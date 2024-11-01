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01:18
Мэр Тюмени пообещал поддержку местным диаспорам
01:13
Свердловская зэчка покорила звездное жюри в Москве. Видео
01:10
В Сербии обрушился козырек вокзала и насмерть придавил десяток людей. Видео
Не сдавшаяся спортсменка, которую защитила вся Россия: Валиева объявила о возвращении в спорт
00:53
Суд отправил под арест давших оружие террористам в «Крокусе»
00:50
В подполье рассказали, о каких потерях в Харькове промолчала Украина
00:49
ГАИ призвала пермских водителей учитывать погодные условия и соблюдать ПДД
Полпред Жога собрал вече, отмечая первый месяц работы
00:38
Олимпийская чемпионка раскритиковала проведение сборов по лыжным гонкам в ХМАО
00:37
В Петербурге умерла женщина во время популярной операции
00:35
Челябинцы массово продают пункты выдачи заказов. Скрин
Россия сэкономит миллиарды, отказавшись от семян сахарной свеклы из США и ЕС
00:22
«Ее любит вся страна»: в России отреагировали на возвращение Валиевой в большой спорт
00:22
В Екатеринбурге пошел снег. Видео
00:10
На Украине признали потери после удара по Харькову
Медведев усилит финансирование целей из послания Путина
00:00
Медведев рассказал, какой урок для Грузии провела Россия
01 ноября 2024
23:44
Суд Петербурга вынес решение по делу о хищении 100 миллионов рублей у россиян
23:38
На месторождении в ХМАО погиб рабочий
Минобороны подтвердило «удар возмездия», экстренное обращение Белоусова: главное о СВО на Украине 1 ноября
23:30
Суд снял арест с элитного пентхауса, которым владел челябинский экс-губернатор
23:13
Мэр Ханты-Мансийска сделал заявление о вандалах, крушивших теплые остановки
23:13
Главный специалист по транспорту пермского правительства занял ключевой пост в РЖД
Путин поставил точку в политической войне в Хакасии
23:12
США ввели санкции против двух предприятий из Екатеринбурга
23:07
Мэрия Кургана привлекла лидера профсоюза, чтобы объяснить повышение платы за проезд. Видео
1
23:02
Кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США
1
Таинственный остров Месяцева исчез в Арктике: тайны, причины и его история
22:58
В деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты
22:53
В Коркино полиция продолжает контролировать ситуацию после цыганских погромов. Видео
22:52
Власти России застрахуются от повторения ажиотажного спроса на сахар
Признание Трампа по «Северным потокам» и военные КНДР: о чем Песков рассказал журналистам
22:47
Валиева рассказала о своем возвращении в профессиональный спорт
22:43
Фигуристка Валиева заявила о намерении вернуться в спорт
22:36
Медведев обозвал Бориса Джонсона опасным фриком
1
Что ждет рынок «молочки» после встряски цен на сливочное масло
22:35
США выделили Украине пакет на сотни миллионов долларов
22:35
Врачи предупредили о «тихом убийце», вызывающем рак
1
22:35
Эксперты рассказали, заболевания какого органа чаще всего приводят к раку
Участникам СВО сохранят высокую зарплату на «гражданке»
22:28
Экономист предрек рублю падение в ноябре 2024 года
1
22:26
Суд отменил приговор ветерану СВО Шевченко, вступившемуся за прохожего
22:13
В Екатеринбурге отгремело легендарное шоу со звездами и билетами за 18 тысяч. Фото, видео
Россияне за год съели рекордное количество мороженого за всю современную историю
22:10
Эксперты дали прогноз по курсу рубля на ноябрь 2024 года
22:02
В Госдуму внесли проект, уточняющий меры госорганов при военном положении
21:47
Путин вернул «выпавших из повестки» губернаторов к проблеме с мусором
2
Песков прокомментировал URA.RU инцидент у Центризбиркома в Молдавии
21:42
Исполнительный директор от России рассказал о хамстве на заседаниях МВФ
3
21:36
Курганский ХК «Зауралье» уступил хоккеистам из Самары на домашнем льду. Фото
21:27
Правительство внесло проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО
1
В какие банки выгоднее положить деньги в ноябре 2024 года: список, подводные камни
21:22
СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны
21:20
В Госдуме жестко высказались об иноагентах
21:20
Зампред комитета Госдумы назвал статус иноагента позорным
2
«Союзмолоко» определило причину роста цен на сливочное масло
21:20
Госдолг Тюменской области по итогам года вырастет до 9,2 миллиардов рублей
21:15
Контролеры-чиновники, визит Шумкова в Китай и штурм нарколаборатории: главное в Кургане за 1 ноября
21:15
Медведев раскрыл, как можно было избежать начала спецоперации на Украине
3
Зачем губернатору поручили отомстить олигарху Мордашову
21:15
«Автомобилист» вырвал третью победу подряд в КХЛ. Видео
1
21:03
Ожидаемый визит Жоги, бюджет с дефицитом и чудесное спасение утопающих: события на Ямале 1 ноября
21:00
Перевернувшаяся фура перекрыла Пермский тракт, движение парализовано. Фото
1
Над шестью регионами России уничтожено 88 беспилотников: карта СВО на 1 ноября
20:57
В РКН дали комментарий по поводу блокировки Steam
2
20:56
Стало известно состояние пропавшего в зоне СВО депутата Локотченко
3
20:55
В Тобольске вручили ордена Мужества семьям военных, погибших на СВО
1
Лаврова удивили двойные стандарты Украины и Турции: главные заявления из интервью
20:50
«Кричал своей, что любит ее»: как задержали рэперов, обвиняемых в убийстве свердловчанина. Фото
20:48
Пермяк оказался в эпицентре электрического шторма в Испании. Фото
20:46
Дед Мороз в огнях и Снегурочка, поющая джаз: кого можно заказать на Новый год в Тюмени
Трамп дал признание по «Северному потоку — 2»: Карлсон дал слово кандидату в президенты США
20:46
Росстат разработал программу эффективного наблюдения за мигрантами
2
20:45
Суд не стал банкротить миасскую фирму-сыродела, чей владелец покончил с собой
2
20:41
В ХМАО повара больницы пожаловались на невыносимые условия работы
4
20:41
Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тысяч рублей
8
20:40
В ДТП на трассе в Пермском крае погиб трехлетний ребенок
1
20:38
«Я довольна»: экс-солистка «Миража» Гулькина высказалась о суде против Суханкиной
3
20:33
В Питере экс-боец «Вагнера» сделал предложение девушке во время суда по кокаину
1
20:26
Полпреда Жогу попросили вступиться за арестованного тюменского бизнесмена, вышло неловко. Фото
4
20:26
В Кургане нашли нового главного архитектора. Фото
8
20:26
«Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению бюджета
1
20:24
Пермскому губернатору показали решение кадровой проблемы в медицине
1
20:20
Силовики ХМАО вскрыли группу коррупционеров в учреждении, где работает брат мэра. Инсайд
20:20
Ученые назвали игру, способную предотвратить слабоумие и облегчить депрессию
20:17
Коммерсант: полковники ФСБ в Москве сели на 9 лет за десятки млн взяток
6
20:16
На территории ЯНАО ожидаются метели
20:15
Бывшего свердловского мэра Ильиных обокрал парень его дочери
1
20:13
Новая мера поддержки уравняет российские семьи
3
20:13
Парень, обвиняемый в убийстве свердловчанина, бросался с ножом на маму
1
20:10
Правительство утвердило требования к майнерам
2
20:02
Пять курганских школ частично закрыли на карантин
20:01
«Ты не имеешь на это права»: концертный директор Дзюник — о скандальной выходке Лободы в Ереване
3
20:00
Глава пермского города, которому прочили отставку, намерен остаться у власти
19:55
Самой знаменитой кошке Hello Kitty исполнилось 50 лет. Фоторепортаж
1
19:51
В Каменске-Уральском малыш сломал ногу в садике, родители винят воспитателя. Видео
19:48
Эксперт рассказал, переживет ли ресторанный бизнес рост цен
3
19:42
Курганцы пожаловались, что ребенку с пневмонией врач отказал в направлении на рентген
4
19:39
На торгах повторно продают активы сына челябинского экс-губернатора Дубровского
1
19:37
Военблогер подсчитал потери ВСУ за все время по официальным некрологам
3
19:35
Спикеру курганской окружной думы Воинкову грозит колония за смертельное ДТП. Инсайд
19:32
США приближаются к развязке в президентской гонке: главные новости России и мира в подкасте URA.RU
19:29
Тюменка, чью дочь убил собственный муж, снялась в программе «Мужское/Женское»
1
