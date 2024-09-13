Слухи ЯНАО: загадочный ход Артюхова

О рыбе-террористе, отмененных визитах и непримиримых чиновниках. Выпуск 1090

13 сентября 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Дмитрий Артюхов не смог поехать на инаугурацию коллеги, но и Ямал остался без высокопоставленных гостей. Тем временем мэрии продолжают тратить деньги на ненужные горожанам вещи, а политические партии обижают преданных сторонников. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете также, почему чиновники не хотят мириться с оленеводами, кто будет крайним в диверсии в аэропорту и почему связь на трассе стала хуже. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Артюхов не смог поехать в Курган Фото: Денис Моргунов © URA.RU Артюхов не успел в Зауралье В политэлитах строят версии, почему губернатор Дмитрий Артюхов пропустил инаугурацию своего курганского коллеги Вадима Шумкова, переизбранного на очередной срок. «Странная ситуация, особенно если учесть, насколько экономически плотно сотрудничают Ямал и Зауралье. Однако график Артюхова настолько плотный, что в ЯНАО ни у кого вопросов нет — с утра губернатор проводит заседание правительства, днем встречается с избранными депутатами и не всегда понятно, где он будет вечером — на Ямале или в Москве. Дел хватает, и на чисто представительские функции время есть далеко не всегда», — рассказывают инсайдеры. …, но главного гостя не дождался При этом, как рассказывают слухачи в истеблишменте, губернатор Дмитрий Артюхов вместе с подчиненными усиленно готовился к встрече патриарха РПЦ Кирилла — его ждали в Салехарде 14 сентября. «Несмотря на то, что официально визит предстоятеля никак не афишировался и официально не анонсировался, ждали его не только верующие ямальцы, но и власти. По такому случаю день города в Салехарде планировали провести и другие випы — полпред Владимир Якушев, сенатор Владимир Пушкарев, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и многие другие. В связи с переносом даты визита патриарха, они также отложили свой приезд», — передают слухмейкеры. Губернатору включили связь Слухачи из автотусовки шепчутся, будто во время честного маршрута губернатора Дмитрия Артюхова по ЯНАО вышки сотовой связи на трассе «Надым — Салехард» работали без перебоя. Но стоило «Честному маршруту» закончится, как техника начала выходить из строя. «Когда проезжал губернатор, то все работало, а сейчас нет связи ни на 1082 километре, ни на 1107», — болтают злые языки. Видимо, чтобы неполадки оперативно устранились, главе округа нужно регулярно ездить по местным трассам. В нужности городу гирлянды засомневались жители Лабытнанги Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Лабытнанги недовольны тратами мэрии Власти Лабытнанги готовятся украсить главную площадь города светящимся потолком. Мэрия уже объявила тендер на закупку полутора тысяч гирлянд и теперь среди местных ходят недовольства. «Кругом экономия, праздники отменяют, а мы иллюминацию разводим, тратим деньги просто на какую-то гирлянду. Лучше бы решили вопрос с арктической и семейной ипотекой — похоже, на Ямале только в Лабытнанги она и не работает!» — недоумевают ямальцы. …а Ноябрьска — благоустройством города Сплетники Ноябрьска заметили, что перекладывание асфальта на улице Мира с одного на другое место уже было в прошлом году. На улицах города поговаривают, что из-за этих переделок, город стоит в пробках и перестал часто ходить общественный транспорт. «Цена ремонта дорог — нервы жителей. Зачем тут дороги делать, в августе уже проводили здесь работы?» — спрашивают жители Ноябрьска Неопытность политиков едва не вышла боком В партийных кругах Ямала с облегчением вспоминают прошедшие выборы муниципальных депутатов. Собеседники рассказывают, что кампания этого года была осложнена высокой концентрацией кандидатов без какого-либо политического опыта. «Кандидат в депутаты — человек, которому запрещено практически все. Ни гуманитарную помощь отправить, ни на субботник выйти, даже газон покосить нельзя. Приходилось бесконечно проговаривать с молодыми политиками, что