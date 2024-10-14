Что известно о новой железной леди в правительстве ХМАО

Кухарук доверил аппарат губернатора давней соратнице

14 октября 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

У Ирины Чудовой стаж на госслужбе свыше 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначением Ирины Чудовой главой аппарата правительства дал сигнал о том, что она является одним из самых доверенных лиц в команде. Главу региона связывает с ней многолетний опыт совместной работы. В 2018 году, став мэром Тюмени, его первое кадровое решение было о назначении Чудовой на должность своего заместителя. В окружении Кухарука ее называют жестким и требовательным руководителем. О новой железной леди югорской политики — в материале URA.RU. Доверенное лицо Кухарука Чудова — опытный управленец с почти 25-летним стажем работы в органах власти и бизнесе. Юрист по образованию, она начала работу в мэрии Тюмени в 1999 году. С Кухаруком они впервые пересеклись в департаменте имущественных отношений правительства Тюменской области в 2009 году. Там они вместе проработали до 2016 года, затем Чудова возглавила «Тюменскую мясную компанию» (предприятие властей области), а Кухарук делал в это время карьеру в администрации областной столицы. Став мэром Тюмени, он назначил Чудову заместителем, которая курировала юристов и департамент экономики и стратегического развития. «Чиновница редко появлялась в публичном пространстве, но при этом ее можно было назвать „серым кардиналом“ мэрии Тюмени. Она сильный аппаратчик, все кадровые решения и документооборот проходили через нее», — рассказывает источник в тюменском политистеблишменте. Переезд в Ханты-Мансийск Ирина Чудова занималась организацией инаугурации Руслана Кухарука Фото: Елена Хабарова © URA.RU Чудова уволилась из администрации Тюмени в июле. Затем ее несколько раз видели в аэропорту Ханты-Мансийска, и уже тогда начали ходить разговоры о том, что она получит назначение в окружном правительстве. «Чудова занималась организацией инаугурации губернатора. Обычно эти обязанности ложатся на руководителя аппарата. Тогда в политтусовке и сложилось понимание, какую позицию она займет в правительстве Кухарука», — поделился с URA.RU один из югорских чиновников. Помимо руководства аппаратом губернатора, Чудова будет курировать департамент госслужбы и работу югорского представительства в Москве. Также она будет обеспечивать взаимодействие окружного правительства с региональным парламентом. Аналогичной работой она занималась и в мэрии Тюмени, выстраивая коммуникации между администрацией и гордумой. В аппарате губернатора у нее есть надежный союзник Евгений Колчанов. Он первым из тюменских чиновников приехал в Ханты-Мансийск, когда президент РФ Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио главы ХМАО. В мэрии областной столицы Колчанов работал в административном департаменте, который курировала Чудова. Ожидания от нового главы аппарата губернатора Югорские чиновники ждут, что новый глава аппарата губернатора после назначения начнет железной рукой устанавливать дисциплину в окружном правительстве и закручивать гайки. «До Ханты-Мансийска уже дошла информация, что Чудова — требовательная и педантичная. Аудит будет проводить по всем направлениям, за которые она ответственна. И, пожалуй, самое пугающее, — говорят, что у нее есть люди на скамейке запасных, которыми можно заменить нынешних чиновников», — поделился информацией собеседник URA.RU в окружном правительстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначением Ирины Чудовой главой аппарата правительства дал сигнал о том, что она является одним из самых доверенных лиц в команде. Главу региона связывает с ней многолетний опыт совместной работы. В 2018 году, став мэром Тюмени, его первое кадровое решение было о назначении Чудовой на должность своего заместителя. В окружении Кухарука ее называют жестким и требовательным руководителем. О новой железной леди югорской политики — в материале URA.RU. Доверенное лицо Кухарука Чудова — опытный управленец с почти 25-летним стажем работы в органах власти и бизнесе. Юрист по образованию, она начала работу в мэрии Тюмени в 1999 году. С Кухаруком они впервые пересеклись в департаменте имущественных отношений правительства Тюменской области в 2009 году. Там они вместе проработали до 2016 года, затем Чудова возглавила «Тюменскую мясную компанию» (предприятие властей области), а Кухарук делал в это время карьеру в администрации областной столицы. Став мэром Тюмени, он назначил Чудову заместителем, которая курировала юристов и департамент экономики и стратегического развития. «Чиновница редко появлялась в публичном пространстве, но при этом ее можно было назвать „серым кардиналом“ мэрии Тюмени. Она сильный аппаратчик, все кадровые решения и документооборот проходили через нее», — рассказывает источник в тюменском политистеблишменте. Переезд в Ханты-Мансийск Чудова уволилась из администрации Тюмени в июле. Затем ее несколько раз видели в аэропорту Ханты-Мансийска, и уже тогда начали ходить разговоры о том, что она получит назначение в окружном правительстве. «Чудова занималась организацией инаугурации губернатора. Обычно эти обязанности ложатся на руководителя аппарата. Тогда в политтусовке и сложилось понимание, какую позицию она займет в правительстве Кухарука», — поделился с URA.RU один из югорских чиновников. Помимо руководства аппаратом губернатора, Чудова будет курировать департамент госслужбы и работу югорского представительства в Москве. Также она будет обеспечивать взаимодействие окружного правительства с региональным парламентом. Аналогичной работой она занималась и в мэрии Тюмени, выстраивая коммуникации между администрацией и гордумой. В аппарате губернатора у нее есть надежный союзник Евгений Колчанов. Он первым из тюменских чиновников приехал в Ханты-Мансийск, когда президент РФ Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио главы ХМАО. В мэрии областной столицы Колчанов работал в административном департаменте, который курировала Чудова. Ожидания от нового главы аппарата губернатора Югорские чиновники ждут, что новый глава аппарата губернатора после назначения начнет железной рукой устанавливать дисциплину в окружном правительстве и закручивать гайки. «До Ханты-Мансийска уже дошла информация, что Чудова — требовательная и педантичная. Аудит будет проводить по всем направлениям, за которые она ответственна. И, пожалуй, самое пугающее, — говорят, что у нее есть люди на скамейке запасных, которыми можно заменить нынешних чиновников», — поделился информацией собеседник URA.RU в окружном правительстве.