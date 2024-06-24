Крупнейший производитель молока в РФ начал поставлять сырье за рубеж

Крупнейший производитель молока ГК «Эконива» начал поставлять сырье за рубеж

25 июня 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Годовые поставки сухого молока из России в Армению достигнут объема в 1200 тонн (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейший в России производитель молока Группы компаний (ГК) «Эконива» начал поставлять в Армению сухое обезжиренное молоко (СОМ). Об этом сообщил заместитель гендиректора агрохолдинга Михаил Матвеенко. «Это первая отгрузка компании за рубеж. Партия в 20 тонн поступила в Армению в конце мая, вторая таким же объемом — в июне», — сообщил Матвеенко, пишут «Ведомости». К концу года холдинг планирует довести объемы поставок в Армению до 100 тонн в месяц. Годовые поставки достигнут объема в 1200 тонн. В ближайшее время компания намерена отрегулировать поставки в Грузию и Казахстан. В планах отгружать по 100 тонн СОМ в месяц, говорит Матвеенко. На первом этапе ГК намерена экспортировать до 3500 тонн СОМ в год в разные страны. Компания изучает рынки Северной Америки и Ближнего Востока, в том числе Алжира и Омана. Объемы производства СОМ «Эконивой» Матвеенко сообщить отказался. Экспорт молочной продукции из РФ в 2023 году вырос на 18% по сравнению с 2022 годом, рассказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Рост поставок СОМ вырос почти в пять раз, сухой сыворотки — в три раза, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший в России производитель молока Группы компаний (ГК) «Эконива» начал поставлять в Армению сухое обезжиренное молоко (СОМ). Об этом сообщил заместитель гендиректора агрохолдинга Михаил Матвеенко. «Это первая отгрузка компании за рубеж. Партия в 20 тонн поступила в Армению в конце мая, вторая таким же объемом — в июне», — сообщил Матвеенко, пишут «Ведомости». К концу года холдинг планирует довести объемы поставок в Армению до 100 тонн в месяц. Годовые поставки достигнут объема в 1200 тонн. В ближайшее время компания намерена отрегулировать поставки в Грузию и Казахстан. В планах отгружать по 100 тонн СОМ в месяц, говорит Матвеенко. На первом этапе ГК намерена экспортировать до 3500 тонн СОМ в год в разные страны. Компания изучает рынки Северной Америки и Ближнего Востока, в том числе Алжира и Омана. Объемы производства СОМ «Эконивой» Матвеенко сообщить отказался. Экспорт молочной продукции из РФ в 2023 году вырос на 18% по сравнению с 2022 годом, рассказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Рост поставок СОМ вырос почти в пять раз, сухой сыворотки — в три раза, пишет «Национальная служба новостей».