всю свою общественную работу нужно на пару месяцев поставить на паузу, чтобы не считалась агитацией. Сейчас все могут расслабиться — и избранным депутатам, и не прошедшим выборы дали добро на любую законную деятельность», — рассказывают собеседники. Благодаря плакатам горожане узнавали, за кого идут голосовать Фото: Илья Московец © URA.RU Бюджеты на предвыборные плакаты окупились В политблоке ямальской столицы разбирают прошедшую избирательную кампанию в гордуму. В народе поговаривают, что многие шли голосовать, даже не подозревая о том, как зовут кандидатов и чем они известны. В отличие от избирателей постарше, серьезно беспокоящихся о том, за кого отдать свой голос, молодое поколение ориентировалось на внешность политика. «Многие рассказывают, что о большинстве кандидатов даже не знают и никогда их не видели. Говорят: „вот этого видел на плакате, впечатление создает доброжелательное, за него и поставил галочку“. Сработала „наружка“, делаем выводы», — рассказывают политтехнологи. Единороссы использовали певицу В политтусовке Ямала пытаются понять, с какой целью в кандидаты была выдвинута известная в ЯНАО певица Екатерина Салиндер. Поговаривают, что артистка изначально шла на выборы в Салехарде как технический кандидат, однако в ходе кампании обрела уверенность, что сможет реально пройти в думу. «Говорят, будто после праймериз ЕР Салиндер не проявляла активности, но позднее вдруг заинтересовалась, почему в городе не висит ни одна ее листовка с предвыборной агитацией и получила неофициальный ответ — ее выдвинули в качестве „массовки“. Певица, как рассказывают, оказалась не в восторге от такого поворота, и теперь все гадают — не пополнит ли она список одной из оппозиционных партий на будущих выборах», — размышляют слухмейкеры. Волонтеры вычисляют провокаторов На ямале пытаются найти хулиганов: они перечисляют волонтерам мелкие суммы, а в поле «назначение платежа» пишут провокационные и антироссийские лозунги. «Волонтер из Пуровского района, ветеран СВО Алексей Шевцов предлагает не оставлять такие вещи безнаказанными и обращаться в полицию по каждому случаю. Вычислить провокаторов по транзакциям у них возможности есть», — сообщают волонтеры. Суд не стал применять к экс-руководителю фактории жестких мер Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Экс-директору фактории помогли связи Слухачи из Тазовского района уверены, что экс-директору одной из факторий на территории района, продавшему снегоход и заявившему, что он его якобы случайно утопил, на суде могли помочь родственные связи. Суд признал его виновным, но назначил минимальное наказание, предусмотренное по статье «Растрата». «У него были хорошие связи с руководством предприятия, наверняка ему помогли с адвокатом и вопросом с возмещением ущерба и положительными характеристиками. Но полностью избежать наказания не удалось», — сообщают слухачи. Дети тревожат автовладельцев Водители в Ноябрьске озабочены участившимися случаями ДТП с подростками на самокатах. Только за последние несколько дней произошло два происшествия. «Пусть отдел ГИБДД выставляет дополнительные посты на перекрестках и объясняют детям, что при пересечении дороги нужно спешиваться, пусть родителей штрафуют в конце концов. Справились с электросамокатами, теперь с обычными надо ситуацию исправлять», — озабочены водители. Прокуроры злятся на бизнесмена Инсайдеры сообщают, будто прокуроры намерены добиться наказания для взяткодателя из екатеринбургской фирмы Константина Шершнева — он якобы вовлек в коррупционные сети школы и детсады ЯНАО. «Шершнев дважды смог избежать наказания за дачу взяток, в Новом Уренгое на стадии следствия, а в Салехарде во время судебного процесса. Сейчас в прокуратуре ждут полного текста решения суда и уже намерены его обжаловать», — уверены инсайдеры. Жители деревянных домов в ЯНАО который год не могут добиться справедливости Фото: Илья Московец © URA.RU Оценка «деревяшек» снова в тупике В курилках администраций городов ЯНАО обеспокоенные слухачи обсуждают нелицеприятную тенденцию, которая проявилась с момента сноса первых «деревяшек» — жителям муниципалитетов с трудом удается добиться