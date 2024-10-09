Рост цен на свежую красную икру до Нового года продолжится, но будет максимально плавным. Это связано с низким выловом лососей, расходов на логистику и другими факторами, о которых в интервью корреспонденту URA.RU рассказал экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Готов ли рынок
- Александр Анатольевич, цены на красную икру в стране уже выросли почти на четверть. Ждать ли еще скачков ближе к новогодним праздникам?
- Действительно, октябрь — период традиционного русского квеста — «отгадай стоимость красной икры к Новому году». В нынешнем сезоне задача упростилась тем, что красной икры добыли почти в три раза меньше, чем в прошлом году. Если в 2023 году, по данным главы Росрыболовства Ильи Шестакова, мы получили 24 тысячи тонн, то в этом — порядка 8,5 тысяч. Естественно, цены уже взлетели на четверть, но к Новому году резких скачков не будет — она плавно вырастет в цене еще процентов на 15. Икра нерки и кижуча во Владивостоке уже стоит 11-12 тысяч рублей за кг. На взлет стоимости красной икры, безусловно, повлиял рекордно низкий за последние 20 лет вылов лососей, который составил на 100 тысяч тонн меньше, чем 320 тысяч тонн, которые прогнозировало Росрыболовство, а также инфляционное давление, возросшие расходы на логистику, хранение и главное беспрецедентный передел рыбопромысловых участков на Камчатке.
- Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев говорил, что россияне не испытают проблем с доступностью красной икры и рыбы к Новому году. Насколько рынок готов к высокому спросу?
- Естественно, никакого дефицита красной икры не будет. Дело то в том, что вот к этим 8,5 тысячам тонн, которые добыли в нынешнюю путину, нужно добавить нераспроданные остатки с прошлого года. Среднее годовое потребление красной икры в России оценивается в 14-16 тысяч тонн, поэтому значительные запасы остались с прошлого года.
Другое дело, что красная икра — это все-таки пресервы (рыбные продукты, которые были подвергнуты специальной обработке и имеют ограниченный четырьмя месяцами срок хранения — прим. ред.). В них в теории должны быть только икра и соль. Но, конечно, в них добавляют и антибиотики, и «ешки» всякие. Иначе, икра просто стухнет. Словом, запасов достаточно. Кроме того, не думаю, что спрос в этом году будет высоким или вообще чем-то будет отличаться от предыдущих лет.
Свежая или размороженная
- А можно как-то «на глаз» определить, свежая это икра или размороженная?
- При хранении в замороженном виде в продукте образуются кристаллики льда, которые разрушают ткань этой икры, и, таким образом, при разморозке и расфасовке она просто начинает течь. Образуется что-то похожее на сок. Такую икру можно часто наблюдать на прилавках.
Вообще красную икру свежей путины, которая заканчивается к октябрю, рекомендуется съедать как раз к Новому году. Все же биохимические процессы, которые там происходят, даже при низких температурах, не сохраняют ее в первозданном виде.
Современные розничные торговцы, конечно, научились, так сказать, «реанимировать» и прошлогоднюю и позапрошлогоднюю икру. Что только для этого не придумывают. Самый дешевый и распространенный способ — добавить подсолнечное масло в продукт. Оно помогает дольше сохранить товарный вид.
- Неужели тогда у потребителя нет шанса выбрать свежую икру и нужно довериться словам продавца о ее качестве?
- Почему же, качественный и свежий продукт на полках можно найти самостоятельно. Вот самый верный способ.
Икра должна быть консервированной в жестяной банке там, на Дальнем Востоке. Надо посмотреть, чтобы производитель находился на Камчатке или на Сахалине. Икра должна быть упакована в период с июня по октябрь. Желательно, чтобы дата производства была выдавлена на крышке жестяной банки изнутри — так сложнее ее подделать. Это, пожалуй, единственный способ.
Дело в том, что заготовители красной икры упаковывают ее в пластиковые куботейнеры по 15-25 кг и замораживают. И она в таком виде лежит в холодильниках в регионах страны. Здесь икра уже по мере необходимости достается и фасуется в те же жестяные, стеклянные банки, пластиковые коробочки, либо продается на развес. Но процесс дефростации, то есть разморозки, расфасовки уже влияет на качество. И, к сожалению, эти «производители» ставят дату упаковки после того, как достали продукт из этих куботейнеров. Если разморозили, например, через год в феврале, то эту дату и укажут. Это, безусловно, вводит в заблуждение покупателя. Он-то полагает по простодушию, что вот эту рыбу с икрой в феврале и выловили. К сожалению, в России отсутствует прослеживаемость продукта: не только красной икры, а вообще рыбы, что называется, «от лодки до глотки».
- Что может помочь в более прозрачной системе контроля за качеством продукта?
- Семь лет назад постановлением правительства России введен технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции, а также ветеринарная система идентификации «Меркурий», которые могли бы обеспечить безупречное определение, опознание прямо у прилавка продукции, включая красную икру. Но эти системы не работают. Более того, мало кто из потребителей знает, что красная икра — это общее название для икры большого количества лососевых, и их стоимость может значительно различаться. Например, икра нерки имеет одну цену, у кижуча она другая, у кеты — третья, у чавычи четвертая... Самая дешевая среди них — икра горбуши.
