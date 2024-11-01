Полпред Жога собрал под Екатеринбургом главных волонтеров СВО. Фото

01 ноября 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Идея организовать форум добровольцев принадлежит самому полпреду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Верхнюю Пышму на организованный по его инициативе «Форум добровольцев большого Урала». Ему покажут изделия народного ВПК, а после будет общение без купюр, передает корреспондент URA.RU. Местом выбран уникальный музей военной техники. Жога был тут 6 октября — через несколько дней после своего назначения — и не скрывал эмоций от увиденного. Полпреду рассказали, что делают для военно-промышленного комплекса на Урале Фото: Илья Московец © URA.RU Изделия народного ВПК вызвали у Жоги интерес Фото: Илья Московец © URA.RU Жога общается с участниками форума Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Верхнюю Пышму на организованный по его инициативе «Форум добровольцев большого Урала». Ему покажут изделия народного ВПК, а после будет общение без купюр, передает корреспондент URA.RU. Местом выбран уникальный музей военной техники. Жога был тут 6 октября — через несколько дней после своего назначения — и не скрывал эмоций от увиденного.