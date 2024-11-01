Идея организовать форум добровольцев принадлежит самому полпреду
Подпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Верхнюю Пышму на организованный по его инициативе «Форум добровольцев большого Урала». Ему покажут изделия народного ВПК, а после будет общение без купюр, передает корреспондент URA.RU.
Местом выбран уникальный музей военной техники. Жога был тут 6 октября — через несколько дней после своего назначения — и не скрывал эмоций от увиденного.
Полпреду рассказали, что делают для военно-промышленного комплекса на Урале
Изделия народного ВПК вызвали у Жоги интерес
Жога общается с участниками форума
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