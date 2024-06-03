Насыщение ЕАЭС продовольствием растет год от года

Мишустин: «пятерка» обеспечивает себя продовольствием на 93%

03 июня 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия и партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) усиливают продовольственную безопасность, однако этот потенциал полностью еще не раскрыт. Требуется обратить внимание на кадровый вопрос, цифровизацию и другие инструменты, так эксперты прокомментировали URA.RU первый день рабочего визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина. Статья по теме Мишустин изменит расклады в торговле на евразийском континенте Вопросам сотрудничества в АПК и обеспечения продбезопасности было посвящено заседание на тему «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза». Оно прошло при участии глав правительств «пятерки». Головченко заявил, что обеспечению продовольственной безопасности в современном мире уделяется первостепенное внимание Фото: Роман Наумов © URA.RU Открывая встречу, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, заметил, что тема обсуждения была выбрана не случайно. По его словам, обеспечению продбезопасности в сегодняшнем мире уделяется первостепенное внимание, поскольку «это вопрос социальной стабильности и самого существования любого народа и государства». При этом он указал, что сдерживающим фактором для реализации потенциала АПК выступают инфраструктурно-логистические вопросы. Глава белорусского правительства уточнил, что из-за несовершенства систем логистики и хранения потери сельхозпродукции в странах ЕАЭС достигают 40%. Для решения проблемы, уверен Головченко, необходимо искать оптимальные инфраструктурные и логистические решения, в том числе по реализации транспортировки и хранения продукции, строительства сети оптово-распределительных центров для продовольствия и сельхозсырья. По словам Мишустина, Россия входит в двадцатку лидеров среди поставщиков сельхозтоваров на глобальном рынке Фото: Роман Наумов © URA.RU В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Россия входит в двадцатку лидеров среди поставщиков сельхозтоваров на глобальном рынке. Наша страна, по его словам, занимает первое место по пшенице, подсолнечному маслу и минтаю. При этом Россия планирует существенно нарастить производство и экспорт продукции АПК. Речь о зерновых, зернобобовых, масличных культурах, мясе птицы, баранине, молоке и других продуктах, указал он. «Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть. За первый квартал 2024 года прибавило еще свыше 1,5%, — отметил Мишустин. — Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах „пятерки“. Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. За 2023 год он превысил 93%». Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, Белоруссия — мясо-молочные товары, а Армения и Киргизия — овощи и фрукты, заявил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, Россия и Казахстан сегодня полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах. Белоруссия активно поставляет мясо-молочные товары, а Армения и Киргизия — овощи и фрукты. Мишустин также обозначил ключевые направления работы в рамках ЕАЭС для обеспечения продбезопасности союза. Речь о необходимости создания современных транспортных коридоров, которые позволят снизить издержки грузооператоров и обеспечить быструю доставку продовольствия, в том числе за счет цифровизации процесса трансграничного перемещения грузов. На это, как отметил Мишустин, нацелен проект «Евразийский агроэкспресс». «За последние годы в ЕАЭС многое сделано для укрепления продовольственной безопасности <…> Предлагаю особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветпрепаратов и оборудования. Это поможет приумножить результаты агропромышленных комплексов „пятерки“ и в полной мере раскрыть потенциал союза», — резюмировал Мишустин. На заседании выступили главы правительств Казахстана, Узбекистана, Киргизии, России, Белоруссии, Азербайджана и вице-премьер Армении Фото: Роман Наумов © URA.RU На заседании выступили также главы правительств Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Акылбек Жапаров, Азербайджана Али Асадов и Узбекистана Абдулла Арипов. Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян. В своих выступлениях участники заседания отмечали, что странам ЕАЭС удалось достичь высокого уровня самообеспечения продукцией АПК. Главы правительств договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество в области продовольственной безопасности. На повестке дня стоит большое количество вопросов, а одними из ключевых являются вопросы развития племенного животноводства и селекционной работы, направленные на увеличение количества сортов сельскохозяйственных культур. На это в беседе с корреспондентом URA.RU обратила внимание завкафедрой инновационного развития АПК Белорусского государственного аграрно-технического университета Наталья Кириенко. Семибратов отметил, что страны ЕАЭС сталкиваются с вызовами, связанными с зависимостью от зарубежных семян Фото: Роман Наумов © URA.RU С ее мнением согласен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, агропромышленный комплекс стран ЕАЭС сталкивается с вызовами, связанными с зависимостью от зарубежных семян. «Эта сфера имеет стратегическое значение для сельского хозяйства, наряду с производством техники и удобрений. В то же время Россия и Белоруссия занимают лидирующие позиции в мире по производству удобрений, что является одним из ключевых факторов успеха», — заметил эксперт. Собеседники URA.RU также уверены, что для упрочнения продовольственной безопасности ЕАЭС необходимо обеспечить цифровизацию агросектора, что требует решения кадрового вопроса. Вардомский указал на необходимость развития логистических цепочек и транспортных коридоров в рамках ЕАЭС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Со своей стороны заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил, что развитие логистики в рамках ЕАЭС важно не только для продовольственной безопасности, но и в связи с возросшим товарооборотом между странами-партнерами. За 10 лет с момента образования ЕАЭС товарооборот вырос с 45 до 90 млрд долларов. «Это требует обширной работы, включая изменение законодательства и внедрение новых норм», — пояснил эксперт. Заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров отметил тот факт, что за годы, проведенные под санкциями, Россия смогла выстроить новую систему продовольственной безопасности. Рестрикции позволили России избавиться от зарубежной зависимости по целому ряду продовольственных сегментов. «Из всех членов ЕАЭС наша страна как страна-партнер вполне способна, в случае необходимости, полностью закрыть потребности ее участников», — указал он. «Белагро—2024» На выставке «Белагро-2024» представлено большое количество тракторов и другой сельхозтехники, произведенной в странах ЕАЭС Фото: Даниил Глухов © URA.RU Вторым пунктом рабочего визита в Минск Мишустина стало посещение международной выставки «Белагро-2024» в выставочном центре китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень». Как сообщили URA.RU организаторы выставки, в экспозиции представлены около 500 компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Палестины и Монголии. Свою продукцию гостям выставки демонстрируют 13 российских регионов: Брянская, Волгоградская, Воронежская, Смоленская, Саратовская, Ростовская, Ульяновская и Пензенская области, а также Кабардино-Балкарская республика, Татарстан, Мордовия, Адыгея и Краснодарский край. Минский тракторный завод показал на выставке «Белагро-2024» гоночный болид, собранный из деталей трактора Фото: Даниил Глухов © URA.RU ЕАЭС обладает существенным, но не до конца реализованным потенциалом, уверен Белокуров. По его словам, для этого России и другим участникам союза необходимы усилия по расширению рынков для отечественных производителей, активное включение в торгово-экономические связи среднего и малого бизнеса. «Для этого необходимо не только выводить на транснациональный рынок представителей различного масштаба предпринимательской деятельности, но и продолжать смещать акцент в сторону создания перерабатывающих производств с последующим экспортом на зарубежные рынки», — указал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) усиливают продовольственную безопасность, однако этот потенциал полностью еще не раскрыт. Требуется обратить внимание на кадровый вопрос, цифровизацию и другие инструменты, так эксперты прокомментировали URA.RU первый день рабочего визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина. Вопросам сотрудничества в АПК и обеспечения продбезопасности было посвящено заседание на тему «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза». Оно прошло при участии глав правительств «пятерки». Открывая встречу, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, заметил, что тема обсуждения была выбрана не случайно. По его словам, обеспечению продбезопасности в сегодняшнем мире уделяется первостепенное внимание, поскольку «это вопрос социальной стабильности и самого существования любого народа и государства». При этом он указал, что сдерживающим фактором для реализации потенциала АПК выступают инфраструктурно-логистические вопросы. Глава белорусского правительства уточнил, что из-за несовершенства систем логистики и хранения потери сельхозпродукции в странах ЕАЭС достигают 40%. Для решения проблемы, уверен Головченко, необходимо искать оптимальные инфраструктурные и логистические решения, в том числе по реализации транспортировки и хранения продукции, строительства сети оптово-распределительных центров для продовольствия и сельхозсырья. