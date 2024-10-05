Губернатор Куйвашев создает под Екатеринбургом город мечты

Проект доверен трем миллиардерам, четвертого осаживает мэр. При чем тут уголовный скандал?

06 октября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Идея масштабной перестройки у Евгения Куйвашева возникла в 2023-м Фото: Размик Закарян © URA.RU Важным сюжетом проходившей на этой неделе в Екатеринбурге строительной выставки 100+ TechnoBuild стала презентация проекта масштабной реновации Среднеуральска — одного из городов-спутников. Как стало известно URA.RU, инициатором выступил губернатор Евгений Куйвашев, для которого этого первый подобный проект за 12 лет работы в должности. В реализации ему помогают три крупных девелопера. Планы на Среднеуральск есть у еще одного — получившего землю при странных обстоятельствах. Но мешает молодой мэр Алексей Стасенок. Он возглавил муниципалитет в сентябре 2023-го. По слухам, идея превратить депрессивный Среднеуральск (население — чуть больше 20 тысяч человек) в комфортное место для жизни возникла у Куйвашева примерно в это же время, знает источник агентства. «Губернатор обратился к одному из застройщиков с просьбой посмотреть, можно ли что-то сделать со Среднеуральском, приглядеться к Стасенку, в котором он видит потенциал», — передает знакомый с деталями источник. На Алексея Стасенка у Евгения Куйвашева, говорят, большие планы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой собеседник считает, что Куйвашев реализует личную амбицию: «Вот у [промышленника Андрея] Козицына есть Верхняя Пышма, которую он фактически отстроил. Губернатор хочет, чтобы у него был такой же успешный кейс». Впрочем, первый источник — близкий к сторонам переговоров — настаивает, что таких мыслей у первого лица нет. Со временем сложился триумвират из учредителей компаний Prinzip, «Брусника» и Forum. В горадминистрацию устроилась бывший главный архитектор Омска Светлана Рогова, связанная с некоторыми представителями окружения экс-губернатора Омской области Александра Буркова (свердловчанин), а архитектурное бюро «Оса» начало готовить концепцию. Презентовал ее на форуме Геннадий Черных (Prinzip). Концепцию публично презентовали на уходящей неделе Фото: Размик Закарян © URA.RU Реновация затронет центральную часть города (улицы Уральская и Октябрьская), перед мэрией, где расположены ветхие и аварийные дома 1930-х годов постройки, некоторые уже расселены, другую часть расселят в ближайшее время — по программе КРТ (комплексное развитие территории), и это первый подобный опыт за пределами Екатеринбурга. На месте страшных двухэтажек появится 130 тысяч квадратных метров нового жилья, коммерческая недвижимость. Также проект предусматривает строительство школы и детского сада, ледовой арены, дорог, площади и общественного центра. Кроме того, планируется благоустроить набережную. Значительная часть из этого невозможна без поддержки из областного и федерального бюджетов. Поэтому Куйвашеву было важно показать экспозицию первому замминистра строительства РФ Александру Ломакину и — через несколько дней — его начальнику Иреку Файзуллину. И то, и другое удалось. Ветхое жилье снесут, на его место появится новое Фото: Размик Закарян © URA.RU Параллельно разворачивается другая интрига. Недалеко от места застройки, северо-восточнее деревни Коптяки, есть большой участок (площадью более 500 тысяч квадратных метров), принадлежащий компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Десять лет назад из-за этих земель разгорелся скандал: в колонию за злоупотребление полномочиями были отправлены два сотрудника среднеуральской администрации — вице-мэр Александр Астахов и председатель комитета по управлению имуществом Сергей Петров. Как следует из материалов уголовного дела, через посредников они учредили дачное некоммерческое партнерство (ДНП) «Коптяки» и договорились, что бывшая на тот момент арендатором земель компания «Резерв» (директором являлась Валентина Бондарева, по совместительству — акционер Forum’a) безвозмездно уступит право аренды. После этого к делу привлекли оценщика, которого попросили рассчитать стоимость участков с учетом того, что будет необходима выторфовка и отсыпка щебнем (укрепление грунта, так как местность была заболоченной). Это условие позволило занизить рыночную стоимость — со 100 миллионов рублей до 4,3 млн. Именно такую сумму «Коптяки» и перевели на счет администрации. Петров и Астахов же в дальнейшем продали участки третьим лицам по стоимости, в несколько раз выше первоначальной. Ананьев упоминается в материалах как один из покупателей. Тогдашний