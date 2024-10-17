Путин начал большую реформу российского спорта

Первое заседание обновленного совета по физкультуре и спорту президент Владимир Путин провел в Уфе. Новый совет — новые задачи, объясняют URA.RU эксперты. Путин показал, что в ближайшие годы массовому спорту будет уделяться повышенное внимание, а финансирование увеличится. В совокупности принимаемые меры должны помочь не просто популяризировать спорт, а вырастить будущих чемпионов, которые триумфально вернут Россию на мировые арены.
Заседание совета по физкультуре и спорту президент Путин провел в Уфе на полях форума «Россия — спортивная держава». Оно было посвящено негосударственным спортивным организациям, которые «играют значимую роль в системе физического воспитания детей и молодежи, в формировании в обществе культуры здорового образа жизни». «Деятельность таких организаций охватывает миллионы людей и, безусловно, заслуживает особого внимания. Оказанием физкультурно-оздоровительных услуг, проведением соревнований разного уровня, спортивной подготовкой сегодня в России занимается свыше 92,5 тысячи негосударственных организаций», — отметил Путин.
Он говорил о том, что необходимо «активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов». Путин считает, что нужно активизировать работу спортивных федераций и скорректировать деятельность Олимпийского комитета России, чтобы «наращивать усилия по линии международного сотрудничества и работать со всеми заинтересованными партнерами».
«Вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях — не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов, ослаблять контроль в части правил проведения соревнований медицинского и медико-биологического сопровождения спорта, — подчеркнул Путин. — Мы были и остаемся сторонниками принципов честного и чистого спорта, здоровье атлетов, тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок колоссальных вузов должно быть защищено».
Особо президент отметил, что необходимо пресекать попытки коммерционализации детского спорта. Недопустимы случаи, когда формально бесплатные детские секции требуют с родителей «солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок», на оплату спортивных сборов и взносов за участие в соревнованиях. «Надо знать меру. У нас подчас никто краев не чует и не чувствует. Вот в чем все дело. Когда я активно спортом занимался, если бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо, и никогда не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо — в моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить. Надо нам с этим разобраться в отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей, — потребовал Путин. —
Никаких так называемых взносов быть не должно. Не может быть».
Сегодняшнее заседание президентского совета по физкультуре и спорту впервые прошло в обновленном составе. Путин изменил его 12 октября. В совет вошли гендиректор РЖД, президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, глава Норникеля Владимир Потанин, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, а также губернаторы Андрей Воробьев (Подмосковье), Алексей Текслер (Челябинская область), Дмитрий Миляев (Тульская область) и Радий Хабиров (Башкирия). Добавим также, что на днях со своего поста ушел и руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Эксперты видят в этом сигнал о том, что отечественный спорт получит дополнительный стимул для развития, а российские атлеты могут триумфально вернуться на мировые спортивные арены.
По мнению аналитиков, рост частных инвестиций в спорт во многом поможет решить внутренние вопросы, о которых говорил президент, — это популяризация массового спорта и здорового образа жизни. Как полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, развитие спорта — это возможность удержать молодежь, так как именно спорт играет большую роль в молодежной политике. «Спорт — это то, что молодежь уважает не формально, а фактически, это то, где можно показать свой успех. Для Путина это важно», — считает Журавлев.
Но это еще и основа будущих побед, хотя спрогнозировать, когда может случиться возвращение российских атлетов на крупнейшие спортивные соревнования, никто не берется. Поэтому пока, сказал URA.RU политолог Антон Орлов, Путин поддерживает проведение альтернативных соревнований — например, Игры будущего в Казани, которые прошли в этом году.
«Многое будет зависеть о того, как завершится конфликт на Украине и с какими дивидендами Россия из него выйдет, как скоро возобновятся экономические отношения с Европой и когда снизится градус русофобии на Западе. Это и определит место нашей страны в современной архитектуре мирового спорта», — пояснил Орлов.
Как считает гендиректор Цента развития региональной политики Илья Гращенков, представители крупного бизнеса «могут помочь развитию спорта». «Это дает возможность привлечь в спорт финансирование, чтобы сейчас, когда произошел спад инвестиций во все наши футбольные, хоккейные и прочие команды, за счет государства поддержать спортсменов, поддержать уровень нашего спорта, чтобы, когда ситуация изменится, мы были готовы вернуться в большой спорт, — убежден Гращенков. —
Здесь есть четкие смыслы, связанные с политикой сохранения и развития России как страны глобального большого спорта. Это четкий сигнал элитам, что в сложные для страны годы нужно каждому поддержать то или иное направление спорта».
Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский объяснил URA.RU, что Путин усиливает «неинституализированную поддержку спорта», через увеличение частных инвестиций в эту сферу. «Это дает основания надеяться, что зарождается идея отхода от коммерциализации спорта. Спорт может приносить деньги, но не должен этого делать. Но это то, что требует инвестиций, чтобы в будущем получить эффект», — отметил Черняховский.
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