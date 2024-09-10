Почему сокращение населения в регионах России стало трендом

Некоторым не помогает даже миграция

10 сентября 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Большинство людей готовы жить только в больших городах, говорят эксперты Фото: Георгий Бергал © URA.RU В последние несколько лет в России наметился тренд на снижение населения в большинстве российских регионов. Эксперты называют одной из причин снижение естественного прироста населения, а также сокращение миграционного притока из-за нестабильной геополитической ситуации. Резкое снижение прироста населения в России началось с пандемии коронавируса в 2020 году — именно тогда, по данным Росстата, прирост не просто уменьшился, а стал отрицательным, составив 0,5 млн человек. За последующие годы он так и не восстановился и находится на отрицательной отметке. К чему может привести снижение прироста населения в России Данные по приросту населения Инфографика: Росстат Снижение населения не только в некоторых регионах, но и в целом по России привело к резкому дефициту кадров практически во всех отраслях экономики. В Центробанке дефицит кадров называют одной из причин современного экономического кризиса наряду с санкциями и нестабильной геополитической ситуацией. «Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступая перед депутатами Госдумы в ноябре прошлого года. Именно поэтому регулятору уже более года приходится поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Рост зарплат стимулирует спрос, а при низком уровне производственных возможностей растут цены. Так, из-за быстрого повышения заработных плат граждан возникнет инфляция, подчеркнула она на очередной пресс-конференции в апреле. Эльвира Набиуллина отметила дефицит кадров в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU «Вырос спрос на труд, предложение при этом снизилось. При этом дефиците кадров компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать новых работников под расширение производства или даже просто удерживать своих сотрудников», — сказала Набиуллина. Инфляция в России остается на высоком уровне (в июле 9,13% при цели в 4%). Банк России, вероятно, будет вынужден вновь поднять ключевую ставку — сейчас она 18%. Естественный и миграционный прирост населения — кто лучше справляется Помочь решить дефицит рабочих рук можно двумя путями: либо улучшением условий жизни и повышением естественного прироста населения или привлечением жителей других регионов и приглашением на работу мигрантов из-за рубежа. Значения прироста населения за годы Инфографика: Росстат Так, по данным Росстата, с восполнением населения естественным путем лучше всего справляются в Северо-Кавказском федеральном округе, где сильны традиционные ценности. Чуть хуже ситуация в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, а вот в остальных регионах России ситуация примерно одинаково плохая. При этом тенденция к снижению числа родившихся на 1000 населения прослеживается во всех регионах России. По итогам 2022 года в России общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 8,9. Лидеры по рождаемости: Чеченская республика (коэффициент 20,8), Республика Тыва (17,7) и Республика Ингушетия (15,3), Республика Дагестан (13,3). Регионы с крайне низким уровнем естественного роста населения, где нужно разрабатывать меры поддержки рождаемости: Тульская, Рязанская, Смоленская и Ленинградская области, а также Республика Мордовия. Татьяна Голикова подчеркнула, что молодые женщины стали чаще отказываться от рождения детей в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер Татьяна Голикова ранее уже говорила о причинах, по которым женщины в этих регионах отказываются от рождения первого ребенка. Так, россиянок в возрасте до 24 лет беспокоит отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин 25—34 лет основные ограничения, даже если есть семья, — отсутствие собственного жилья и вопрос доходов. Уже после 30 женщины не рожают детей, так как боятся ухудшения своего здоровья. Отметим, что в реальных цифрах положительный естественный прирост населения отмечается только в СКФО и УрФО. Но если в 2020 и 2021 году, в период пандемии ковида, естественный прирост населения показал резкий спад, то уже 2022 году наметилась тенденция на восстановление. В апреле 2024 года, выступая перед депутатами в Санкт-Петербурге, вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что после трехлетнего периода естественного прироста населения в 2013—2015 годах в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается демографический спад. Причины имеют историческую основу: это Великая Отечественная война и последствия 1990-х годов. Данные по общему населения в федеральных округах Инфографика: Росстат Голикова добавила, что Росстат прогнозирует рост численности женщин в возрасте 20-29 лет только после 2026 года, но он будет незначительным. