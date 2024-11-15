Компания богатейшего депутата думы ХМАО разбирает свой элитный ЖК

Сургутяне встревожены ситуацией на стройке, где исчезают этажи

15 ноября 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Дом в ЖК «За ручьем» в Сургуте потерял несколько этажей за неполные два месяца Дмитрий Завьялов @ URA.RU В Сургуте строительная компания «ДСК-1», учредителем которой выступает богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, начала разбирать дом в элитном ЖК «За ручьем», который позиционируется как жилье бизнес-класса. Обеспокоенные жители города обратились в редакцию URA.RU c просьбой разобраться, почему на стройке, которая должна завершиться уже в первом квартале 2025 года, исчезают этажи. «Я уже оплатил первоначальный взнос за квартиру в ЖК „За ручьем“ на 30 лет Победы. Приехал посмотреть, как строится дом, и внезапно обнаружил, что он стал меньше на два этажа. И это за пару месяцев. Теперь всей семьей переживаем, сдадут ли ДСК-1 дом в срок — достроить его должны по плану к марту 2025 года, но теперь, похоже, с этим будут серьезные проблемы», — сообщил один из покупателей на условиях анонимности. Прогресс на начало ноября 2024 года читатель URA.RU Собеседник прислал фото, сделанные в начале ноября 2024 года. На сайте застройщика опубликован прогресс строительства. Для сравнения, еще в сентябре это крыло было втрое выше. К ноябрю от этой части здания осталось всего два этажа из семи. Сургутяне отмечают, что на стройке продолжается «отрицательный рост», и здание за неделю стало еще ниже. Несколько источников агентства в риэлторской тусовке осторожно отмечают, что, по одной из версий, демонтаж связан с неожиданными дефектами, которые вскрылись уже после возведения семи этажей. «Ходят слухи, что в углу дома треснул фундамент, и теперь здание придется разобрать почти полностью, чтобы устранить проблему. По одной из версий, причиной стали нарушения условий на начальном этапе строительства», — сообщают сургутские специалисты по недвижимости, также попросив не называть их фамилии. Инсайдеры уточняют, что покупателям, чьи деньги уже оказались на эскроу-счетах, как и потенциальным клиентам, сообщают иную причину. «Застройщик говорил, что собирается использовать какие-то новые технологии. Чтобы качество было лучше, собираются разобрать и построить по новым технологиям. При этом уверяют, что на сроки не повлияет», — отмечает собеседник агентства. Журналистам URA.RU, позвонившим в офис застройщика под видом потенциальных покупателей, также озвучили эту причину. В сентябре дом был на пять этажей выше, чем в ноябре скриншот с сайта ДСК-1, https://dsk1.one/projects/za-ruchyom При этом, расторгнуть контракт и вернуть свои деньги дольщики из-за разбора дома пока не могут. «Формально нельзя сказать, что ДСК-1 срывает сроки строительства. Сдача должна пройти в первом квартале 2025 года, и еще полгода есть на выдачу ключей — это третий квартал 2025 года. То есть, до сентября у застройщика есть время. И только если эти сроки будут нарушены, можно будет уже подавать досудебную претензию или устраивать тяжбы. Для тех, кто хочет вывести деньги прямо сейчас, есть другой вариант — переуступка доли. Но это будет уже вторичное жилье, а ставки на вторичку сейчас — 30%. Покупателей на такой объект найти будет нереально», — замечают эксперты. Юрист Алексей Редькин в разговоре с URA.RU объяснил, что покупатели квартир могут выйти из долевого строительства в случае нарушения застройщиком сроков ввода дома. «Есть ключи и там указана конкретная дата, когда на столе должны лежать ключи или акт подписанного ввода в эксплуатацию дома с синей печатью. Причем, расторгнуть свои взаимоотношения с застройщиком можно заранее, не дожидаясь завершения строительства. В законе четко прописано, что при наличии явных признаков того, что возведение новостройки не укладывается в обозначенные сроки», — прокомментировал эксперт. В пресс-службе «ДСК-1» в беседе с журналистом на момент публикации новости не смогли озвучить причину разбора дома. В компанию направлен официальный запрос, предоставить комментарий пообещали позже. В администрацию Сургута также отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о проблемах с другим жилым комплексом ДСК-1 — «Западным кварталом» в Ханты-Мансийске. Также на строительстве еще одного объекта — школы в 20А микрорайоне Сургута — полиция поймала 23 нелегальных мигранта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте строительная компания «ДСК-1», учредителем которой выступает богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, начала разбирать дом в элитном ЖК «За ручьем», который позиционируется как жилье бизнес-класса. Обеспокоенные жители города обратились в редакцию URA.RU c просьбой разобраться, почему на стройке, которая должна завершиться уже в первом квартале 2025 года, исчезают этажи. «Я уже оплатил первоначальный взнос за квартиру в ЖК „За ручьем“ на 30 лет Победы. Приехал посмотреть, как строится дом, и внезапно обнаружил, что он стал меньше на два этажа. И это за пару месяцев. Теперь всей семьей переживаем, сдадут ли ДСК-1 дом в срок — достроить его должны по плану к марту 2025 года, но теперь, похоже, с этим будут серьезные проблемы», — сообщил один из покупателей на условиях анонимности. Собеседник прислал фото, сделанные в начале ноября 2024 года. На сайте застройщика опубликован прогресс строительства. Для сравнения, еще в сентябре это крыло было втрое выше. К ноябрю от этой части здания осталось всего два этажа из семи. Сургутяне отмечают, что на стройке продолжается «отрицательный рост», и здание за неделю стало еще ниже. Несколько источников агентства в риэлторской тусовке осторожно отмечают, что, по одной из версий, демонтаж связан с неожиданными дефектами, которые вскрылись уже после возведения семи этажей. «Ходят слухи, что в углу дома треснул фундамент, и теперь здание придется разобрать почти полностью, чтобы устранить проблему. По одной из версий, причиной стали нарушения условий на начальном этапе строительства», — сообщают сургутские специалисты по недвижимости, также попросив не называть их фамилии. Инсайдеры уточняют, что покупателям, чьи деньги уже оказались на эскроу-счетах, как и потенциальным клиентам, сообщают иную причину. «Застройщик говорил, что собирается использовать какие-то новые технологии. Чтобы качество было лучше, собираются разобрать и построить по новым технологиям. При этом уверяют, что на сроки не повлияет», — отмечает собеседник агентства. Журналистам URA.RU, позвонившим в офис застройщика под видом потенциальных покупателей, также озвучили эту причину. При этом, расторгнуть контракт и вернуть свои деньги дольщики из-за разбора дома пока не могут. «Формально нельзя сказать, что ДСК-1 срывает сроки строительства. Сдача должна пройти в первом квартале 2025 года, и еще полгода есть на выдачу ключей — это третий квартал 2025 года. То есть, до сентября у застройщика есть время. И только если эти сроки будут нарушены, можно будет уже подавать досудебную претензию или устраивать тяжбы. Для тех, кто хочет вывести деньги прямо сейчас, есть другой вариант — переуступка доли. Но это будет уже вторичное жилье, а ставки на вторичку сейчас — 30%. Покупателей на такой объект найти будет нереально», — замечают эксперты. Юрист Алексей Редькин в разговоре с URA.RU объяснил, что покупатели квартир могут выйти из долевого строительства в случае нарушения застройщиком сроков ввода дома. «Есть ключи и там указана конкретная дата, когда на столе должны лежать ключи или акт подписанного ввода в эксплуатацию дома с синей печатью. Причем, расторгнуть свои взаимоотношения с застройщиком можно заранее, не дожидаясь завершения строительства. В законе четко прописано, что при наличии явных признаков того, что возведение новостройки не укладывается в обозначенные сроки», — прокомментировал эксперт. В пресс-службе «ДСК-1» в беседе с журналистом на момент публикации новости не смогли озвучить причину разбора дома. В компанию направлен официальный запрос, предоставить комментарий пообещали позже. В администрацию Сургута также отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о проблемах с другим жилым комплексом ДСК-1 — «Западным кварталом» в Ханты-Мансийске. Также на строительстве еще одного объекта — школы в 20А микрорайоне Сургута — полиция поймала 23 нелегальных мигранта.