директор Forum’a Сергей Воробьев (выступал в интересах Бондаревой) в своих показаниях на суде рассказывал обстоятельства сделки: Ананьев и аффилированная с ним компания «Аметист» расплатились за земли коммерческой недвижимостью в Екатеринбурге, общая стоимость которой составляла порядка 150 млн рублей. «Фактически ДНП „Коптяки“ по номинальной стоимости переписало на них участки по договорам купли-продажи», — говорится в материалах дела. Сам Ананьев, который был допрошен в качестве свидетеля, указывал, что о сделках «Аметиста» по продаже коммерческой недвижимостью ему ничего не известно. С компанией, согласно показаниям, он начал вести дела в 2013 году, когда ее представители предложили ему посмотреть земли в Среднеуральске. «Атомстройкомплекс» как раз подыскивал место для переноса штаб-квартиры, а также уже вел стройку в городе, поэтому предложение заинтересовало. Подлинность документов у Ананьева сомнений не вызывала, смущало лишь, что местность была заболоченной, утверждал бизнесмен. В 2016 году Астахова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Петрова — к трем. А земля осталась во владении «Атома». Земля осталась в собственности у компании Валерия Ананьева даже после судебных разбирательств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас фирма хочет построить там коттеджный поселок, раздробив землю на десятки мелких участков (вероятно, для последующей продажи). И все это не вполне укладывается планы мэрии и инвесторов. Один из источников URA.RU рассказывает, что Стасенок уже несколько месяцев не выдает ананьевским менеджерам разрешительную документацию. «Потому, что там нет ни дорог, ни коммунальных сетей. И не предлагается никаких вариантов решения», — объясняет логику главы собеседник. В самой администрации от публичных комментариев по теме воздерживаются. А в «Атомстройкомплексе» корреспонденту заявили: «Для полноценного развития территории необходима продуманная концепция, которая предусматривает возможности для развития бизнеса, обеспечения населения рабочими местами — чтобы не допустить ее превращения в спальный район. На участке, удаленном от воды, мы рассматриваем вариант строительства коттеджного поселка, обеспеченного необходимой инфраструктурой. На прибрежном участке наша ключевая задача — наиболее эффективно использовать пространство у воды. Помимо жилья и инфраструктуры необходимо создать комфортную общественную береговую зону, для обеспечения рабочими местами — предусмотреть строительство медицинско-реабилитационного или IT-кластера, образовательного комплекса или научно-исследовательского института. „Атомстройкомплекс“ как собственник земельных участков в Среднеуральске готов к сотрудничеству с другими девелоперами для создания максимально комфортной и сбалансированный среды». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Важным сюжетом проходившей на этой неделе в Екатеринбурге строительной выставки 100+ TechnoBuild стала презентация проекта масштабной реновации Среднеуральска — одного из городов-спутников. Как стало известно URA.RU, инициатором выступил губернатор Евгений Куйвашев, для которого этого первый подобный проект за 12 лет работы в должности. В реализации ему помогают три крупных девелопера. Планы на Среднеуральск есть у еще одного — получившего землю при странных обстоятельствах. Но мешает молодой мэр Алексей Стасенок. Он возглавил муниципалитет в сентябре 2023-го. По слухам, идея превратить депрессивный Среднеуральск (население — чуть больше 20 тысяч человек) в комфортное место для жизни возникла у Куйвашева примерно в это же время, знает источник агентства. «Губернатор обратился к одному из застройщиков с просьбой посмотреть, можно ли что-то сделать со Среднеуральском, приглядеться к Стасенку, в котором он видит потенциал», — передает знакомый с деталями источник. Другой собеседник считает, что Куйвашев реализует личную амбицию: «Вот у [промышленника Андрея] Козицына есть Верхняя Пышма, которую он фактически отстроил. Губернатор хочет, чтобы у него был такой же успешный кейс». Впрочем, первый источник — близкий к сторонам переговоров — настаивает, что таких мыслей у первого лица нет. Со временем сложился триумвират из учредителей компаний Prinzip, «Брусника» и Forum. В горадминистрацию устроилась бывший главный архитектор Омска Светлана Рогова, связанная с некоторыми представителями окружения экс-губернатора Омской области Александра Буркова (свердловчанин), а архитектурное бюро «Оса» начало готовить концепцию. Презентовал ее на форуме Геннадий Черных (Prinzip). Реновация затронет центральную часть города (улицы Уральская и Октябрьская), перед мэрией, где расположены ветхие