Как Якушев сделал карьеру на Урале

После сообщений о переводе в Совет Федерации Владимир Якушев покидает пост полпреда УрФО, который занял в 2020-м году. На первый взгляд — неудачное время для начала карьеры полпреда: сначала ковид, потом СВО и санкции, и все это сопровождается ежегодными стихийными бедствиями в регионах. Во время таких вызовов можно либо показать себя антикризисным управленцем, либо затаиться (именно поэтому фамилии большинства полпредов, за исключением единиц, людям не известны). Не трудно догадаться, какой путь выбрал для себя Якушев: спустя четыре года работы в полпредстве его назначили руководить правящей партией, и с минуты на минуту переведут в Совет Федерации. Как Якушеву удалось сделать карьеру в УрФО и какое наследие он оставил — читайте в дайджесте URA.RU.
Борьба с пандемией
Якушев возглавил УрФО в 2020-м году, в канун пандемии коронавируса, и тут же заявил о себе. Первый самолет с российскими туристами, вызволенными из Китая, приземлился в аэропорту Тюмени. Уровень социального напряжения в городе был высоким, но волнений удалось избежать. При поддержке федерального центра борьба с коронавирусной инфекцией прошла эффективно.
Пандемийный 2020 год все же дал серьезную просадку экономике. «Противоэпидемические меры привели к дефициту рабочей силы в отрасли. К тому же серьезно выросли цены на материалы. Одна из причин увеличения биржевых цен на металл тоже связана с пандемией. Очевидно, что повышение стоимости рабочей силы и материалов увеличит первоначальную цену объектов», — прямо отвечал Владимир Якушев в ноябре 2021 года на вопрос о том, как ковид повлиял на реализацию национальных проектов.
Несмотря на это, уже с 2021 года регионы УрФО начали восстановление. По итогам 2023 года по отношению к 2020 году фиксируется прирост по индексу промышленного производства (106,6%), по индексу добычи полезных ископаемых (101,6%), индексу обрабатывающих производств (115,6%).
Развитие промышленности в разгар санкций
В 2022 году Якушев вновь рисковал: введение санкций против промышленного сектора могло особенно сильно ударить по Уралу и поставить крест на карьере полпреда. Чиновник сделал все, чтобы этого избежать. Практически сразу Якушев включился и в импортозамещение, ставшее необходимым после волны антироссийских санкций.
«Якушев приложил максимум усилий, чтобы создать предпосылки для создания нового этапа развития УрФО. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые получили поддержку после начала СВО, могут стать центрами диверсификации экономики и создания новых производств. Регион к этому рубежу уже подошел, нужна существенная диверсификация производства и научно-промышленная деятельность», — считает руководитель отдела финансов и экономики института современного развития Никита Масленников.
В итоге Урал продолжил развиваться и после введения санкций в 2022-м году. В числе самых динамично развивающихся промышленных регионов оказалась Курганская область, которая долгое время считалась одним из депрессивных субъектов РФ. Индекс промышленного производства по итогам 2023 года по отношению к 2020 году составил 129,3%.
Не забыл Якушев и про контроль над информационным пространством в округе. Был заблокирован екатеринбургский сайт It»s My City, который с началом СВО стал главным поставщиком негативных информповодов из УрФО в федеральную и мировую повестку. Именно Якушев указал уральскому управлению Роскомнадзора на то, как создаваемый негативный контент получает федеральное распространение.
Поддержка бойцов СВО
Затянувшаяся спецоперация добавила массу вводных для чиновников разного уровня, в том числе и для полпредов. Якушев хорошо уловил тренд на поддержку бойцов, что добавило ему очков на федеральном уровне. Он всячески поддерживал серийное производство FPV-дрона «Упырь», лично посещал госпитали общался с врачами и бойцами. На передовую от УрФО доставили сотни тонн гуманитарных грузов — одежду, медикаменты, продуктовые наборы, бронежилеты, беспилотники, автотехнику.
Якушев уделил внимание ещё одному тренду — волонтерскому движению. Гуманитарный добровольческий корпус, который изначально был создан в Югре, вырос до масштабов федерального проекта. С апреля 2022 года в миссиях гумкорпуса на Донбассе приняли участие 1500 человек из 47 регионов страны. Регионы Уральского федерального округа помогают подшефным территориям Донецкой и Луганской Народных Республик. Завершены работы на 760 объектах — это жилые дома, детские сады, школы, больницы, дороги, благоустроенные территории.