19:23
«Заберите уже гражданство»: в Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил паспорт. Видео
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19:22
Как поучаствовать в большом этнографическом диктанте 2024
19:20
Mia Boyka плохо не только в Надыме: в Тайге ее обделили «Мерседесом» с кроватью. Видео
19:18
В Сербии при обрушении козырька вокзала погибли несколько человек. Видео
1
19:17
Ноябрь в ХМАО начнется с обильных снегопадов
19:11
Сумма штрафов для Google в РФ превысила все накопленное в мире богатство
5
19:04
Задержанный за фейк об армии екатеринбургский доцент сказал, чей Крым. Фото, видео
8
19:00
BristolLive: каждый офисный работник подвержен риску ухудшения здоровья по одной причине
2
19:00
Врачи дали мрачное предупреждение всем, кто работает в офисе
3
19:00
Мэр Осы объяснил, почему пришлось повысить зарплаты чиновникам на фоне политического конфликта
19:00
В Тюмени хотят изменить экопарк Затюменский
2
18:59
Челябинские сады признали лучшими в РФ. Видео
18:54
Пермский дом престарелых, где умер постоялец, не выдержал проверки
18:51
Защита настаивает на невиновности фигурантов уголовного дела экс-мэра из ЯНАО Воронова
1
18:50
Курганцы удивили столичного режиссера на закрытом показе фильма
1
18:48
В Арктике полностью исчез загадочный остров Месяцева
8
18:46
Ямальских студентов стали чаще приглашать на работу
18:36
«Придется уйти»: в Киеве забили тревогу из-за Курской области
2
18:36
Что такое план «Ковер», который вводили в аэропортах Москвы
6
18:35
В Пермском крае население массово обучат оказанию первой помощи
18:34
Заблокированы льдом: в ЯНАО женщины с маленьким ребенком едва не утонули в легковом авто. Видео
1
18:33
Доценту из Екатеринбурга Абрамову грозит 10 лет колонии за фейки об армии РФ
2
18:32
В Сургуте продают очки маньяка Чикатило за 20 миллионов рублей
3
18:27
Как действительно сэкономить в Черную пятницу
1
18:17
Появились кадры циклона «Мартина», движущегося на Москву
1
18:15
Турция примет закон об иноагентах
1
18:12
В Тюмени появится еще одна объездная
2
18:09
Губернатор Ямала вручил госнаграды в преддверии Дня народного единства. Фото
18:05
Патриарх Кирилл обвинил россиян в том, что те не следят за СВО, а смотрят шоу
18
18:04
Ямальцы больше всего тратят на спорт и транспортные услуги. Инфографика
1
18:04
В Кыштыме продолжают восстанавливать «Белый дом». Фото
18:02
Пермяков за высокие зарплаты зовут работать на завод, выпускающий танки для СВО
1
18:02
Активистка феминистского движения погибла в Челябинске
18:00
Челябинский замгубернатора по внутренней политике Воллерт обзавелся советником
2
18:00
В Свердловскую область начнут летать туристы из ОАЭ
3
18:00
Миграционный учет и пересмотр пенсий: что изменится в жизни ямальцев в ноябре
1
17:59
В Раде заявили, что Зеленский откажется от мирного плана Трампа
17:56
Как изменился ипотечный рынок на Ямале после отмены льготной ипотеки
17:55
В деле «Военторга» появился новый арестованный
1
17:55
Заводу УВЗ в Челябинске требуются сотни рабочих на зарплату до 120 тысяч
1
17:54
В ХМАО водителей предупредили об опасности на дороге
17:53
Собчак раскритиковала замглавы Кургана Давыдова за манеру общения с журналистом
12
17:52
Появилось видео задержания доцента из Екатеринбурга
3
17:51
После публикации URA.RU следком заинтересовался опасным многоквартирником в ЯНАО
1
17:51
Европа нашла способ получить газ через Украину от союзника России
17:45
В Центробанке объяснили, почему банкротства предприятий РФ являются благом
2
17:45
В ЦБ назвали возможные банкротства предприятий россиян «благом»
10
17:44
Вахтовиков из ХМАО зовут работать на «Уралвагонзавод» за 400 тысяч рублей
2
17:42
Жене челябинского экс-замминистра не вернули взысканные по делу супруга миллионы
3
17:39
Власти Раменского округа Москвы объявили угрозу атаки вражеских БПЛА
17:37
Задержан доцент уральского вуза за пропаганду украинских ценностей на лекциях. Фото
5
17:36
В Тюменской области стало больше желающих служить по контракту в зоне СВО
1
17:35
