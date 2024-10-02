Путин помешал банкам навязывать россиянам кредиты

Президент уже дал поручения Мишустину и Набиуллиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема мошенничества стала настолько серьезной, что президент Владимир Путин взял ее под личный контроль
Проблема мошенничества стала настолько серьезной, что президент Владимир Путин взял ее под личный контроль

Выполнение новых поручений президента позволит россиянам более осознанно брать кредиты. Президент Владимир Путин дал правительству и Банку России два месяца, чтобы проработать новые механизмы борьбы с телефонными мошенниками, похищающими деньги, взятые у банков под проценты. Эксперты URA.RU отмечают, что нововведения не только уберегут от злоумышленников, но и снизят активность кредиторов в навязывании клиентам ненужных им услуг.

После одобрения кредитов банки будут выдавать их клиентам не сразу
После одобрения кредитов банки будут выдавать их клиентам не сразу
Фото:

Перечень поручений, которые Владимир Путин утвердил по итогам совещаний по экономическим вопросам, опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, правительство и ЦБ должны к 1 декабря 2024 года обеспечить внесение в законодательство изменений, создающих механизмы противодействия телефонному мошенничеству.

Президент поручил установить так называемый «период охлаждения» — время между одобрением потребительского кредита и фактической передачей денег клиенту. Еще одна мера — направление кредитором заемщику через портал Госуслуг информации о факте заключенного с ним кредитного договора, его условиях и о том, что клиент может в течение установленного периода отказаться от займа. Ответственными за исполнение этих поручений определены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Масштабы телефонного мошенничества с хищением денег привели к тому, что президент взял ситуацию под личный контроль, отмечает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. По словам эксперта, стало много мошенников, которые пользуются финансовой неграмотностью россиян и их доверчивостью, убеждают их взять кредиты и перевести на «безопасные счета».

Сейчас мошенники могут оформлять кредиты и займы на граждан без их ведома
Сейчас мошенники могут оформлять кредиты и займы на граждан без их ведома
Фото:

«Иногда человек и вовсе сам ничего не берет, а злоумышленники пользуются его данными и оформляют него обязательства. Такие кредиты и сейчас можно отменить, признав сделку ничтожной, но это долго, сложно и не всегда удается. „Период охлаждения“ позволит практически в режиме реального времени отменить те действия, которые человек сделал необдуманно, под принуждением, давлением», — объясняет эксперт.

Мера позволит не только бороться с мошенниками, но и снизит активность банков в навязывании клиентам ненужных финансовых продуктов, добавляет собеседник URA.RU. Например, сейчас часто бывает, что человек подает заявку на дебетовую карту, а его убеждают оформить кредитную. А потом он, не зная, как она работает, что такое льготный период и на какие операции он распространяется, начинает активно ею пользоваться и удивляется, откуда у него взялся кредит под 20% годовых, отмечает Александр Цыганов.

«Банки стараются, чтобы клиент взял то, что более выгодно им, но человек не должен из-за этого оказываться в кабале. Новый механизм даст время обдумать предложение», — добавил собеседник URA.RU.
«Период охлаждения» не будет распространяться на снятие денег с уже активных кредитных карт
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Введение «периода охлаждения» приведет к некоторому замедлению выдачи кредита, но это не станет критичным, уверен эксперт. Ситуаций, когда человеку срочно нужны крупные суммы, не так много, и обычно такие решения обдумываются. Небольшие займы, в том числе выдаваемые микрофинансовыми организациями, скорее всего, будут регулироваться по другим правилам, полагает Александр Цыганов.

Новые меры дополнят ряд уже действующих, в числе которых блокировка операторами звонков из мошеннических колл-центров, запрет на анонимную выдачу сим-карт и информирование о схемах обмана, комментирует директор проекта «Рост сбережений», независимый финансовый эксперт Сергей Кикевич. Обеспечить эффективную борьбу с мошенниками может только комплекс действий в этом направлении.

«Одно из самых эффективных средств защиты от мошеннических кредитов начнет действовать в 2025 году. Это право установить самозапрет на заключение таких договоров. Причем человек может прописать в нем, например, отказ от микрозаймов, при этом продолжить пользоваться кредитной картой. Сейчас один из самых проблемных моментов — то, что у человека может появиться заем в организации, о которой он даже не знает, а узнает только постфактум, когда начнут звонить и требовать долг. Сейчас единственный способ узнать вовремя о наличии таких долгов — периодически запрашивать свою кредитную историю», — говорит эксперт.

Уязвимой для мошенников категорией останутся владельцы уже действующих кредитных карт, от снятия с которых «период охлаждения» никак не защитит, добавил Сергей Кикевич.

