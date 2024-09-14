Ждет ли Европу новый миграционный кризис

В мире насчитывается 281 миллион международных мигрантов. Если рассматривать глобально, причины миграции связаны с социально-экономическими факторами, такими как поиск лучшей жизни, вынужденное перемещение из-за кризисов и конфликтов. Зачастую это приводит к росту напряженности в странах, которые принимают большое количество мигрантов. Данные приводятся в докладе Международной организации по Миграции (МОМ) при ООН World Migration Report — International Organization for Migration (IOM).
Евросоюз близок к новому миграционному кризису
Исследования показывают, что международная миграция приносит значительную пользу мигрантам, их семьям и странам, из которых они уезжают. Заработная плата, которую они зарабатывают за границей, значительно превышает ту, которую могли бы заработать, выполняя аналогичную работу дома. По данным Всемирного банка, в 2023 году мигранты отправили друзьям и родственникам на родину 669 миллиардов долларов, что привело к сокращению бедности, увеличению потребления и повышению экономической стабильности.
За счет мигрантов решается проблема кадрового голода, многие страны ЕС активно привлекают работников из других стран. Эксперты также прогнозируют, что в течение следующих нескольких десятилетий миграция будет единственным фактором роста населения в странах с высоким уровнем дохода.
Однако миграционные процессы ведут к эскалации социальных, экономических и политических проблем. Эксперты выделяют несколько факторов, которые приводят к возникновению конфликтов на почве миграции:
- экономическая конкуренция: мигранты занимают рабочие места, что вызывает недовольство со стороны местного населения;
- социальная напряженность: различия в культуре, религии, языке и образе жизни могут приводить к недопониманию и враждебности;
- увеличение нагрузки на социальные бюджеты и инфраструктуру принимающих стран. В связи с этим могут делаться политические заявления, направленные на ужесточение миграционного законодательства;
- недостаточная интеграция мигрантов: отсутствие программ адаптации и социальной поддержки мигрантов затрудняет их интеграцию в новое общество.
Решение проблем миграции в разных странах
Как решался вопрос с мигрантами в Германии
Так, например, приток беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока в 2015-2016 годах в Германию вызвал острые противоречия в немецком обществе. Рост преступности в отдельных районах с высокой концентрацией мигрантов, а также усиление правых радикальных движений стали следствием этой миграционной волны. С миграцией связывают рост экстремизма и терроризма в ФРГ.
В этом году правительство Германии для борьбы с нелегальными мигрантами распорядилось ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны. В министерстве внутренних дел также сообщили, что разработали «систему, позволяющую отказывать в убежище большему числу мигрантов».
Миграционный кризис во Франции
С миграционным кризисом столкнулись и во Франции. Высокий уровень безработицы и бедность среди мигрантов привели к росту криминализации — 19% преступлений приходится на долю мигрантов. Кроме того, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, в районах, где живут мигранты, уровень безработицы достигает 30-40%.
В конце 2023 года во Франции был принят законопроект по контролю за иммиграцией. Закон предусматривает упрощение высылки нелегальных мигрантов, усложнение процедуры воссоединения с семьей, ужесточение условий получения государственной социальной помощи для иммигрантов, а также введение ежегодных миграционных квот, утверждаемых парламентом.
Массовые беспорядки в Великобритании
В Великобритании произошли массовые беспорядки и выступления против мигрантов-мусульман после нападения на детей в Саутпорте. Эти события произошли в августе этого года.
«Прибытие большого количества мигрантов, особенно принадлежащих к совершенно иному социальному или культурному происхождению, чем принимающие государства, может создать серьезные проблемы для социальной сплоченности», — говорится в обзоре центра Migration Watch UK. Аналитики центра считают, что стратегия интеграции мигрантов должна включать тесты на гражданство, уроки английского языка или продвижение британских ценностей. При этом также должно быть установлено ограничение численности мигрантов.
Меры по борьбе с мигрантами принимают на уровне Евросоюза
Меры по ужесточению миграционного законодательства принимают и на уровне Евросоюза. В мае этого года Европарламент одобрил принятие нового миграционного законодательства, которое предполагает усиление контроля на внешних границах ЕС и более эффективное выдворение нелегалов.
С середины 2024 года должна заработать Европейская система информации и авторизации путешественников (European travel and information authorisation system, ETIAS). Главной целью введения системы станет предварительная автоматическая оценка рисков (с использованием доступной информации сразу нескольких баз данных) въезда на территорию 30 государств ЕС и Шенгенской зоны граждан третьих стран, которым не требуется виза. В Институте Европы РАН считают, что ЕС близок к новому миграционному кризису.
«Помимо ежегодно возрастающего миграционного давления, налицо и другие признаки кризиса — потеря контроля над ситуацией государствами-членами и наднациональными институтами. В ЕС накопился багаж нерешенных проблем: реформа Шенгенского кодекса о границах, все еще незавершенная процедура согласования и принятия регламентов в рамках Пакта о миграции и убежище, отсутствие солидарности государств-членов, низкая эффективность программ налаживания легальных каналов привлечения трудовых мигрантов», — говорится в исследовании Института.
Как правительства разных стран ведут борьбу с нелегальными мигрантами
В решении проблемы нелегальной миграции выделяют два подхода. Первый — предоставление возможности для легализации, второй же заключается в ужесточении процедур въезда и упрощении процедур выдворения. Перечень основных мер, которые предпринимают правительства разных стран:
- введение квот на количество мигрантов;
- ужесточение мер против нелегальной миграции;
- интеграционные программы: организация языковых курсов, профессиональной подготовки и культурных мероприятий для мигрантов;
- борьба с дискриминацией: принятие законов, запрещающих дискриминацию по расовому, национальному и религиозному признаку;
- социальная поддержка: предоставление мигрантам доступа к жилью, медицинской помощи и социальным услугам;
- сотрудничество с международными организациями: участие в международных проектах по управлению миграцией.
Опыт России
В России миграционные процессы также сопровождаются определенными проблемами, связанными с интеграцией мигрантов из стран СНГ и других регионов. В отличие от Европы, уровень нелегальной миграции в России не столь значителен, но правоохранительные органы отмечают рост преступности и экстремистских настроений среди нелегальных мигрантов. Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что причинами нарастающей агрессии мигрантов является неадаптированность приезжих к российскому менталитету, а также ненадлежащая организация работодателями социально-бытовых условий их пребывания.
«Для более эффективной адаптации мигрантов представляется важным возложить на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязанности по взаимодействию и сотрудничеству с местными этнокультурными объединениями (диаспорами). К обязанности данных объединений может быть отнесена часть работы по языковой, культурной адаптации и выработке соответствующих программ социальной защиты прибывающих трудовых мигрантов», — считает Александр Бастрыкин.
Глобализация, изменение климата, конфликты и экономические кризисы будут продолжать оказывать существенное влияние на миграционные процессы. В ближайшие десятилетия можно ожидать усиления миграционного давления на развитые страны, что будет сопровождаться новыми вызовами для системы международных отношений.
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