Системы прослеживаемости продуктов, введенные в стране, могли бы позволить безупречно определить происхождение и качество икры. То есть, у прилавка мы бы могли получить точный ответ на вопросы о том, что это за красная икра, какого лосося, где он выловлен и когда. Сейчас ситуация больше напоминает лотерею: повезет или нет.
А с системой мы могли бы, например, при помощи QR-кода, точно сказать, что это, допустим, красная икра горбуши, выловленной, например, 25 июня 2024 года в 10:35 в реке Озерная на западе Камчатки. Пока мы ориентируемся на продавца, у которого покупали в прошлом или позапрошлом году. Но это все равно лотерея, и так быть не должно. Отравиться красной икрой по цене чугунного моста и накормить ею своих близких и детей на новогоднем столе — это очень опасная забава.
- Тем более, что не дремлют и мошенники, продавая контрафактную и некачественную икру. Ее вообще много на современном рынке?
- К сожалению, недобросовестные торговцы часто злоупотребляют ситуацией. Если в октябре мы традиционно обсуждаем стоимость икры к Новому году, то уже в декабре, можно к гадалке не ходить, начнем говорить о проблеме фальсификации этого продукта. На прилавки магазинов хлынет огромный поток подделок. Изощренность этого фальсификата тоже настолько изысканна и хитроумна, что ее сложно отличить от настоящей даже экспертам. И этот поток может достигать 50–70% от общего объема. К Новому году цены на красную икру станут неподъемными для большинства людей. На фоне высокой стоимости появится икра, которая будет в три, пять, десять раз дешевле. Неискушенные покупатели, стремясь сэкономить, приобретают такие продукты и тем самым поддерживают фальсификаторов.
- Но россияне хотят потреблять больше качественной и свежей рыбы, икры и морепродуктов?
- Знаете, у наших потребителей вообще отсутствует как таковое понимание, какую рыбу или икру они едят, где и когда ее вылавливают и заготавливают. У нас отсутствует культура потребления морепродуктов, и покупки делаются спорадически, чаще к праздникам. Например, достаточно популярная навага вылавливается с января по февраль на Дальнем Востоке, а продается круглый год. И нет более абсурдного ответа розничного торговца на вопрос, свежая ли рыба — только утром завезли. А эту рыбу может быть год или два назад выловили на Сахалине.
Икра только для России
- Вы говорили, что рост цен связан, в том числе, и с логистикой. Как сейчас икра попадает в другие регионы?
- Рыбу и рыбную продукцию, в том числе и икру, в основном перевозят замороженной в контейнерах по железной дороге. Однако, при космической стоимости продукта, ее перевозку можно осуществлять и самолетом, что добавит лишь незначительную часть к общей стоимости.
Стоимость транспортировки — существенная составляющая общей цены икры и требует тщательной проработки. Именно поэтому рыбопромышленники, трейдеры и транспортные компании постоянно поднимают этот вопрос на совещаниях, в том числе, и с президентом. Например, в августе прошлого года Владимир Путин отметил катастрофическое падение потребления рыбы в России. В связи с этим, игроки рынка постоянно напоминают о необходимости субсидирования транспортировки.
Уже были приняты некоторые меры по финансовой помощи, но красная икра точно не входит в этот список.
- А что происходит с экспортом икры и рыбной продукции в целом? Минсельхоз сообщил о том, что рассмотрит ограничение экспорта красной икры.
- Дело в том, что только в России и в странах постсоветского пространства этот продукт рассматривается как деликатес. Во всем мире он воспринимается просто как внутренности рыбы, потроха. У нас же икру «раскрутили» в голодные советские годы и начали считать деликатесом. Думаю, нужно потихонечку избавляться от сложившегося стереотипа. Красная икра никому в мире не нужна. Прежде чем рассматривать ограничения на экспорт красной икры, нужно рассмотреть таможенную статистику. Ее вывозят в очень незначительных объемах, может быть для азиатских изощренных гурманов. Россия, так скажем, монополист и мировой лидер по красной икре. Американские рыбаки тоже добывают много лосося, однако, икру отправляют в основном на экспорт, как раз в страны постсоветского пространства.
- Российскую рыбу ценят на зарубежных рынках?
- Наша рыба, крабы, вообще морепродукты — очень востребованный товар. Дело в том, что в России — лучшая в мире рыба, я это говорю не для красного словца.
Наши морепродукты, выловленные в северных широтах, наиболее насыщены уникальными жирами и аминокислотами. Поэтому и востребованы на всех мировых рынках. Их с руками отрывают без какой-либо рекламы и маркетинга. Дикая российская рыба везде стоит дороже тропической, и тем более аквакультурной, раз в пять. Ее в Европе называют «рыба северных морей», последний белок дикого происхождения.
К сожалению, в последние несколько лет в рыбную отрасль пришли крупные игроки, миллиардеры из списка Форбс, которые, если и думают о потреблении рыбы соотечественниками, то в самую последнюю очередь. Их заботит более высокая прибыль. А где ее проще и быстрее получить? Правильно, на внешнем рынке. Поэтому больше половины российских выловов отправляется на экспорт. Рыбопромышленникам теперь нужно отдавать банкам более триллиона рублей кредитов, которые они получили на аукционы по распределению квот.
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