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, то есть в возрасте от 15 до 49 лет. В этом же выступлении вице-премьер назвала правительственные меры поддержки семей, в первую очередь, это материнский капитал, у которого есть широкий функционал использования для улучшения жизни семьи. Программа выплат семейного капитала продлена до 2030 года. Кроме того, она отметила, что развивают другие меры поддержки, в частности, в отношении многодетных семей. С 2023 года суммарный коэффициент рождения третьих и последующих детей вырос на 3,6%. «На протяжении ряда лет нами предпринимались системные усилия по стимулированию рождения третьих и последующих детей, увеличению числа многодетных семей. Была введена целая система мер по улучшению жилищных условий, налоговых льгот. Эти усилия дали свой результат. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, как я говорила, ежегодно растет. Число многодетных семей в 2023 году составило 2,4 миллиона, а число детей, которые в них воспитываются, — 7,7 миллиона», — сказала Татьяна Голикова. Тем не менее эти меры долгосрочные и не смогут принести быстрый экономический эффект. Миграция и урбанизация Данные о миграционном приросте по федеральным округам Инфографика: Росстат В некоторых регионах страны низкий естественный прирост населения компенсируется приростом мигрантов, больше всего таким путем получается привлечь в Центральный федеральный округ — он абсолютный лидер по приросту мигрантов среди всех федеральных округов. Но последние три года там наблюдается снижение. Самыми непривлекательными для миграции стали регионы Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Но если для Северного Кавказа проблема прироста населения не стоит из-за естественного роста хотя жители и уезжают в более благополучные регионы, то для жителей Дальнего Востока проблема очевидна. При отрицательном значении естественного прироста (хоть и не самом плохом в России), здесь самый сильный миграционный отток населения. По данным Росстата, численность населения Дальнего Востока на 1 января 2024-го снизилась на 30,8 тыс. человек — до 7,87 миллиона жителей. Это данные в сравнении с показателем на аналогичную дату прошлого года. Стоит отметить, что уже девять лет во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на котором ежегодно задевают вопрос демографии в регионе. Так и в этом году там развернулась острая дискуссия. Регионы сталкиваются с оттоком населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Например, по мнению генерального директора фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константина Абрамова молодые россиянки в первую очередь ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи, это актуально даже для сотрудниц органов государственной власти. Глава ВЦИОМ связал тот факт, что молодые люди осознанно откладывают рождение детей с «идеологией потребительства». Они апелируют «желанием пожить для себя», а также убеждены, что «никому ничего не должны, а все должны нам». Абрамов привел данные опроса «Неравнодушный человек» от марта 2024 года, в рамках которого исследовались основные барьеры при планировании детей у студентов российских вузов. Так, желание пожить для себя назвали в качестве причины 72% респондентов-женщин. В топе барьеров также оказались «патологическая неготовность к родительству», «приоритет на построении карьеры» и «экономическая ситуация в стране». Винить только девушек в том, что в России происходит откладывание рождений, некорректно. С таким мнением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Новость по теме Грандиозная модернизация БАМ, создание своих самолетов: заявления Путина на ВЭФ-2024 Тем не менее для поддержки развития Дальнего Востока и в том числе для прекращения оттока населения президент Владимир Путин на ВЭФ озвучил несколько мер. Среди них — закрепление до 2030 года на уровне 2% ставки по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым жителям регионов Дальнего Востока и Арктики; поручение Правительству России и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития; использование инструментов дальневосточной концессии для создания инновационного научно-технологического центра на острове Русский и определение параметров и масштабов сделок в рамках государственно-частного партнерства с «ВЭБ.РФ». Еще одно важное решение связано с выделением из утвержденного лимита с 2025 по 2030 год 100 млрд рублей для реализации проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Кто стал аутсайдером Если в центральной России проблема низкой рождаемости решается за счет миграции, а на Дальнем Востоке власти введением экономических мер пытаются наладить миграцию в обратную сторону, то в Приволжском федеральном округе низкая рождаемость и высокая миграция никак не сдерживаются. Этот регион стал абсолютным аутсайдером по общему приросту населения. Люди и дальше будут уезжать в большие города, уверена Наталья Зубаревич Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди регионов Приволжского федерального округа только Татарстан имеет положительный прирост населения — это регион с традиционными ценностями и сильной экономикой, в значительной степени за счет нефтедобычи. Также на территории региона уже почти 20 лет действует особая экономическая зона «Алабуга». Впрочем, созданная в Самарской области ОЭЗ «Тольятти» и крупнейший в России отечественный автозавод «АвтоВАЗ» не помогают региону избежать снижения населения. Остальные регионы федерального округа ежегодно теряют десятки тысяч людей. Более всего — Нижегородская область, следует из данных статистики. По мнению профессора географического факультета МГУ, доктора географических наук, специалиста в области социально-экономического