и аварийные дома 1930-х годов постройки, некоторые уже расселены, другую часть расселят в ближайшее время — по программе КРТ (комплексное развитие территории), и это первый подобный опыт за пределами Екатеринбурга. На месте страшных двухэтажек появится 130 тысяч квадратных метров нового жилья, коммерческая недвижимость. Также проект предусматривает строительство школы и детского сада, ледовой арены, дорог, площади и общественного центра. Кроме того, планируется благоустроить набережную. Значительная часть из этого невозможна без поддержки из областного и федерального бюджетов. Поэтому Куйвашеву было важно показать экспозицию первому замминистра строительства РФ Александру Ломакину и — через несколько дней — его начальнику Иреку Файзуллину. И то, и другое удалось. Параллельно разворачивается другая интрига. Недалеко от места застройки, северо-восточнее деревни Коптяки, есть большой участок (площадью более 500 тысяч квадратных метров), принадлежащий компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Десять лет назад из-за этих земель разгорелся скандал: в колонию за злоупотребление полномочиями были отправлены два сотрудника среднеуральской администрации — вице-мэр Александр Астахов и председатель комитета по управлению имуществом Сергей Петров. Как следует из материалов уголовного дела, через посредников они учредили дачное некоммерческое партнерство (ДНП) «Коптяки» и договорились, что бывшая на тот момент арендатором земель компания «Резерв» (директором являлась Валентина Бондарева, по совместительству — акционер Forum’a) безвозмездно уступит право аренды. После этого к делу привлекли оценщика, которого попросили рассчитать стоимость участков с учетом того, что будет необходима выторфовка и отсыпка щебнем (укрепление грунта, так как местность была заболоченной). Это условие позволило занизить рыночную стоимость — со 100 миллионов рублей до 4,3 млн. Именно такую сумму «Коптяки» и перевели на счет администрации. Петров и Астахов же в дальнейшем продали участки третьим лицам по стоимости, в несколько раз выше первоначальной. Ананьев упоминается в материалах как один из покупателей. Тогдашний директор Forum’a Сергей Воробьев (выступал в интересах Бондаревой) в своих показаниях на суде рассказывал обстоятельства сделки: Ананьев и аффилированная с ним компания «Аметист» расплатились за земли коммерческой недвижимостью в Екатеринбурге, общая стоимость которой составляла порядка 150 млн рублей. Сам Ананьев, который был допрошен в качестве свидетеля, указывал, что о сделках «Аметиста» по продаже коммерческой недвижимостью ему ничего не известно. С компанией, согласно показаниям, он начал вести дела в 2013 году, когда ее представители предложили ему посмотреть земли в Среднеуральске. «Атомстройкомплекс» как раз подыскивал место для переноса штаб-квартиры, а также уже вел стройку в городе, поэтому предложение заинтересовало. Подлинность документов у Ананьева сомнений не вызывала, смущало лишь, что местность была заболоченной, утверждал бизнесмен. В 2016 году Астахова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Петрова — к трем. А земля осталась во владении «Атома». Сейчас фирма хочет построить там коттеджный поселок, раздробив землю на десятки мелких участков (вероятно, для последующей продажи). И все это не вполне укладывается планы мэрии и инвесторов. Один из источников URA.RU рассказывает, что Стасенок уже несколько месяцев не выдает ананьевским менеджерам разрешительную документацию. «Потому, что там нет ни дорог, ни коммунальных сетей. И не предлагается никаких вариантов решения», — объясняет логику главы собеседник. В самой администрации от публичных комментариев по теме воздерживаются. А в «Атомстройкомплексе» корреспонденту заявили: «Для полноценного развития территории необходима продуманная концепция, которая предусматривает возможности для развития бизнеса, обеспечения населения рабочими местами — чтобы не допустить ее превращения в спальный район. На участке, удаленном от воды, мы рассматриваем вариант строительства коттеджного поселка, обеспеченного необходимой инфраструктурой. На прибрежном участке наша ключевая задача — наиболее эффективно использовать пространство у воды. Помимо жилья и инфраструктуры необходимо создать комфортную общественную береговую зону, для обеспечения рабочими местами — предусмотреть строительство медицинско-реабилитационного или IT-кластера, образовательного комплекса или научно-исследовательского института. „Атомстройкомплекс“ как собственник земельных участков в Среднеуральске готов к сотрудничеству с другими девелоперами для создания максимально комфортной и сбалансированный среды».