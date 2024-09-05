Грандиозная модернизация БАМ, создание своих самолетов: заявления Путина на ВЭФ-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил что от развития Дальнего Востока зависит дальнейшее развитие России. Также президент подчеркнул его значимость в контексте новой глобальной экономической реальности. Главные заявления Путина в ходе его выступления на Восточном экономическом форуме — в материале URA.RU.ъ
Большие надежды на Дальний Восток
Путин выразил оптимизм относительно будущего Дальнего Востока России. Он подчеркнул значимость этого региона для страны в контексте новой глобальной экономической реальности.
«От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России», — сказал президент. По его словам, Дальний Восток стал флагманом России в новой экономической реальности.
В ходе последних трех ВЭФ были заключены договора на общую сумму более 10,5 триллионов рублей. Эти инвестиции, уточнил Путин, предназначены для стимулирования экономического развития и укрепления международного статуса региона.
Первая ТОР и глубоководный порт в Приморье
В Приморье может появиться новый глубоководный порт с участием Республики Беларусь. Также эта страна вместе с Китаем выразила интерес к первой международной территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке.
Модернизация БАМ масштабнее, чем ее строительство в СССР
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать двухпутной и полностью электрифицированной. Об этом заявил глава России, добавив, что текущий проект модернизации БАМ является более амбициозным, чем ее первоначальное строительство в советские времена.
Президент объявил о начале ключевого для страны проекта по расширению Восточного полигона железных дорог, который предполагает строительство сплошных двойных путей на всем протяжении магистрали. Это решение позволит повысить пропускную способность и эффективность данного транспортного коридора, что станет значимым фактором для экономического развития как региона, так и страны в общем.
На мастер-планы дальневосточных городов выделят еще 100 млрд рублей
Утверждены мастер-планы развития 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока. На их реализацию будет дополнительно выделено 100 миллиардов рублей. Опыт этих мастер-планов станет основой для расширения практики на всю страну.
«22 населенных пункта на Дальнем Востоке — 200 по всей стране», — сообщил президент. Он подчеркнул, что главной целью реализации мастер-планов является увеличение качества жизни населения.
Производство гражданских беспилотников
На Дальнем Востоке будет запущено производство гражданских беспилотных летательных аппаратов. Данная инициатива направлена на укрепление технологического потенциала региона, заявил Путин.
Сохранение ставки по дальневосточной и арктической ипотеке
Дальневосточная и арктическая ипотеки должны быть сохранены по ставке в 2%. «Предлагаю „поставить точку“ и сохранить ставку 2%», — сообщил глава России.
Ускорение разработки российских самолетов
Путин потребовал ускорить разработку собственных пассажирских самолетов. Начало серийного производства должно быть инициировано в кратчайшие сроки.
«России нужно строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах», — рассказал президент. Он отметил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и устроить запуск производства в ближайшее время.
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