлены для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Также они призваны загрузить имеющиеся мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, сообщили в пресс-службе правительства. Уточняется, что временные ограничения, как и ранее, будут распространяться только на вывоз российской продукции за пределы Евразийского экономического союза.
До конца августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника. Она составляет 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну. Сохраняется и сбор за вывоз соевых бобов — на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну.
Помимо этого, на два года пролонгируется срок действия плавающих ставок таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, используемый в кормлении сельскохозяйственных животных. Они действуют с 2021 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% между базовой ценой (82,5 тысячи рублей за тонну) и индикативной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Фактически уже более года она является нулевой.
С 1 сентября этого года по 31 августа 2026-го устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса вместо действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну, сообщают в правительстве.
Пошлины против дефицита
Производство подсолнечного масла в России в январе-июне превысило 4,2 млн тонн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили URA.RU в «Руспродсоюзе». Объемы производство жмыха, шрота и других твердых остатков в первом полугодии больше прошлогодних на 10%.
Введение правительством экспортных пошлин говорит о риске появления дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, росте цен, комментирует директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. «На первом месте для государства всегда обеспечение своего населения нужным количеством продукции по доступным ценам.
Продукты, которые должны идти за границу, насыщают внутренний рынок, что сдерживает повышение ее стоимости. Ведется мониторинг объемов производства, динамики продаж, доходов населения, и принимаются решения о введении пошлин или их отмене», — говорит эксперт.
Сельскохозяйственная отрасль сильно зависит от урожайности, погоды, форс-мажорных обстоятельств. Если на внутреннем рынке товара больше, чем нужно, никакие пошлины не требуются. «Например, был год, когда собрали 150 млн тонн пшеницы, а нам для внутреннего рынка, включая производство продуктов питания, кормов для животных и формирование запасов, достаточно было 90 млн. Остальные 60 млн тонн свободно отправились за границу», — рассказал Георгий Остапкович.
Важно, чтобы действие экспортных пошлин не затягивалось на длительные сроки — в этом случае оно ограничивает развитие аграриев, добавил собеседник URA.RU. «Производители нацелены на экспорт, они так повышают свою рентабельность, продают дороже и становятся более эффективными — увеличивают прибыль, которую могут инвестировать, повышать зарплаты. Это приводит к развитию отрасли и росту налоговых отчислений в бюджет», — говорит эксперт.
Возможности для экспорта всегда создают конкурентную среду, потому что цены начинает диктовать мировой рынок. Судя по введению пошлин, сейчас государству это не нужно, отмечает эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Возможности для экспорта за пределы Евразийского экономического союза у аграриев остаются, если переработать сырье в масло. Например, рапсовое масло — это преимущественно экспортный товар, на российский рынок он почти не поставляется, добавил эксперт.
При ранее действовавшем запрете на вывоз рапса из России действовало исключение для пограничного перехода в Забайкальском крае. Им пользовались для вывоза семян не только из Забайкалья и Иркутской области, но и из других регионов. Это приводило к повышенному экспорту рапса и снижению объемов его переработки внутри страны. 30-процентная пошлина защитит рынок от массового вывоза сырья, комментирует исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
Эксперт добавил, что на подсолнечное масло цены на российском рынке стабильны. По итогам последних тендеров на поставку крупнейшим торговым сетям стоимость продукта в самом доступном сегменте фиксируется на уровне 87 рублей за кг. Предпосылок для существенного роста стоимости масла в этой категории в Масложировом союзе России не видят. В сегментах брендовой продукции и премиального сегмента стратегии продвижения другие, там цены могут меняться более значительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.