Курганский ХК «Зауралье» пополнится новым защитником
2
17:33
В соцсетях расходится фейк об утечке данных ВТБ
2
17:31
В СМИ расходится фейк о том, что Небензя подтвердил участие КНДР в СВО
17:24
Челябинский суд вновь отказал фигуранту уголовных дел в минстрое в УДО
17:21
«Пытались сбежать»: появились кадры задержания членов курганской ОПГ Катайчика
5
17:20
В бюджете Челябинской области проиндексируют все социальные направления
17:19
В Екатеринбурге ищут дегустатора тортов на зарплату от 70 тысяч: подборка вакансий
17:15
Прокуратура потребовала лишить мужа экс-главы Коркино депутатского мандата
6
17:15
Дума курганского округа будет избавляться от депутатов, потерявших доверие
2
17:13
Полпреду Жоге показали народное вооружение для СВО, приехали «спартанцы». Фото, видео
1
17:09
Какие в России есть альтернативы коровьему молоку
8
17:09
В зверском убийстве свердловчанина подозревают парней-музыкантов. Фото
17:07
В ЯНАО изменятся условия использования регионального маткапитала
17:06
В тюменской полиции произошло крупное назначение
17:05
Shot: план «Ковер» введен в аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА
2
17:05
«Сказали сдвинуть ноги»: жительница ЯНАО столкнулась с хамским отношением в роддоме. Скрин
2
17:04
Директору челябинского санатория суд запретил платить себе оклад в 1,2 миллиона
3
17:01
Тюменские золотодобытчики спрятали от налоговой более 66 млн рублей
17:00
Полиция Сургута установила личность водителя, перевозившего детей в багажнике
17:00
Лингвини с телятиной, паста со свиными щечками: где в Кургане поесть блюда итальянской кухни
16:56
Челябинская модель Шейк на Хэллоуин нарядилась в образ Лары Крофт. Фото
3
16:54
ЦБ назвал причины ослабления рубля в последнее время
17
16:54
Топ-5 самых дорогих новых автомобилей, которые продают салоны в Перми. Фото
16:53
«Осторожно, новости»: в Курской области на задании пропал депутат-контрактник
16:49
В Кургане полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в изнасиловании. Фото
2
16:41
МЧС объявило о резком ухудшении погоды в Курганской области
16:36
Прическа Примадонны и пластические операции: как менялся имидж Киркорова
8
16:35
Адвокат по делу экс-мэра из ЯНАО Воронова указал на неэффективность следствия
2
16:34
Спикер парламента ЯНАО назвал особенности окружного бюджета на три ближайших года
16:34
Ведущая «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении из-за слов о Курской области
7
16:31
ФСБ задержала свердловских бизнесменов, обвиненных в махинациях
16:31
Энергоэффективные светильники из Кургана установили на улице в Ноябрьске
3
16:31
Семьи микрорайона «Парковый» Челябинска потребовали открыть детскую поликлинику
16:30
В Перми дорожники перекроют проезд по улице Трамвайная
16:27
Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль под мочевым пузырем
16:25
Власти Нижневартовска задумали новую стройку на набережной
16:23
В Иркутской области произошло нападение на зампреда городской думы
16:20
В курганском округе приняли отставку умершего депутата Филиппенок. Фото
16:20
Жителям малой ямальской деревни помогут получить квартиру в Салехарде
2
16:19
Директор курганской школы Еланцева получила награду от правительства
16:15
США создали новую военную силу из-за России и Китая
1
16:15
Крупный московский застройщик сносит дома на Пионерке ради новых высоток. Фото
4
16:14
В ЯНАО участники спецоперации удостоены Орденов Мужества посмертно. Фото
1
16:14
В Перми суд признал слово «овца» неоскорбительным
2
16:13
Курганец снес березы и разбил УАЗ. Фото
1
16:12
В Тюмени вырос спрос на услуги тарологов и эзотериков
2
16:11
Застрявшую баржу с топливом для ямальских тундровиков начали разгружать снегоходами
16:08
В Челябинске в Киргородке строят новый ЖК со школой и детсадом. Фото
5
16:06
Минпромторг опроверг слухи о том, что сладости подорожают на 50%
2
16:02
Открытие памятника Ленину в Тобольске переносится на неопределенный срок
4
15:59
Когда в Екатеринбурге начнут строить наземное метро
13
15:58
В Екатеринбург привезли выставку с жуткими фотографиями