справедливой оценки жилплощади. «Квадратные метры аварийного жилья все время куда-то исчезают. Жил человек на 60 квадратах, а ему предлагают квартиру с квадратурой в 50, при этом за нее еще и нужно доплачивать. Для некоторых ямальцев это неподъемные суммы», — болтают злые языки. Чиновники отказываются от примирения В бизнес-тусовке Ямала поговаривают, будто чиновники окружного департамента АПК отказываются следовать рекомендациям судей в тяжбах с местным оленеводческими хозяйствами. «У главы департамента Андрея Рубашина позиция достаточно жесткая: примирения быть не может, деньги должны быть возвращены. При этом оленеводы тоже не сдаются — их аргументы юридически обоснованы. Судьи, поняв патовость ситуации, предлагали департаменту отозвать иск. Но они ни в какую. Значит, история продолжается, раз никто уступить не хочет», — недоумевают предприниматели. …и грозятся новыми судами Между тем, оскорбления в адрес окружного департамента аграрно-промышленного комплекса все более обостряются, приближаясь к точке невозврата — когда чиновникам придется идти в суд за защитой чести и достоинства. «Необязательно обращаться к лингвисту, чтобы понять, насколько оскорбительны некоторые высказывания оленеводов-оппозиционеров и их сторонников. Чего добиваются общественные деятели на Ямале, называя депАПК „ублюдочной организацией“? Ничего, кроме резонанса и судебного иска они так не добьются — факты оскорблений очевидны, а это вовсе не на руку тем, кто хочет прийти хоть к какому-то консенсусу», — рассказывают собеседники. В статистику переработки включили предприятие без цехов на Ямале Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Оленина портит статистику АПК Слухачи в аграрной отрасли ЯНАО недоумевают, почему региональный АПК не в курсе, где идет переработка оленины для компании «Ямалец» — она официально за два года переработала порядка 70 тонн мяса, и это преподносится как заслуга департамента. «У предприятия нет цехов в регионе, только склады. Чиновники не знают об этом, если рапортуют о полном цикле производства — от выращивания оленей до выпуска готовой продукции!» — возмущаются аграрии. Щукам устроили кормушку В тусовке рыболовов-любителей рассказывают, что меры по зарыблению водоемов, принимаемые в ЯНАО, негативно сказываются на любителях рыбачить на удочку. «Не могли бы власти официально анонсировать выпуск молоди в реки, чтобы хотя бы понимание было, что за щукой идти не стоит? Ведь что получается — едешь на спиннинг порыбачить, а щуке эта блесна и не нужна совсем, когда вокруг столько молодой нельмы и муксуна идет. Только пасть разевай!» — возмущаются рыбаки. …, а в Оби завелась рыба-террорист В Оби ямальские рыбаки Приуральского района поймали ротана — рыбу, которую издавна не любят на промысловых реках. С виду рыбка как рыбка, но ротан крайне прожорлив: помимо личинок, он активно съедает икру и мальков ценных пород рыбы, размножается очень быстро и выживает даже в промерзших до дна водоемах. «Этот мелкий террорист вызывает серьезную тревогу. И откуда он только взялся? Остается надеяться на других хищников вроде щуки и налима, которые не прочь поживиться мелкой рыбешкой вроде ротана», — поговаривают рыбаки в Приуралье. Мусульманские платки сотрудниц учреждений возмущают посетителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое разгорается межкультурный конфликт Жителей газовой столицы возмутило, что в городской больнице отдельные медработники ходят на работу не просто в белых халатах, но и в консервативных мусульманских платках. Те в противовес спрашивают, что важнее — одежда медиков или то, как они лечат. «Так пусть медработник сидит в ватнике засаленном и отлично лечит! Вам приятно будет? Есть правила, спецодежда, трудовой кодекс и любые отклонения от него — это нарушение требования правил охраны труда!» — возмущаются горожане. Однако подобные сравнения традиционных одежд некоторым показалось очень оскорбительным — поборников светскости обвинили едва ли не в нацизме. …а школах введут биометрию Злые языки болтают, будто из-за разных ЧП, которые устраивает в последние годы молодежь, в некоторые вузы и школы страны (в том числе в Арктический