Жилищное строительство
Якушев показал свою сильную сторону — строительство. При его губернаторства высокими темпами начала застраиваться сначала Тюменская область, а потом и весь Урал. В общей сложности с 2020 по 2023 год в УрФО введено 32,5 млн кв. м. жилья. Это десятая часть всего жилья, построенного в России за указанный период (строительство жилых домов в РФ с 2020 по 2023 год — 387,8 млн кв. м). Практически решилась проблема обманутых дольщиков. С 2021 года число проблемных объектов в УрФО снизилось в 26 раз — с 161 до 6 объектов. Восстановлены права 5,8 тыс. жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Рост благосостояния уральцев
Один из ключевых показателей работы чиновника — рост благосостояния жителей вверенной ему территории. В УрФО больше, чем в два раза выросла реальная заработная плата ( с 2020 по 2023 годы). Планомерно растет реальная заработная плата. (2023 к 2020 — 115,7%). Растут и реальные денежные доходы населения (114,8%). Увеличивается оборот розничной торговли. В 2020 году показатель составлял 2,8 трлн рублей, а уже в 2023 — 3,8 рублей, что больше на 110%. На 7,5% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства, с 487,9 тысяч единиц в 2020 году до 524,4 тысяч единиц в 2023 году. Регионы федерального округа к 2020 году на 60% нарастили объёмы экспорта.
Поступление налогов и сборов от регионов Уральского федерального округа в бюджет РФ увеличилось с 2020 года на 83,4%. В 2023 году удалось собрать более 8 трлн рублей. В первом полугодии 2024 — 5 трлн рублей.
Противостояние стихийным бедствиям
Навыки антикризисного управления Якушев продемонстрировал и во время стихийных бедствий, с которыми ежегодно сталкиваются регионы округа. Весной 2023 года сразу несколько регионов (прежде всего Курганскую и Свердловскую области) охватили масштабные лесные пожары. Реагируя на них, Якушев давал вводные по профилактике возгораний и контролировал восстановление пострадавших поселков и деревень. Уже спустя год на Урале начались паводки, которые сильнее всего затронули Тюменскую и Курганскую области. Якушев лично объезжал пострадавшие населенные пункты под Тюменью, координировал эвакуацию жителей, встречался с местными жителями, мэрами и чиновниками. Тем же он занимался и в Курганской области.
«Якушев продемонстрировал, что может эффективно влиять на решение острые проблемы округа: пожары, наводнения и миграционный вопрос», — считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов
Выборы
Личная включенность полпреда в борьбу со стихией позволила избежать федеральных скандалов, которые могли ударить по Якушеву. Такого нельзя сказать о многих других пострадавших субъектах, к примеру, об Оренбургской области. Там до сих пор идут волнения из-за медленных темпов возмещения жителям ущерба от паводков. Уровень протестных настроений настолько высокий, что на прошедших выборах губернатора даже пришлось отказываться от конкурента из КПРФ Владимира Гудомарова из Орска — города, наиболее пострадавшего в половодье. Гудомаров выбыл на этапе прохождения муниципального фильтра, при этом кандидат от спойлера-»Коммунистов России» без труда собрал подписи депутатов для регистрации.
В УрФО же в последние четыре года выборы проходят образцово. За прошедшее время в регионах Уральского федерального округа в общей сложности прошло более 660 выборных кампаний федерального, регионального и местного уровней. Ключевое политическое событие — выборы президента в марте 2024 года. В течение трёх дней на участки пришло порядка 82% жителей. Это рекордная явка за всю историю выборов Президента в УрФО, начиная с 2000 года. Средний уровень поддержки Владимира Путина по округу составил 84%. В Свердловской и Челябинской областях — наиболее «электорально ёмких» регионах округа — внедрена система дистанционного электронного голосования. Здесь суммарно проживают почти 6 млн избирателей. Это 60% всех избирателей УрФО.
Одной из последних сенсаций, автором которой называют именно Якушева, стало назначение экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука на пост главы ХМАО. Полпред лично представлял новоиспеченного врио политэлитам Югры, погружал его в повестку и проблематику региона, предупреждал любые возможные внутриэлитные конфликты. Благодаря действиям полпреда Кухарука поддержали 33 из 36 депутатов. Еще одной сенсацией этого года стало то, что глава Курганской области Вадим Шумков впервые пошел на новый срок от «Единой России» и получил самый высокий результат среди всех избиравшихся губернаторов в стране (85,17%).
Политолог Дмитрий Орлов утверждает, что влияние Якушева на посту полпреда УрФО значительно. Причины — «личный авторитет, регулярные и эффективные коммуникации с элитами, организация работы и структуры полпредства и руководства субъектов как единой команды, преемственность проводимого курса, проведение системной и ответственной политики, включая программу „Сотрудничество и другие форматы взаимодействия в ‚Тюменской матрешке‘, — перечислил эксперт.
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