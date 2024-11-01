Полпред Жога собрал под Екатеринбургом главных волонтеров СВО. Фото

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Артем Жога посетил филиал фонда "Защитники Отечества". Тюмень, жога артем
Идея организовать форум добровольцев принадлежит самому полпреду Фото:

Подпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Верхнюю Пышму на организованный по его инициативе «Форум добровольцев большого Урала». Ему покажут изделия народного ВПК, а после будет общение без купюр, передает корреспондент URA.RU.

Местом выбран уникальный музей военной техники. Жога был тут 6 октября — через несколько дней после своего назначения — и не скрывал эмоций от увиденного.

Полпреду рассказали, что делают для военно-промышленного комплекса на Урале
Полпреду рассказали, что делают для военно-промышленного комплекса на Урале
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Изделия народного ВПК вызвали у Жоги интерес
Изделия народного ВПК вызвали у Жоги интерес
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Жога общается с участниками форума
Жога общается с участниками форума
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Подпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Верхнюю Пышму на организованный по его инициативе «Форум добровольцев большого Урала». Ему покажут изделия народного ВПК, а после будет общение без купюр, передает корреспондент URA.RU. Местом выбран уникальный музей военной техники. Жога был тут 6 октября — через несколько дней после своего назначения — и не скрывал эмоций от увиденного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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