лицей Нового Уренгоя) будут вводить особые правила посещения. «Со школьников планируют снимать биометрию и осуществлять пропускной режим по системе распознавания лиц. Но как хорошо будут храниться такие данные и не смогут ли ими воспользоваться в своих целях злоумышленники?» — сомневаются слухачи. На данный момент в Арктический лицей попадают как прежде — по карте школьника, да и администрация сборы биометрии в своем заведении пока опровергает. Медведи выгоняют оленеводов из тундры Оленеводы обсуждают случай с семьей Антона Окотэтто, которые вынуждены были бежать от медведя, напавшего на их чум в Ямальском районе. «Подобные истории не происходили бы, но жалостливые люди, в том числе вахтовики, на месторождениях все чаще жалеют диких животных и прикармливают их, вместо того чтобы гонять подальше от человеческого жилья», — поговаривают опытные тундровики, уверенные: такого медведя можно отгонять сколько угодно, но он нападет снова. Частный аэропорт оказался опасным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блок Авиабезопасности ждет чистка В силовом блоке поговаривают о грядущей взбучке служб авиационной безопасности аэропорта Ноябрьска и авиакомпании «Ютэйр» после диверсии и уничтожения вертолета подростками. «В заборе дыра, сквозь которую можно туда-сюда беспрепятственно и бесконтрольно ходить. Ни камер ни сигнализаций не предусмотрено? В Ноябрьске это в порядке вещей или в „Ютэйре“, которому аэропорт принадлежит? Удивительно, что только сейчас ЧП произошло», — недоумевают инсайдеры. Странные кратеры появляются из-за потепления Ямальцы осуждают аномально теплую осень, а вместе с ней — образовавшуюся недалеко от Бованенковского месторождения воронку — одну из тех, которые ученые называют «кратерами пучения». Старожилы Ямальского района, и раньше встречавшие на полуострове такие дыры в земле, говорят, будто они появляются не просто в местах скопления газа. «Такие воронки образуются, когда на Ямале становится слишком тепло», — утверждают местные жители. Медики не могут помириться с главрачом В медицинской тусовке обсуждают главного врача Лабытнангской горбольницы Алину Латыпову, которая получила свои полномочия относительно недавно. Поговаривают, что далеко не все старожилы довольны ее компетенциями. «Человек не разбирается во многих медицинских вопросах, а должен бы — управляющий, как-никак. Честно говоря, недовольных ее руководством врачей хватает, но молчат, в конце концов некоторые из них застали на этой работе смену четырех, а то и более главврачей — этого тоже стерпят», — шепчутся слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Дмитрий Артюхов не смог поехать на инаугурацию коллеги, но и Ямал остался без высокопоставленных гостей. Тем временем мэрии продолжают тратить деньги на ненужные горожанам вещи, а политические партии обижают преданных сторонников. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете также, почему чиновники не хотят мириться с оленеводами, кто будет крайним в диверсии в аэропорту и почему связь на трассе стала хуже. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов не успел в Зауралье В политэлитах строят версии, почему губернатор Дмитрий Артюхов пропустил инаугурацию своего курганского коллеги Вадима Шумкова, переизбранного на очередной срок. «Странная ситуация, особенно если учесть, насколько экономически плотно сотрудничают Ямал и Зауралье. Однако график Артюхова настолько плотный, что в ЯНАО ни у кого вопросов нет — с утра губернатор проводит заседание правительства, днем встречается с избранными депутатами и не всегда понятно, где он будет вечером — на Ямале или в Москве. Дел хватает, и на чисто представительские функции время есть далеко не всегда», — рассказывают инсайдеры. …, но главного гостя не дождался При этом, как рассказывают слухачи в истеблишменте, губернатор Дмитрий Артюхов вместе с подчиненными усиленно готовился к встрече патриарха РПЦ Кирилла — его ждали в Салехарде 14 сентября. «Несмотря на то, что официально визит предстоятеля никак не афишировался и официально не анонсировался, ждали его не только верующие ямальцы, но и власти. По такому случаю день города в Салехарде