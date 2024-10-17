Путин закрепил в Уфе тренд, популярный в СССР

На пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава», который начался 17 октября в Уфе, президент Владимир Путин закрепил тренд на здоровый образ жизни. Массовый спорт еще во времена СССР, говорят эксперты, давал серьезный результат: это здоровье нации, высокая производительность труда, лидерство на крупнейших мировых состязаниях. Путин до сих пор и сам следует этому тренду, наглядно демонстрируя его эффективность.
День Путина в Уфе (точнее, уже вечер — президент прилетел в столицу Башкирии около 19 часов) начался со знакомства с новым Центром фехтования. Спорткомплекс был построен за два года и обошелся республиканскому бюджету в 1,18 млрд рублей. Открыли центр всего две недели назад. Здесь несколько залов — универсальный, специализированный, тренировочный, в которых оборудованы 28 фехтовальных дорожек.
В формате видеоконференции Путину презентовали и другие новые спортивные объекты в разных регионах страны. Здесь же, в Башкирии, построен центр гребного слалома (в Уфе) и спорткомплекс с бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске. В Перми и Туле появились многофункциональные спорткомплексы, в Дзержинске (Нижегородская область) региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. В Южно-Сахалинске открыт центр водных видов спорта «Волна».
Путин подчеркнул, что для страны важно, чтобы жители считали для себя ценностью спорт и ЗОЖ, и чтобы занятия физкультурой и спортом были доступны для всех. «Это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит и силу, суверенитет страны, — убежден президент. –
За последние годы в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью, — с 40 до 56,8 процента увеличилось количество граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом. Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше».
После ВКС президент не сразу отправился во Дворец борьбы, где уже шло пленарное заседание форума «Россия — спортивная держава». Он заглянул в Центр спортивной подготовки имени Р.А.Баталовой, где проходят соревнования среди ветеранов СВО «Герои нашего времени». Восемь регионов, 61 участник — все получили травмы на фронте, и сегодня, по сути, находятся под опекой Паралимпийского комитета России. Ни один из этих парней не пал духом, что и отметил Путин, общаясь с ними.
Наконец, Путин приехал во Дворец борьбы, где его заждались участники форума — представители спортиндустрии из разных стран мира. Свое выступление он начал с общих для всех собравшихся в зале вызовов. Путин говорил о том, что нужно объединяться, чтобы «преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи и очистить спорт от вульгарной политизации и двойных стандартов».
«Россия опирается на подлинные идеалы и принципы спорта — солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта, благородство и уважение к соперникам. К сильным соперникам. Любым соперникам», — подчеркнул Путин.
По словам президента, Россия продвигает идеи культуры здорового образа жизни, а спорт считает «одним из ключевых путей к достижению национальных целей развития». «Это мощный ресурс, способный открыть людям новые горизонты самореализации, поверить в себя и стать успешными и в спорте, и в жизни», — заявил глава государства и добавил, что за последние годы в работу по популяризации спорта и ЗОЖ активно включился и бизнес.
Челябинский губернатор Алексей Текслер, подтвердил эту тенденцию — в регионе растет количество спортивных объектов, построенных по инициативе бизнеса. «И сейчас у нас несколько крупных строек, которые ведет бизнес — в Челябинске, в Магнитогорске, в Сатке. Можно много перечислять, — отметил Текслер. –
Эффект есть: мы достигли 60-процентного охвата людей, занимающихся спортом. Это выше среднероссийских показателей. В том числе благодаря этому в Челябинской области в 2023 году был рекордный показатель продолжительности жизни».
Внимание президента к популяризации физкультуры и спорта эксперты связывают, с одной стороны, с пропагандой тренда на здоровый образ жизни (процесс уже идет, но он постоянно нуждается в «подпитке»), с другой — с «исключением» России из большого спорта. На то, что оба направления должны развиваться, есть ряд причин, объясняют аналитики.
По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, Путин «родился в Советском Союзе. Он видел воочию массовое развитие спорта, а вместе с ним и оздоровление нации».
«Путин и сам в свои 72 года является носителем образа человека, который сделал выбор в пользу ЗОЖ, — объясняет Орлов. — Советские граждане массово увлекались физкультурой и спортом, так как секции были бесплатными и такой образ жизни был моден и востребован в обществе. Очевидно, что глава государства в том или ином виде хочет восстановить советский опыт в современных реалиях».
Похожая позиция у руководителя политической экспертной группы Константина Калачева. По его словам, идет «грандиозная реконструкция»: тогда для строительства коммунизма, сейчас — новой России «нужны крепкие и здоровые рабочие, солдаты, крестьяне». «В СССР государственная система приучала граждан к спорту с самых малых лет. Сейчас мы наблюдаем ремейк: нужды обороны и экономики определяют концепт. И, — подчеркнул Калачев, — уже сложно понять, чего в этом больше — спорта или политики, реконструкции или борьбы за ЗОЖ».
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