Введение новых мер регулирования говорит, что кампания по информированию граждан о мошеннических схемах не приносит желаемого результата, комментирует социальный психолог Алексей Рощин. Уже несколько лет россиян активно предупреждают о том, как могут обманом похитить их деньги, но люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

«К этому приводят два фактора. Во-первых, как ни странно, это случается, потому что люди очень боятся мошенников. И сами мошенники пользуются этим страхом, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и давая номера „безопасных счетов“. Второй фактор — люди не уделяют должного внимания тем новостям и разъяснительному контенту по этой теме, которые выходят в СМИ, поэтому до сих пор недостаточно осведомлены», — говорит собеседник URA.RU.

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Выполнение новых поручений президента позволит россиянам более осознанно брать кредиты. Президент Владимир Путин дал правительству и Банку России два месяца, чтобы проработать новые механизмы борьбы с телефонными мошенниками, похищающими деньги, взятые у банков под проценты. Эксперты URA.RU отмечают, что нововведения не только уберегут от злоумышленников, но и снизят активность кредиторов в навязывании клиентам ненужных им услуг. Перечень поручений, которые Владимир Путин утвердил по итогам совещаний по экономическим вопросам, опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, правительство и ЦБ должны к 1 декабря 2024 года обеспечить внесение в законодательство изменений, создающих механизмы противодействия телефонному мошенничеству. Масштабы телефонного мошенничества с хищением денег привели к тому, что президент взял ситуацию под личный контроль, отмечает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. По словам эксперта, стало много мошенников, которые пользуются финансовой неграмотностью россиян и их доверчивостью, убеждают их взять кредиты и перевести на «безопасные счета». «Иногда человек и вовсе сам ничего не берет, а злоумышленники пользуются его данными и оформляют него обязательства. Такие кредиты и сейчас можно отменить, признав сделку ничтожной, но это долго, сложно и не всегда удается. „Период охлаждения“ позволит практически в режиме реального времени отменить те действия, которые человек сделал необдуманно, под принуждением, давлением», — объясняет эксперт. Мера позволит не только бороться с мошенниками, но и снизит активность банков в навязывании клиентам ненужных финансовых продуктов, добавляет собеседник URA.RU. Например, сейчас часто бывает, что человек подает заявку на дебетовую карту, а его убеждают оформить кредитную. А потом он, не зная, как она работает, что такое льготный период и на какие операции он распространяется, начинает активно ею пользоваться и удивляется, откуда у него взялся кредит под 20% годовых, отмечает Александр Цыганов. Введение «периода охлаждения» приведет к некоторому замедлению выдачи кредита, но это не станет критичным, уверен эксперт. Ситуаций, когда человеку срочно нужны крупные суммы, не так много, и обычно такие решения обдумываются. Небольшие займы, в том числе выдаваемые микрофинансовыми организациями, скорее всего, будут регулироваться по другим правилам, полагает Александр Цыганов. Новые меры дополнят ряд уже действующих, в числе которых блокировка операторами звонков из мошеннических колл-центров, запрет на анонимную выдачу сим-карт и информирование о схемах обмана, комментирует директор проекта «Рост сбережений», независимый финансовый эксперт Сергей Кикевич. Обеспечить эффективную борьбу с мошенниками может только комплекс действий в этом направлении. «Одно из самых эффективных средств защиты от мошеннических кредитов начнет действовать в 2025 году. Это право установить самозапрет на заключение таких договоров. Причем человек может прописать в нем, например, отказ от микрозаймов, при этом продолжить пользоваться кредитной картой. Сейчас один из самых проблемных моментов — то, что у человека может появиться заем в организации, о которой он даже не знает, а узнает только постфактум, когда начнут звонить и требовать долг. Сейчас единственный способ узнать вовремя о наличии таких долгов — периодически запрашивать свою кредитную историю», — говорит эксперт. Введение новых мер регулирования говорит, что кампания по информированию граждан о мошеннических схемах не приносит желаемого результата, комментирует социальный психолог Алексей Рощин. Уже несколько лет россиян активно предупреждают о том, как могут обманом похитить их деньги, но люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников. «К этому приводят два фактора. Во-первых, как ни странно, это случается, потому что люди очень боятся мошенников. И сами мошенники пользуются этим страхом, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и давая номера „безопасных счетов“. Второй фактор — люди не уделяют должного внимания тем новостям и разъяснительному контенту по этой теме, которые выходят в СМИ, поэтому до сих пор недостаточно осведомлены», — говорит собеседник URA.RU.
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