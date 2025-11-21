В Екатеринбурге рассказали о темпах роста экономики в 2026 году

Прядеин отметил, что объем отгрузок предприятий вырос на 12,5 процентов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что экономика уральской столицы демонстрирует положительные тенденции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В текущем году рост экономики сохраняется, но по сравнению с предыдущими периодами его темпы замедлились. Оборот крупных и средних предприятий города за девять месяцев увеличился на 6,2 процента», — сказал Прядеин. Он отметил, что объем отгрузок крупных и средних промышленных предприятий вырос на 12,5 процентов, а обрабатывающих производств — на 15 процентов.

В сообщении уточняется, что в экономике и социальной сфере ожидается сохранение благоприятных тенденций. Основные экономические показатели демонстрируют динамику, которая согласуется с необходимым темпом роста для реализации целей, обозначенных Президентом России.

Продолжение после рекламы

В Екатеринбурге также наблюдается рост оборота розничной торговли — он достиг 106,4 процентов по сравнению с уровнем прошлого года. В сфере жилищного строительства за январь — октябрь построено на шесть процентов больше, чем в прошлом году. В городе реализуется 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ), а в прогнозируемом периоде планируется ввести в эксплуатацию более пяти миллионов квадратных метров жилья.