планировали провести и другие випы — полпред Владимир Якушев, сенатор Владимир Пушкарев, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и многие другие. В связи с переносом даты визита патриарха, они также отложили свой приезд», — передают слухмейкеры. Губернатору включили связь Слухачи из автотусовки шепчутся, будто во время честного маршрута губернатора Дмитрия Артюхова по ЯНАО вышки сотовой связи на трассе «Надым — Салехард» работали без перебоя. Но стоило «Честному маршруту» закончится, как техника начала выходить из строя. «Когда проезжал губернатор, то все работало, а сейчас нет связи ни на 1082 километре, ни на 1107», — болтают злые языки. Видимо, чтобы неполадки оперативно устранились, главе округа нужно регулярно ездить по местным трассам. В Лабытнанги недовольны тратами мэрии Власти Лабытнанги готовятся украсить главную площадь города светящимся потолком. Мэрия уже объявила тендер на закупку полутора тысяч гирлянд и теперь среди местных ходят недовольства. «Кругом экономия, праздники отменяют, а мы иллюминацию разводим, тратим деньги просто на какую-то гирлянду. Лучше бы решили вопрос с арктической и семейной ипотекой — похоже, на Ямале только в Лабытнанги она и не работает!» — недоумевают ямальцы. …а Ноябрьска — благоустройством города Сплетники Ноябрьска заметили, что перекладывание асфальта на улице Мира с одного на другое место уже было в прошлом году. На улицах города поговаривают, что из-за этих переделок, город стоит в пробках и перестал часто ходить общественный транспорт. «Цена ремонта дорог — нервы жителей. Зачем тут дороги делать, в августе уже проводили здесь работы?» — спрашивают жители Ноябрьска Неопытность политиков едва не вышла боком В партийных кругах Ямала с облегчением вспоминают прошедшие выборы муниципальных депутатов. Собеседники рассказывают, что кампания этого года была осложнена высокой концентрацией кандидатов без какого-либо политического опыта. «Кандидат в депутаты — человек, которому запрещено практически все. Ни гуманитарную помощь отправить, ни на субботник выйти, даже газон покосить нельзя. Приходилось бесконечно проговаривать с молодыми политиками, что всю свою общественную работу нужно на пару месяцев поставить на паузу, чтобы не считалась агитацией. Сейчас все могут расслабиться — и избранным депутатам, и не прошедшим выборы дали добро на любую законную деятельность», — рассказывают собеседники. Бюджеты на предвыборные плакаты окупились В политблоке ямальской столицы разбирают прошедшую избирательную кампанию в гордуму. В народе поговаривают, что многие шли голосовать, даже не подозревая о том, как зовут кандидатов и чем они известны. В отличие от избирателей постарше, серьезно беспокоящихся о том, за кого отдать свой голос, молодое поколение ориентировалось на внешность политика. «Многие рассказывают, что о большинстве кандидатов даже не знают и никогда их не видели. Говорят: „вот этого видел на плакате, впечатление создает доброжелательное, за него и поставил галочку“. Сработала „наружка“, делаем выводы», — рассказывают политтехнологи. Единороссы использовали певицу В политтусовке Ямала пытаются понять, с какой целью в кандидаты была выдвинута известная в ЯНАО певица Екатерина Салиндер. Поговаривают, что артистка изначально шла на выборы в Салехарде как технический кандидат, однако в ходе кампании обрела уверенность, что сможет реально пройти в думу. «Говорят, будто после праймериз ЕР Салиндер не проявляла активности, но позднее вдруг заинтересовалась, почему в городе не висит ни одна ее листовка с предвыборной агитацией и получила неофициальный ответ — ее выдвинули в качестве „массовки“. Певица, как рассказывают, оказалась не в восторге от такого поворота, и теперь все гадают — не пополнит ли она список одной из оппозиционных партий на будущих выборах», — размышляют слухмейкеры. Волонтеры вычисляют провокаторов На ямале пытаются найти хулиганов: они перечисляют волонтерам мелкие суммы, а в поле «назначение платежа» пишут провокационные и антироссийские лозунги. «Волонтер из Пуровского района, ветеран СВО Алексей Шевцов предлагает не оставлять такие вещи безнаказанными и обращаться в