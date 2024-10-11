Почему цены на молоко за год выросли на 12%

Цены на молоко в магазинах России с начала года выросли на 12%. В то же время его потребление достигло максимума за последние 28 лет, рассказали URA.RU эксперты. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в своем выступлении на «правительственном часе» в Совете Федерации признала недостаточную самообеспеченность этим продуктом и отметила увеличение производства сырого молока. По словам аналитиков, влияет на стоимость еще и «обеление» рынка от фальсификата и контрафакта.
Цены взлетели в рознице
Оксана Лут в Совете Федерации сообщила, что за первые восемь месяцев этого года отмечается устойчивый рост в животноводстве — производство сырого молока увеличилось на 3,3%. Важную роль в этом играют и малые формы производства — фермеры. По данным Минсельхоза, их доля в общем объеме составляет около 56%. Но все равно доля самообеспеченности молоком в России менее 90%.
«По прошлому году мы произвели молока 33,8 млн тонн во всех сегментах производства как в организованном, так и неорганизованном секторе. Обеспеченность составила 86%. В этом году ожидаем увеличение — более 34 млн тонн мы должны произвести. Все меры поддержки у нас сохраняются, потому что отрасль тяжелая, долго развивается и дает результат», — сообщила Оксана Лут.
В магазинах покупатели наблюдают повышение цен на молочную продукцию. Это даже привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. ФАС заявила, что они проанализируют ценообразование на социально значимые продукты, куда входит и молоко, в 14 федеральных торговых сетях.
В «Руспродсоюзе» URA.RU подтвердили повышение цен на этот товар. По данным заместителя председателя правления ассоциации Дмитрия Леонова, средняя стоимость пастеризованного молока в рознице сегодня составляет около 82,3 рубля за кг. Это на 12,2% выше прошлогодних цен. А цена стерилизованного поднялась на 12,7%. Купить такое молоко можно в среднем за 104,4 рубля за кг.
Правительство нашло способы повлиять на стоимость социально важных товаров. Минсельхоз уделяет особое внимание повышению производства молока и мерам поддержки предприятий, так как продукт входит в список базовых, объяснил экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «Это продукт первой необходимости, такой же как хлеб, курица, крупы. К сожалению, для потребителей, если цены на продукты растут, то на молоко они взлетают еще более шустро», — объясняет собеседник агентства.
Иногда сложно вспомнить примеры падения цен после скачка, но такое случается. Весной прошлого года случилось резкое снижение закупочных цен на сырое молоко на 15-20%, напоминает председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая. И ценники в магазинах падали ниже 30 рублей за кг.
«Сегодня, наоборот, цены на молоко растут, и что характерно, спрос на него также повышается. Средняя цена за 1 кг сырого молока достигает 50 рублей, а сливочного масла — превышает 900 рублей. Такая ситуация связана с несколькими факторами.
Во-первых, это неполная обеспеченность потребностей рынка собственным производством молока. Во-вторых, происходит «обеление» рынка от фальсификата и контрафакта, в которых использованы дешевые немолочные заменители. Что ведет к росту потребности в молочных компонентах», — считает Людмила Маницкая.
Впереди только Аргентина
Важную роль в самообеспеченности молоком играет покупательская способность людей. Она должна быть достаточной, чтобы люди не переходили с более дорогих молочных продуктов на дешевые, или вообще отказывались от них, считает Леонид Холод.
Власти России стимулируют темпы прироста производства молока. В последние 10 лет они составляли 5-6% в год, отметил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Такие же результаты на мировой арене показывает, разве что, только Аргентина. По объемам товарного молока Россия стабильно входит в топ-10 крупнейших производителей.
«Среднедушевое потребление молочной продукции, по предварительным оценкам, выросло в 2023 году на 3%, до 249 кг на человека в год. Это максимум за последние 28 лет и почти соответствует уровню 1995 года. В товарном секторе — без учета продукции, произведенной населением — валовое потребление выросло на 6%, до 31,4 млн тонн. В этом году увеличение спроса отмечается по всем видам продукции, включая молокоемкие товары — сыры, сливочное масло и другие», — сообщил Артем Белов.
Импорт компенсирует
Недостаточное производство молока внутри страны компенсирует импорт. Почти 95% всех поставок идет из дружественной нам Белоруссии, рассказали URA.RU в Молочном союзе России. Это стало возможным благодаря договоренностям правительства по снятию барьеров для торговли внутри Союзного государства, добавляют эксперты.
«В 2023 году по импорту мы получили 892,7 тысячи тонн молочной продукции. Скорее всего, рост импорта сохранится и в этом году, так как только благодаря ему мы можем покрыть недостающие объемы на внутреннем рынке. Так что, к сожалению, баланс между ввозом и вывозом у нас смещен. Поэтому необходимо продолжение и усиление мер государственной поддержки», — отметила Людмила Маницкая.
Экспорт продукции есть, но он отстает от импорта. В прошлом году из страны вывезли 165,8 тысячи тонн молока, что на 15,3% больше, приводит данные Людмила Маницкая.
«Наш экспорт локализован в страны ближнего зарубежья. Более половины — 55,8% идет в Казахстан, 11,4% продукции поставляем в Белоруссию, а в Армению, Киргизию и Абхазию направляется по 4,5%, 4,3% и 3,7% соответственно. Из дальнего зарубежья самые большие цифры у Китая — но это только 5%», — рассказывает эксперт.
По ее словам, Россия ищет новых партнеров, продвигая отечественную продукцию за рубежом. Активная работа идет на новых для страны рынках — в Азии и Африке.
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