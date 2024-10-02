Путин помешал банкам навязывать россиянам кредиты

Выполнение новых поручений президента позволит россиянам более осознанно брать кредиты. Президент Владимир Путин дал правительству и Банку России два месяца, чтобы проработать новые механизмы борьбы с телефонными мошенниками, похищающими деньги, взятые у банков под проценты. Эксперты URA.RU отмечают, что нововведения не только уберегут от злоумышленников, но и снизят активность кредиторов в навязывании клиентам ненужных им услуг.
Перечень поручений, которые Владимир Путин утвердил по итогам совещаний по экономическим вопросам, опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, правительство и ЦБ должны к 1 декабря 2024 года обеспечить внесение в законодательство изменений, создающих механизмы противодействия телефонному мошенничеству.
Президент поручил установить так называемый «период охлаждения» — время между одобрением потребительского кредита и фактической передачей денег клиенту. Еще одна мера — направление кредитором заемщику через портал Госуслуг информации о факте заключенного с ним кредитного договора, его условиях и о том, что клиент может в течение установленного периода отказаться от займа. Ответственными за исполнение этих поручений определены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Масштабы телефонного мошенничества с хищением денег привели к тому, что президент взял ситуацию под личный контроль, отмечает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. По словам эксперта, стало много мошенников, которые пользуются финансовой неграмотностью россиян и их доверчивостью, убеждают их взять кредиты и перевести на «безопасные счета».
«Иногда человек и вовсе сам ничего не берет, а злоумышленники пользуются его данными и оформляют него обязательства. Такие кредиты и сейчас можно отменить, признав сделку ничтожной, но это долго, сложно и не всегда удается. „Период охлаждения“ позволит практически в режиме реального времени отменить те действия, которые человек сделал необдуманно, под принуждением, давлением», — объясняет эксперт.
Мера позволит не только бороться с мошенниками, но и снизит активность банков в навязывании клиентам ненужных финансовых продуктов, добавляет собеседник URA.RU. Например, сейчас часто бывает, что человек подает заявку на дебетовую карту, а его убеждают оформить кредитную. А потом он, не зная, как она работает, что такое льготный период и на какие операции он распространяется, начинает активно ею пользоваться и удивляется, откуда у него взялся кредит под 20% годовых, отмечает Александр Цыганов.
«Банки стараются, чтобы клиент взял то, что более выгодно им, но человек не должен из-за этого оказываться в кабале. Новый механизм даст время обдумать предложение», — добавил собеседник URA.RU.
Введение «периода охлаждения» приведет к некоторому замедлению выдачи кредита, но это не станет критичным, уверен эксперт. Ситуаций, когда человеку срочно нужны крупные суммы, не так много, и обычно такие решения обдумываются. Небольшие займы, в том числе выдаваемые микрофинансовыми организациями, скорее всего, будут регулироваться по другим правилам, полагает Александр Цыганов.
Новые меры дополнят ряд уже действующих, в числе которых блокировка операторами звонков из мошеннических колл-центров, запрет на анонимную выдачу сим-карт и информирование о схемах обмана, комментирует директор проекта «Рост сбережений», независимый финансовый эксперт Сергей Кикевич. Обеспечить эффективную борьбу с мошенниками может только комплекс действий в этом направлении.
«Одно из самых эффективных средств защиты от мошеннических кредитов начнет действовать в 2025 году. Это право установить самозапрет на заключение таких договоров. Причем человек может прописать в нем, например, отказ от микрозаймов, при этом продолжить пользоваться кредитной картой. Сейчас один из самых проблемных моментов — то, что у человека может появиться заем в организации, о которой он даже не знает, а узнает только постфактум, когда начнут звонить и требовать долг. Сейчас единственный способ узнать вовремя о наличии таких долгов — периодически запрашивать свою кредитную историю», — говорит эксперт.
Уязвимой для мошенников категорией останутся владельцы уже действующих кредитных карт, от снятия с которых «период охлаждения» никак не защитит, добавил Сергей Кикевич.
Введение новых мер регулирования говорит, что кампания по информированию граждан о мошеннических схемах не приносит желаемого результата, комментирует социальный психолог Алексей Рощин. Уже несколько лет россиян активно предупреждают о том, как могут обманом похитить их деньги, но люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.
«К этому приводят два фактора. Во-первых, как ни странно, это случается, потому что люди очень боятся мошенников. И сами мошенники пользуются этим страхом, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и давая номера „безопасных счетов“. Второй фактор — люди не уделяют должного внимания тем новостям и разъяснительному контенту по этой теме, которые выходят в СМИ, поэтому до сих пор недостаточно осведомлены», — говорит собеседник URA.RU.
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