полицию по каждому случаю. Вычислить провокаторов по транзакциям у них возможности есть», — сообщают волонтеры. Экс-директору фактории помогли связи Слухачи из Тазовского района уверены, что экс-директору одной из факторий на территории района, продавшему снегоход и заявившему, что он его якобы случайно утопил, на суде могли помочь родственные связи. Суд признал его виновным, но назначил минимальное наказание, предусмотренное по статье «Растрата». «У него были хорошие связи с руководством предприятия, наверняка ему помогли с адвокатом и вопросом с возмещением ущерба и положительными характеристиками. Но полностью избежать наказания не удалось», — сообщают слухачи. Дети тревожат автовладельцев Водители в Ноябрьске озабочены участившимися случаями ДТП с подростками на самокатах. Только за последние несколько дней произошло два происшествия. «Пусть отдел ГИБДД выставляет дополнительные посты на перекрестках и объясняют детям, что при пересечении дороги нужно спешиваться, пусть родителей штрафуют в конце концов. Справились с электросамокатами, теперь с обычными надо ситуацию исправлять», — озабочены водители. Прокуроры злятся на бизнесмена Инсайдеры сообщают, будто прокуроры намерены добиться наказания для взяткодателя из екатеринбургской фирмы Константина Шершнева — он якобы вовлек в коррупционные сети школы и детсады ЯНАО. «Шершнев дважды смог избежать наказания за дачу взяток, в Новом Уренгое на стадии следствия, а в Салехарде во время судебного процесса. Сейчас в прокуратуре ждут полного текста решения суда и уже намерены его обжаловать», — уверены инсайдеры. Оценка «деревяшек» снова в тупике В курилках администраций городов ЯНАО обеспокоенные слухачи обсуждают нелицеприятную тенденцию, которая проявилась с момента сноса первых «деревяшек» — жителям муниципалитетов с трудом удается добиться справедливой оценки жилплощади. «Квадратные метры аварийного жилья все время куда-то исчезают. Жил человек на 60 квадратах, а ему предлагают квартиру с квадратурой в 50, при этом за нее еще и нужно доплачивать. Для некоторых ямальцев это неподъемные суммы», — болтают злые языки. Чиновники отказываются от примирения В бизнес-тусовке Ямала поговаривают, будто чиновники окружного департамента АПК отказываются следовать рекомендациям судей в тяжбах с местным оленеводческими хозяйствами. «У главы департамента Андрея Рубашина позиция достаточно жесткая: примирения быть не может, деньги должны быть возвращены. При этом оленеводы тоже не сдаются — их аргументы юридически обоснованы. Судьи, поняв патовость ситуации, предлагали департаменту отозвать иск. Но они ни в какую. Значит, история продолжается, раз никто уступить не хочет», — недоумевают предприниматели. …и грозятся новыми судами Между тем, оскорбления в адрес окружного департамента аграрно-промышленного комплекса все более обостряются, приближаясь к точке невозврата — когда чиновникам придется идти в суд за защитой чести и достоинства. «Необязательно обращаться к лингвисту, чтобы понять, насколько оскорбительны некоторые высказывания оленеводов-оппозиционеров и их сторонников. Чего добиваются общественные деятели на Ямале, называя депАПК „ублюдочной организацией“? Ничего, кроме резонанса и судебного иска они так не добьются — факты оскорблений очевидны, а это вовсе не на руку тем, кто хочет прийти хоть к какому-то консенсусу», — рассказывают собеседники. Оленина портит статистику АПК Слухачи в аграрной отрасли ЯНАО недоумевают, почему региональный АПК не в курсе, где идет переработка оленины для компании «Ямалец» — она официально за два года переработала порядка 70 тонн мяса, и это преподносится как заслуга департамента. «У предприятия нет цехов в регионе, только склады. Чиновники не знают об этом, если рапортуют о полном цикле производства — от выращивания оленей до выпуска готовой продукции!» — возмущаются аграрии. Щукам устроили кормушку В тусовке рыболовов-любителей рассказывают, что меры по зарыблению водоемов, принимаемые в ЯНАО, негативно сказываются на любителях рыбачить на удочку. «Не могли бы власти официально анонсировать выпуск молоди в реки, чтобы хотя бы понимание было, что за щукой идти не