развития регионов Натальи Зубаревич, автора теории «четырех Россий», в стране и дальше будет происходить миграция в большие города — в «первую Россию» (мегаполисы). Урбанизация будет продолжаться, доля населения крупных городов в структуре расселения станет потихонечку расти за счет миграции более молодой возрастной группы. «Вторая Россия» — как средних индустриальных городов, так и не очень индустриальных — будет стареть дальше. Из нее продолжит уезжать молодежь, как и из «третьей России», периферийной — малых городов и села», — рассказала эксперт в интервью проекта «РБК Тренды». Большинство центральных регионов России, в том числе в Поволжье, как раз относятся к той «второй» и «третьей» России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние несколько лет в России наметился тренд на снижение населения в большинстве российских регионов. Эксперты называют одной из причин снижение естественного прироста населения, а также сокращение миграционного притока из-за нестабильной геополитической ситуации. Резкое снижение прироста населения в России началось с пандемии коронавируса в 2020 году — именно тогда, по данным Росстата, прирост не просто уменьшился, а стал отрицательным, составив 0,5 млн человек. За последующие годы он так и не восстановился и находится на отрицательной отметке. Снижение населения не только в некоторых регионах, но и в целом по России привело к резкому дефициту кадров практически во всех отраслях экономики. В Центробанке дефицит кадров называют одной из причин современного экономического кризиса наряду с санкциями и нестабильной геополитической ситуацией. «Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступая перед депутатами Госдумы в ноябре прошлого года. Именно поэтому регулятору уже более года приходится поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Рост зарплат стимулирует спрос, а при низком уровне производственных возможностей растут цены. Так, из-за быстрого повышения заработных плат граждан возникнет инфляция, подчеркнула она на очередной пресс-конференции в апреле. «Вырос спрос на труд, предложение при этом снизилось. При этом дефиците кадров компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать новых работников под расширение производства или даже просто удерживать своих сотрудников», — сказала Набиуллина. Инфляция в России остается на высоком уровне (в июле 9,13% при цели в 4%). Банк России, вероятно, будет вынужден вновь поднять ключевую ставку — сейчас она 18%. Помочь решить дефицит рабочих рук можно двумя путями: либо улучшением условий жизни и повышением естественного прироста населения или привлечением жителей других регионов и приглашением на работу мигрантов из-за рубежа. Так, по данным Росстата, с восполнением населения естественным путем лучше всего справляются в Северо-Кавказском федеральном округе, где сильны традиционные ценности. Чуть хуже ситуация в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, а вот в остальных регионах России ситуация примерно одинаково плохая. При этом тенденция к снижению числа родившихся на 1000 населения прослеживается во всех регионах России. По итогам 2022 года в России общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 8,9. Лидеры по рождаемости: Чеченская республика (коэффициент 20,8), Республика Тыва (17,7) и Республика Ингушетия (15,3), Республика Дагестан (13,3). Регионы с крайне низким уровнем естественного роста населения, где нужно разрабатывать меры поддержки рождаемости: Тульская, Рязанская, Смоленская и Ленинградская области, а также Республика Мордовия. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее уже говорила о причинах, по которым женщины в этих регионах отказываются от рождения первого ребенка. Так, россиянок в возрасте до 24 лет беспокоит отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин 25—34 лет основные ограничения, даже если есть семья, — отсутствие собственного жилья и вопрос доходов. Уже после 30 женщины не рожают детей, так как боятся ухудшения своего здоровья. Отметим, что в реальных цифрах положительный естественный прирост населения отмечается только в СКФО и УрФО. Но если в 2020 и 2021 году, в период пандемии ковида, естественный прирост населения показал резкий спад, то уже 2022 году наметилась тенденция на восстановление. В апреле 2024 года, выступая перед депутатами в Санкт-Петербурге, вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что после трехлетнего периода естественного прироста населения в 2013—2015 годах в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается демографический спад. Причины имеют историческую основу: это Великая Отечественная война и последствия 1990-х годов. Голикова добавила, что Росстат прогнозирует рост численности женщин в возрасте 20-29 лет только после 2026 года, но он будет незначительным. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, то есть в возрасте от 15 до 49 лет. В этом же выступлении вице-премьер назвала правительственные меры поддержки семей, в первую очередь, это материнский капитал, у которого есть широкий функционал использования для улучшения жизни семьи. Программа выплат семейного капитала продлена до 2030 года. Кроме того, она отметила, что развивают другие меры поддержки, в частности, в отношении многодетных семей. С 2023 года суммарный коэффициент рождения третьих и последующих детей вырос на 3,6%. «На протяжении ряда лет нами предпринимались системные усилия по стимулированию рождения третьих и последующих детей, увеличению числа многодетных семей. Была введена целая система мер по улучшению жилищных условий, налоговых льгот. Эти усилия дали свой результат. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, как я говорила, ежегодно растет. Число многодетных семей в 2023 году составило 2,4 миллиона, а число детей, которые в них воспитываются, — 7,7 миллиона», — сказала Татьяна Голикова. Тем не менее эти меры долгосрочные и не смогут принести быстрый экономический эффект. В некоторых регионах страны низкий естественный прирост населения компенсируется приростом мигрантов, больше всего таким путем получается привлечь в Центральный федеральный округ — он абсолютный лидер по приросту мигрантов среди всех федеральных округов. Но последние три года там наблюдается снижение. Самыми непривлекательными для миграции стали регионы Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Но если для Северного Кавказа проблема прироста населения не стоит из-за естественного роста хотя жители и уезжают в более благополучные регионы, то для жителей Дальнего Востока проблема очевидна. При отрицательном значении естественного прироста (хоть и не самом плохом в России), здесь самый сильный миграционный отток населения. По данным Росстата, численность населения Дальнего Востока на 1 января 2024-го снизилась на 30,8 тыс. человек — до 7,87 миллиона жителей. Это данные в сравнении с показателем на аналогичную дату прошлого года. Стоит отметить, что уже девять лет во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на котором ежегодно задевают вопрос демографии в регионе. Так и в этом году там развернулась острая дискуссия. Например, по мнению генерального директора фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константина Абрамова молодые россиянки в первую очередь ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи, это актуально даже для сотрудниц органов государственной власти. Глава ВЦИОМ связал тот факт, что молодые люди осознанно откладывают рождение детей с «идеологией потребительства». Они апелируют «желанием пожить для себя», а также убеждены, что «никому ничего не должны, а все должны нам». Абрамов привел данные опроса «Неравнодушный человек» от марта 2024 года, в рамках которого исследовались основные барьеры при планировании детей у студентов российских вузов. Так, желание пожить для себя назвали в качестве причины 72% респондентов-женщин. В топе барьеров также оказались «патологическая неготовность к родительству», «приоритет на построении карьеры» и «экономическая ситуация в стране». Винить только девушек в том, что в России происходит откладывание рождений, некорректно. С таким мнением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Тем не менее для поддержки развития Дальнего Востока и в том числе для прекращения оттока населения президент Владимир Путин на ВЭФ озвучил несколько мер. Среди них — закрепление до 2030 года на уровне 2% ставки по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым жителям регионов Дальнего Востока и Арктики; поручение Правительству России и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития; использование инструментов дальневосточной концессии для создания инновационного научно-технологического центра на острове Русский и определение параметров и масштабов сделок в рамках государственно-частного партнерства с «ВЭБ.РФ». Еще одно важное решение связано с выделением из утвержденного лимита с 2025 по 2030 год 100 млрд рублей для реализации проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Если в центральной России проблема низкой рождаемости решается за счет миграции, а на Дальнем Востоке власти введением экономических мер пытаются наладить миграцию в обратную сторону, то в Приволжском федеральном округе низкая рождаемость и высокая миграция никак не сдерживаются. Этот регион стал абсолютным аутсайдером по общему приросту населения. Среди регионов Приволжского федерального округа только Татарстан имеет положительный прирост населения — это регион с традиционными ценностями и сильной экономикой, в значительной степени за счет нефтедобычи. Также на территории региона уже почти 20 лет действует особая экономическая зона «Алабуга». Впрочем, созданная в Самарской области ОЭЗ «Тольятти» и крупнейший в России отечественный автозавод «АвтоВАЗ» не помогают региону избежать снижения населения. По мнению профессора географического факультета МГУ, доктора географических наук, специалиста в области социально-экономического развития регионов Натальи Зубаревич, автора теории «четырех Россий», в стране и дальше будет происходить миграция в большие города — в «первую Россию» (мегаполисы). Урбанизация будет продолжаться, доля населения крупных городов в структуре расселения станет потихонечку расти за счет миграции более молодой возрастной группы. «Вторая Россия» — как средних индустриальных городов, так и не очень индустриальных — будет стареть дальше. Из нее продолжит уезжать молодежь, как и из «третьей России», периферийной — малых городов и села», — рассказала эксперт в интервью проекта «РБК Тренды». Большинство центральных регионов России, в том числе в Поволжье, как раз относятся к той «второй» и «третьей» России.