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Россия входит в двадцатку лидеров среди поставщиков сельхозтоваров на глобальном рынке. Наша страна, по его словам, занимает первое место по пшенице, подсолнечному маслу и минтаю. При этом Россия планирует существенно нарастить производство и экспорт продукции АПК. Речь о зерновых, зернобобовых, масличных культурах, мясе птицы, баранине, молоке и других продуктах, указал он. «Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть. За первый квартал 2024 года прибавило еще свыше 1,5%, — отметил Мишустин. — Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах „пятерки“. Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. За 2023 год он превысил 93%». По словам Мишустина, Россия и Казахстан сегодня полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах. Белоруссия активно поставляет мясо-молочные товары, а Армения и Киргизия — овощи и фрукты. Мишустин также обозначил ключевые направления работы в рамках ЕАЭС для обеспечения продбезопасности союза. Речь о необходимости создания современных транспортных коридоров, которые позволят снизить издержки грузооператоров и обеспечить быструю доставку продовольствия, в том числе за счет цифровизации процесса трансграничного перемещения грузов. На это, как отметил Мишустин, нацелен проект «Евразийский агроэкспресс». «За последние годы в ЕАЭС многое сделано для укрепления продовольственной безопасности <…> Предлагаю особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветпрепаратов и оборудования. Это поможет приумножить результаты агропромышленных комплексов „пятерки“ и в полной мере раскрыть потенциал союза», — резюмировал Мишустин. На заседании выступили также главы правительств Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Акылбек Жапаров, Азербайджана Али Асадов и Узбекистана Абдулла Арипов. Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян. В своих выступлениях участники заседания отмечали, что странам ЕАЭС удалось достичь высокого уровня самообеспечения продукцией АПК. Главы правительств договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество в области продовольственной безопасности. На повестке дня стоит большое количество вопросов, а одними из ключевых являются вопросы развития племенного животноводства и селекционной работы, направленные на увеличение количества сортов сельскохозяйственных культур. На это в беседе с корреспондентом URA.RU обратила внимание завкафедрой инновационного развития АПК Белорусского государственного аграрно-технического университета Наталья Кириенко. С ее мнением согласен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, агропромышленный комплекс стран ЕАЭС сталкивается с вызовами, связанными с зависимостью от зарубежных семян. «Эта сфера имеет стратегическое значение для сельского хозяйства, наряду с производством техники и удобрений. В то же время Россия и Белоруссия занимают лидирующие позиции в мире по производству удобрений, что является одним из ключевых факторов успеха», — заметил эксперт. Собеседники URA.RU также уверены, что для упрочнения продовольственной безопасности ЕАЭС необходимо обеспечить цифровизацию агросектора, что требует решения кадрового вопроса. Со своей стороны заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил, что развитие логистики в рамках ЕАЭС важно не только для продовольственной безопасности, но и в связи с возросшим товарооборотом между странами-партнерами. За 10 лет с момента образования ЕАЭС товарооборот вырос с 45 до 90 млрд долларов. «Это требует обширной работы, включая изменение законодательства и внедрение новых норм», — пояснил эксперт. Заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров отметил тот факт, что за годы, проведенные под санкциями, Россия смогла выстроить новую систему продовольственной безопасности. Рестрикции позволили России избавиться от зарубежной зависимости по целому ряду продовольственных сегментов. «Из всех членов ЕАЭС наша страна как страна-партнер вполне способна, в случае необходимости, полностью закрыть потребности ее участников», — указал он. Вторым пунктом рабочего визита в Минск Мишустина стало посещение международной выставки «Белагро-2024» в выставочном центре китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень». Как сообщили URA.RU организаторы выставки, в экспозиции представлены около 500 компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Палестины и Монголии. Свою продукцию гостям выставки демонстрируют 13 российских регионов: Брянская, Волгоградская, Воронежская, Смоленская, Саратовская, Ростовская, Ульяновская и Пензенская области, а также Кабардино-Балкарская республика, Татарстан, Мордовия, Адыгея и Краснодарский край. ЕАЭС обладает существенным, но не до конца реализованным потенциалом, уверен Белокуров. По его словам, для этого России и другим участникам союза необходимы усилия по расширению рынков для отечественных производителей, активное включение в торгово-экономические связи среднего и малого бизнеса. «Для этого необходимо не только выводить на транснациональный рынок представителей различного масштаба предпринимательской деятельности, но и продолжать смещать акцент в сторону создания перерабатывающих производств с последующим экспортом на зарубежные рынки», — указал эксперт.