стоит? Ведь что получается — едешь на спиннинг порыбачить, а щуке эта блесна и не нужна совсем, когда вокруг столько молодой нельмы и муксуна идет. Только пасть разевай!» — возмущаются рыбаки. …, а в Оби завелась рыба-террорист В Оби ямальские рыбаки Приуральского района поймали ротана — рыбу, которую издавна не любят на промысловых реках. С виду рыбка как рыбка, но ротан крайне прожорлив: помимо личинок, он активно съедает икру и мальков ценных пород рыбы, размножается очень быстро и выживает даже в промерзших до дна водоемах. «Этот мелкий террорист вызывает серьезную тревогу. И откуда он только взялся? Остается надеяться на других хищников вроде щуки и налима, которые не прочь поживиться мелкой рыбешкой вроде ротана», — поговаривают рыбаки в Приуралье. В Новом Уренгое разгорается межкультурный конфликт Жителей газовой столицы возмутило, что в городской больнице отдельные медработники ходят на работу не просто в белых халатах, но и в консервативных мусульманских платках. Те в противовес спрашивают, что важнее — одежда медиков или то, как они лечат. «Так пусть медработник сидит в ватнике засаленном и отлично лечит! Вам приятно будет? Есть правила, спецодежда, трудовой кодекс и любые отклонения от него — это нарушение требования правил охраны труда!» — возмущаются горожане. Однако подобные сравнения традиционных одежд некоторым показалось очень оскорбительным — поборников светскости обвинили едва ли не в нацизме. …а школах введут биометрию Злые языки болтают, будто из-за разных ЧП, которые устраивает в последние годы молодежь, в некоторые вузы и школы страны (в том числе в Арктический лицей Нового Уренгоя) будут вводить особые правила посещения. «Со школьников планируют снимать биометрию и осуществлять пропускной режим по системе распознавания лиц. Но как хорошо будут храниться такие данные и не смогут ли ими воспользоваться в своих целях злоумышленники?» — сомневаются слухачи. На данный момент в Арктический лицей попадают как прежде — по карте школьника, да и администрация сборы биометрии в своем заведении пока опровергает. Медведи выгоняют оленеводов из тундры Оленеводы обсуждают случай с семьей Антона Окотэтто, которые вынуждены были бежать от медведя, напавшего на их чум в Ямальском районе. «Подобные истории не происходили бы, но жалостливые люди, в том числе вахтовики, на месторождениях все чаще жалеют диких животных и прикармливают их, вместо того чтобы гонять подальше от человеческого жилья», — поговаривают опытные тундровики, уверенные: такого медведя можно отгонять сколько угодно, но он нападет снова. Блок Авиабезопасности ждет чистка В силовом блоке поговаривают о грядущей взбучке служб авиационной безопасности аэропорта Ноябрьска и авиакомпании «Ютэйр» после диверсии и уничтожения вертолета подростками. «В заборе дыра, сквозь которую можно туда-сюда беспрепятственно и бесконтрольно ходить. Ни камер ни сигнализаций не предусмотрено? В Ноябрьске это в порядке вещей или в „Ютэйре“, которому аэропорт принадлежит? Удивительно, что только сейчас ЧП произошло», — недоумевают инсайдеры. Странные кратеры появляются из-за потепления Ямальцы осуждают аномально теплую осень, а вместе с ней — образовавшуюся недалеко от Бованенковского месторождения воронку — одну из тех, которые ученые называют «кратерами пучения». Старожилы Ямальского района, и раньше встречавшие на полуострове такие дыры в земле, говорят, будто они появляются не просто в местах скопления газа. «Такие воронки образуются, когда на Ямале становится слишком тепло», — утверждают местные жители. Медики не могут помириться с главрачом В медицинской тусовке обсуждают главного врача Лабытнангской горбольницы Алину Латыпову, которая получила свои полномочия относительно недавно. Поговаривают, что далеко не все старожилы довольны ее компетенциями. «Человек не разбирается во многих медицинских вопросах, а должен бы — управляющий, как-никак. Честно говоря, недовольных ее руководством врачей хватает, но молчат, в конце концов некоторые из них застали на этой работе смену четырех, а то и более главврачей — этого тоже стерпят», — шепчутся слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.