1
15:58
Младший сержант ВС РФ рассказал, как почти дошел до Киева
15:56
Пермякам рассказали, как выбрать самый теплый пуховик
15:55
Генерал ВСУ, встречавший пьяным прорыв России, вылетел из армии
3
15:53
Минобороны подтвердило нанесение удара по центру при Генштабе ВСУ в Киеве
1
15:50
В Екатеринбурге подорожают напитки в кофейнях — названа причина
1
15:48
В пермском приюте умер брошенный бенгальский кот
15:45
Экс-замгубернатора Курганской области Архипов открыл бизнес
5
15:44
В ЯНАО едва не провалился аукцион по скорой авиационной медпомощи
2
15:43
Высокопоставленного представителя Минтранса РФ подозревают в коррупции
3
15:41
Замкомандующего Ленинградским военным округом продлен арест
15:39
Пермский минкульт усиливается экономистом
15:32
Тюменские врачи спасли зрение ребенку из ЯНАО
2
15:31
Памфилова призвала упростить систему соцвыплат для бойцов СВО
15:29
Губернатор Моор вручил тюменцам награды от Путина
15:29
Налог с туристов будут собирать власти Кунгурского округа в Пермском крае
3
15:25
Силовики нагрянули на скандальную овощебазу в Екатеринбурге. Фото, видео
15:25
Песков засомневался в непредвзятости американского суда по отношению к «Диалогу»
15:22
ЦГМС: в ноябре в Челябинской области повторятся снегопады и туманы прошлого года
15:20
Челябинский школьник Яков Линк стал участником шоу Тины Канделаки «Умнее всех»
15:19
Замначальника отдела МВД задержали в аэропорту Сочи
4
15:18
В Новом Уренгое открыли городской мост
15:15
Белоусов экстренно обратился к российским военным в зоне СВО
3
15:15
В ЯНАО остановили промышленный лов рыбы
15:14
Нетаньяху решил вернуть России важный исторический объект в Иерусалиме
9
15:14
В Свердловской области ожидаются сильный снег и штормовой ветер
15:10
Прокурор ХМАО посетил с ревизией колонию, в чьей работе находили нарушения
1
15:08
Полпред Жога собрал под Екатеринбургом главных волонтеров СВО. Фото
15:05
На Тюмень надвигается опасная погода
15:02
ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
15:00
Прокуратура вновь заинтересовалась картинами пермского мэра-художника
1
14:58
Полицейские поймали подозреваемых в убийстве свердловчанина в праздник. Фото
4
14:54
Песков расшифровал признание Трампа по «ликвидации» газопровода «Северный поток — 2»
7
14:54
В ХМАО предприятия ищут вахтовиков на зарплату в 500 тысяч рублей
8
14:50
Тепло и влажно: каким будет ноябрь в Тюмени
1
14:48
Инга Оболдина снимется в новом сезоне сериала про боксеров из Челябинска
1
14:47
В Кремле оценили предложение Европы Киеву по газу
14:45
В Кремле раскрыли отношение России к Израилю и «Хезболле»
14:44
Песков ответил на опасения Блинкена по поводу военных КНДР в Курской области
1
14:42
Россия начала вывозить больше молока на второй по величине рынок после Китая
27
14:40
В Кремле объяснили Трампу принципы отношений Китая и России
4
14:40
В Кремле объяснили волну негатива Трампа в сторону США
14:40
Кремль поддержал желание организации «Диалог» судиться с властями США
14:37
Как заработанный за границей стаж влияет на пенсию в России
14:35
На трассе в Пермском крае в ДТП погибла девушка
14:35
Что Шумков и его команда посетят в Китае. Инсайд
12
14:32
Ураган повалил деревья в Челябинской области
1
14:30
Курганский губернатор Шумков отправится в деловое турне по Китаю. Инсайд
6
14:29
В МИД КНДР указали на желание Ким Чен Ына оказать помощь российской армии. Видео
1
14:28
Президент «Гильдии строителей Урала» ушел с поста директора компании «Астон»
14:18
Похвала мотивирует к продуктивной работе каждого второго челябинца
14:16
Лавров раскрыл главный плюс дружбы России и КНДР для Евразии
14:15
Россиян предупредили о росте цен в ресторанах
9
14:12
Жители Сургута пожаловались на огромные суммы за тепло в квитанциях
1
14:12
Стоматолог из Екатеринбурга решил стать поп-звездой, ему помогут селебрити
14:11
В курганских кафе и ресторанах нашли массовые нарушения
1
14:10
В Екатеринбурге мигрант-нелегал изнасиловал школьницу, угрожая ножом
7
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