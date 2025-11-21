В Екатеринбурге рассказали о темпах роста экономики в 2026 году
Прядеин отметил, что объем отгрузок предприятий вырос на 12,5 процентов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что экономика уральской столицы демонстрирует положительные тенденции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В текущем году рост экономики сохраняется, но по сравнению с предыдущими периодами его темпы замедлились. Оборот крупных и средних предприятий города за девять месяцев увеличился на 6,2 процента», — сказал Прядеин. Он отметил, что объем отгрузок крупных и средних промышленных предприятий вырос на 12,5 процентов, а обрабатывающих производств — на 15 процентов.
В сообщении уточняется, что в экономике и социальной сфере ожидается сохранение благоприятных тенденций. Основные экономические показатели демонстрируют динамику, которая согласуется с необходимым темпом роста для реализации целей, обозначенных Президентом России.
В Екатеринбурге также наблюдается рост оборота розничной торговли — он достиг 106,4 процентов по сравнению с уровнем прошлого года. В сфере жилищного строительства за январь — октябрь построено на шесть процентов больше, чем в прошлом году. В городе реализуется 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ), а в прогнозируемом периоде планируется ввести в эксплуатацию более пяти миллионов квадратных метров жилья.
Количество родившихся в 2025 году составило 15 тысяч 40 человек, а естественный прирост населения — 733 человека. К концу прогнозируемого периода ожидается увеличение численности постоянного населения Екатеринбурга до одного миллиона 627 тысяч человек. Среди приоритетов — развитие социальной сферы, образования, благоустройства и модернизации городского транспорта.
